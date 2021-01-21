Оставшись вдвоем, можно занять свое время интересным сюжетом. В этом помогут лучшие настольные игры для двоих. Представленные в обзоре игры можно купить в интернет-магазине Чей Ход? с доставкой по России.

Шакал

Игроки должны обыскать остров и найти сокровища, которые запрятал старый пират по кличке Шакал. Конечно, все персонажи конкурируют друг с другом. Вы можете выполнять разные действия, чтобы разнообразить свой игровой процесс: переворачивать плитки, летать на воздушном шаре. Знакомиться с туземцами. Но главное – найти золото и суметь доставить его на свой корабль.

Улей

Простая и увлекательная стратегическая игра. У каждого из соперников есть улей, пчела-матка и пчелы-работники. Задача одна – окружить своими рабочими пчелу-матку соперника. Конечно, он всячески будет мешать и даже пойдет в контратаку. Партии получаются быстрыми и динамичными, но иногда игроки сидят над ними весь вечер.

Монополия: Игра Престолов

Версия всем известной игры по мотивам не менее популярного сериала. Правила остаются такими же. Нужно обыграть всех соперников, копя деньги и собирая материальное имущество. Главное – не попасть в тюрьму и разобраться с налогами! Только очень удачливый и предусмотрительный участник сможет собрать больше всего предприятий и не разориться.

Эрудит

Данная игра отлично подходит и для детей, и для взрослых. Ее цель – развить словарный запас и помочь легко справляться с применением выученных слов. Поле напоминает кроссворд, но игрок должен сам придумывать слова в соответствии с уже выложенными буквами. Существует множество версий этой игры, чтобы каждый мог выбрать подходящую для себя.

Дрова

Национальная версия игры «Джанглс». Из дров (деревянных брусков) нужно сформировать башню, из которой потом эти бруски будут вытягивать по одному. За один ход игрок должен вытянуть брусок и установить на верх башни. И так, пока она не обвалится. Проигравшим считается тот, кто завалил сооружение. Развивает концентрацию и ловкость рук, а также не требует сильного напряжения.

Не спугни пингвина

Игра в большей степени для детей. Ее оценят родители, которые желают провести время со своим малышом. На поле нужно бить молоточками так, что пингвин не нырнул в море. Действие развивает в ребенке точность, аккуратность и дает возможность почувствовать командную работу. Очень смешная игра, в которой главное – аккуратность. Только таким образом можно не перевернуть льдину.

Убонго

Развивающая игра в стиле Марии Монтрессори. Каждый игрок выполняет задания, за что получает разноцветные камни. Задача – собрать побольше камней одного цвета. Задания состоят в том, чтобы повторить из разноцветных палочек фигуру, которая показана на картинке. Развивающая игра в развлекательной манере помогает справиться с мелкой моторикой.

Пэчворк

Игра с очень простыми правилами состоит из двух этапов. Игроки должны двигаться по полю, собирая пуговицы за каждое движение. Этими пуговицами нужно платить за каждый лоскуток (тайтл), который можно присоединить к своему лоскутному одеялу. При движении нужно быть очень осторожным – обгоняя противника, вы передаете ему ход. В то же время нельзя сильно отставать, чтобы не потерять возможность заработать пуговицы.

О мышах и тайнах

Очень разнообразная игра, которая дает возможность каждую партию начинать в новых условиях. Книга Сказок (прилагается) содержит в себе десятки глав, каждую из которых можно проходить за один раз. Также можно составлять новое поле из тайтлов и выбирать нового героя.

Принц и его приближенные стали маленькими мышками по велению злой ведьмы. И им нужно вернуть свое королевство и обычный облик. Каждая глава имеет свои условия и задания, так что играть будет всегда весело. В комплект входят миниатюрные фигурки мышей, довольно забавно выглядящие.

Шахматы

Одна из древнейших настольных игр, которые дошли до нашего времени. Она настолько совершенна в своей простоте, что даже правила минимально изменились за прошедшие столетия. Шахматы рекомендуют всем, кто желает расшевелить извилины и поучиться продумывать стратегию. Игра развивает логику и абстрактное мышление, помогает понять разницу между тактикой и стратегией, и даже предугадывать последствия своих действий. Рекомендовано для детей от 6 лет.

Шашки

Интересная детская версия шахмат для детей, тоже популярная во всем мире. В шашки очень интересно играть партию за партией, ведь она также развивает стратегическое мышление и внимательность. Отлично подойдет, чтобы подготовить ребенка обучению шахматам. Также существует множество разнообразных игр на основе шашек.