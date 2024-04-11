Ссора из-за игрового автомата в Орлеане привела к тому, что пенсионер зарезал игрока

Пенсионер из Лас-Вегаса обвиняется в том, что ударил мужчину ножом для стейков во время ссоры из-за игрового автомата в отеле и казино Orleans.

70-летнему Митчеллу Грэму предъявлены обвинения в нанесении побоев с применением смертоносного оружия и ношении скрытого оружия без разрешения в связи с инцидентом, произошедшим утром 31 декабря в казино за пределами стрипа, сообщает https://jobase.com.ua/.

Согласно отчету об аресте, офицеры отреагировали на сообщение о поножовщине в «Орлеане» около 9 часов утра. Они обнаружили Грэма, стоящего у южного входа вместе с охраной отеля, говорится в отчете. Сотрудники службы безопасности передали полиции черный нож в ножнах и сообщили, что преступником был Грэм.

Незваный гость

Полиция обнаружила в переднем кармане Грэма нож для стейка размером от трех до четырех дюймов, и он был взят под стражу, говорится в отчете. Он признался, что нож принадлежит ему, и сказал, что использовал его для защиты.

Грэм рассказал полиции, что играл в слоты в казино, когда вышел в туалет, оставив деньги в автомате. Когда он вернулся, то обнаружил, что за терминалом сидит другой мужчина.

Грэм сказал, что велел мужчине встать со своего места, после чего тот схватил ваучер из автомата и ушел. Полагая, что мужчина забрал его деньги, Грэм достал нож. Грэм сказал, что не знает, как мужчина получил удар ножом, утверждая, что он «превратился в него».

Другие свидетели рассказали полиции несколько иную историю.

Не тот слот?

Пострадавший рассказал, что пришел в казино вместе с матерью и увидел, как его подруга играет на автомате, расположенном рядом с тем, которым пользовался Грэм.

Он подошел к подруге, обнял ее и начал играть на автомате рядом. Жертва рассказала полиции, что в автомате было всего 50 центов, и он поставил 20 долларов. В этот момент к нему подошел Грэм и сказал, что он на своем месте. Когда жертва повернулась, чтобы уйти, подозреваемый начал требовать у него деньги, а затем ударил его ножом в правый бок, говорится в отчете.

Друг жертвы рассказал полиции, что жертва пользовалась другим игровым автоматом, а не тем, на котором играл Грэм.

Пострадавший, получивший поверхностный порез на правой стороне грудной клетки, сказал полиции, что «был расстроен, потому что его ударили ножом без причины», говорится в отчете об аресте.