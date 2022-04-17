Лучший выбор стиральных машин

В маленькой ванной комнате буквально каждый квадратный сантиметр на счету. И потому в такой ситуации стоит подумать об установке умывальника над стиралкой – с подобным решением вы сможете выгадать немало свободного пространства в миниатюрном санузле. Однако не стоит спешить покупать сантехнику без разбора. Ведь далеко не каждая модель подойдет для такого монтажа. Чтобы не пожалеть о покупке, выясните с нашей статьей точно, как выбрать раковину над стиральной машиной! Выбрать качественные и по хорошей цене стиральные машины в Астане (Нур-Султане) вы можете в этом интернет-магазине https://sck-1.kz/catalogs/671/stiralnye-mashiny.

Преимущества монтажа раковины над стиральной машиной

Близкое соседство умывальника и стиралки незаменимо для совмещенных ванн в «хрущовках» и «панельках». Ведь у него сразу несколько весомых плюсов:

Экономия площади . Среднестатистическая чаша вместе с установленной под ней тумбой для ванной занимает примерно столько же места, сколько и стиральная машинка. По сути, выигрыш от их совмещения – двукратный.

. Среднестатистическая чаша вместе с установленной под ней тумбой для ванной занимает примерно столько же места, сколько и стиральная машинка. По сути, выигрыш от их совмещения – двукратный. Логичное размещение стиралки . Если в санузле недостаточно места для техники для стирки, ее часто переносят в коридор, прихожую либо на кухню. Выбор раковины над стиральной машиной избавляет от такого неудобства.

. Если в санузле недостаточно места для техники для стирки, ее часто переносят в коридор, прихожую либо на кухню. Выбор раковины над стиральной машиной избавляет от такого неудобства. Грамотная организация пространства. С установкой такой сантехники рациональность обустройства комнаты вырастает. Ведь вместе с ней нужно найти и соответствующую мебель в ванную – вроде зеркального шкафчика.

Разумеется, у любой медали – две стороны. Поэтому до покупки рекомендуем вам тщательно взвесить все минусы такого монтажа сантехники в ванной комнате:

Соседство с электротехникой. Прямо под чашей постоянно находится электрика: протечки могут вывести ее из строя, плюс есть риск удара током. Вам стоит позаботиться о гидроизоляции и установить систему антипотоп.

Характерная форма чаши. Раковина к стиралкам имеют плоскую форму и невысокие борта. Из-за этого набрать в нее много воды не получится, слив медленный, и нет места под аксессуары для ванной – их крепят на стену.

Сниженное удобство. В статье, как выбрать умывальник над стиральной машиной, никуда не деться от дилеммы: не особо вместительная стиралка (об этом ниже) или же высоко размещенная раковина – иных вариантов нет.

Узость ассортимента. Хотя экономящих место в ванной решений много (взять те же унитазы-компакты), с такой сантехникой предложение не очень обширное. Да и комплектующие к ней, как правило, найти проблематично.(с)