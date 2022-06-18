Мачтовые телескопические подъёмники

Грузоподъемное оборудование: подъемники

Для повышения производительности труда, облегчения выполнения рабочих операций используются специальные механизмы. Автоматизация и механизация таких трудоемких видов работ, как перемещения тяжелых и громоздких станков, стройматериалов, людей выполняется с помощью грузоподъемного оборудования. Подъем, спуск или перемещение грузов на стройплощадках, производственных цехах, складах, при обслуживании промышленных и энергетических предприятий обеспечивают несколько видов грузоподъемного оборудования, в числе которых лебедки, домкраты, а также грузовые и грузопассажирские подъемники? Рекомендуем вам купить в Омске по хорошей цене телескопический подъемник.

Лидерами среди грузоподъемного оборудования являются грузопассажирские подъемники, которые используются практически на всех строительных объектах, при выполнении реконструкционных и ремонтных работ. Мачтовые подъемники применяются для подачи или подъема стройматериалов на необходимую высоту через проемы окон дверей зданий.

Каждый грузопассажирский подъемник имеет в своей конструкции опорную раму, решетчатую мачту, кабину для размещения людей и груза, механизм подъема и противовес. С помощью настенных опор мачты закрепляются к сооружению. Подъемный механизм подобного оборудования может быть двух типов – канатным или реечным. Шахтные грузопассажирские подъемники представляют собой конструкцию в виде шахты, внутри которой движется платформа, служащая для перемещения людей и различных грузов.

С возрастающим спросом на малоэтажное строительство большой популярностью стали пользоваться грузовые подъемники, которые имеют относительно компактные габариты и позволяют обойтись на стройплощадке без эксплуатации спецтехники, например, автокрана. Строительные подъемники перемещают грузы (оборудование и стройматериалы) для возведения здания на необходимую высоту. Грузовые подъемники делятся на несколько типов. Оборудование мачтового типа обеспечит подъем платформы вдоль мачты. Работа ножничного подъемника заключается в выпрямлении механизма типа «гармошки», благодаря чему происходит подъем платформы вместе с грузом. Телескопические подъемники выполняют подъем за счет выдвижения вверх колен.

Оборудование коленчатого типа поднимает груз благодаря изменению угла между изначально сложенными коленами. Помимо строительных площадок подобные механизмы часто можно встретить на складах.

При выборе того или иного вида грузоподъемного оборудования необходимо обращать внимание на такие параметры как: размеры, тип привода, мобильность, скорость и высота подъем грузов, грузоподъемность.