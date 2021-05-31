Магний для организма: причины дефицита магния

Магний контролирует многие процессы в организме. Это активатор ферментов, важный элемент для синтеза, высвобождения и хранения определенных гормонов. В сочетании с кальцием и витамином D он способствует правильному развитию и минерализации костей и зубов. Гипомагниемия, а также гипермагниемия, могут нанести вред организму.
Если гипомагниемия подтверждена, то рекомендована специальная диета и прием лекарственных средств и пищевых добавок, содержащих магний. Их можно приобрести в сети аптек Днепропетровска.
Роль магния
Магний необходим для нормальной работы организма:
- участвует в преобразовании белков, жиров и углеводов, а также в окислительно-восстановительных реакциях;
- регулирует клеточный цикл;
- снижает возбудимость и проводимость сердечной мышцы;
- предотвращает гипоксию сердечной мышцы;
- защищает стенки кровеносных сосудов и предотвращает изменения соединительной ткани сосудов;
- обладает спазмолитическими и антикоагулянтными свойствами;
- поддерживает работу иммунной системы.
Причины дефицита магния
Причин дефицита магния в организме может быть множество, наиболее частыми являются:
- плохое питание;
- снижение всасывания магния в пищеварительном тракте;
- повышенное выведение магния с мочой, связанное с другими сопутствующими заболеваниями или приемом определенных лекарств или через пищеварительный тракт – в результате, например, стойкой диареи, рвоты;
- гормональная контрацепция;
- стресс.
Дефицит магния также может появиться в результате чрезмерного употребления кофе.
Основные симптомы дефицита магния
О дефиците магния свидетельствуют:
- быстрая утомляемость;
- болезненные судороги икр;
- дрожание век, губ и языка;
- слабость;
- повышенная нервно-мышечная возбудимость;
- проблемы с сердцем;
- бессонница;
- потение по ночам;
- ломкие ногти и повышенное выпадение волос;
- головокружение;
- раздражительность.
Избыток магния в организме
Хотя гипермагниемия встречается реже, она также опасна для здоровья и даже может привести к остановке сердца. Симптомами гипермагниемии являются:
- аритмия;
- гипотония;
- слабость;
- тошнота и запор.
Избыток магния также может снизить уровень кальция в крови, который участвует в правильном функционировании нервной системы, сердца, мышц и в процессе свертывания крови.
Магний и пища
Несомненно, лучшая усвояемая форма магния – это та, которая содержится в пище. Магний из пищи усваивается лучше, чем в виде лекарств или пищевых добавок. Если есть дефицит этого элемента, следует начать с изменения рациона, а затем рассмотреть необходимость приема дополнительных добавок.
Продукты с высоким содержанием магния:
- шпинат;
- фасоль и горох;
- орехи;
- какао;
- темный шоколад;
- соя;
- пшеничные отруби;
- чечевица.
Одновременное употребление продуктов с высоким содержанием фосфатов и кальция может привести к снижению всасывания магния в желудочно-кишечном тракте. Тогда стоит делать более длительные перерывы между употреблением продуктов, богатых магнием, и молочных продуктов, а также других продуктов, содержащих кальций и фосфаты.
Хорошая добавка магния
Выбирая препарат магния, нужно обратить внимание на два важных фактора:
- лекарство это или БАД;
- форма соли.
Лучше выбрать вместо добавки лекарство с доказанной эффективностью. Магний в лекарствах находится в органической форме: цитрат, аспартат, лактат и неорганической – хлорид, карбонат или оксид магния. Органические формы лучше всасываются в пищеварительном тракте, поэтому, в первую очередь, стоит выбрать их. Если говорить о неорганической форме, то лучше хлорид или карбонат. Следует избегать магния в форме оксида, так как он плохо всасывается.