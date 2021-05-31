Магний для организма: причины дефицита магния

Магний контролирует многие процессы в организме. Это активатор ферментов, важный элемент для синтеза, высвобождения и хранения определенных гормонов. В сочетании с кальцием и витамином D он способствует правильному развитию и минерализации костей и зубов. Гипомагниемия, а также гипермагниемия, могут нанести вред организму.

Если гипомагниемия подтверждена, то рекомендована специальная диета и прием лекарственных средств и пищевых добавок, содержащих магний. Их можно приобрести в сети аптек Днепропетровска.

Роль магния

Магний необходим для нормальной работы организма:

участвует в преобразовании белков, жиров и углеводов, а также в окислительно-восстановительных реакциях;

регулирует клеточный цикл;

снижает возбудимость и проводимость сердечной мышцы;

предотвращает гипоксию сердечной мышцы;

защищает стенки кровеносных сосудов и предотвращает изменения соединительной ткани сосудов;

обладает спазмолитическими и антикоагулянтными свойствами;

поддерживает работу иммунной системы.

Причины дефицита магния

Причин дефицита магния в организме может быть множество, наиболее частыми являются:

плохое питание;

снижение всасывания магния в пищеварительном тракте;

повышенное выведение магния с мочой, связанное с другими сопутствующими заболеваниями или приемом определенных лекарств или через пищеварительный тракт – в результате, например, стойкой диареи, рвоты;

гормональная контрацепция;

стресс.

Дефицит магния также может появиться в результате чрезмерного употребления кофе.

Основные симптомы дефицита магния

О дефиците магния свидетельствуют:

быстрая утомляемость;

болезненные судороги икр;

дрожание век, губ и языка;

слабость;

повышенная нервно-мышечная возбудимость;

проблемы с сердцем;

бессонница;

потение по ночам;

ломкие ногти и повышенное выпадение волос;

головокружение;

раздражительность.

Избыток магния в организме

Хотя гипермагниемия встречается реже, она также опасна для здоровья и даже может привести к остановке сердца. Симптомами гипермагниемии являются:

аритмия;

гипотония;

слабость;

тошнота и запор.

Избыток магния также может снизить уровень кальция в крови, который участвует в правильном функционировании нервной системы, сердца, мышц и в процессе свертывания крови.

Магний и пища

Несомненно, лучшая усвояемая форма магния – это та, которая содержится в пище. Магний из пищи усваивается лучше, чем в виде лекарств или пищевых добавок. Если есть дефицит этого элемента, следует начать с изменения рациона, а затем рассмотреть необходимость приема дополнительных добавок.

Продукты с высоким содержанием магния:

шпинат;

фасоль и горох;

орехи;

какао;

темный шоколад;

соя;

пшеничные отруби;

чечевица.

Одновременное употребление продуктов с высоким содержанием фосфатов и кальция может привести к снижению всасывания магния в желудочно-кишечном тракте. Тогда стоит делать более длительные перерывы между употреблением продуктов, богатых магнием, и молочных продуктов, а также других продуктов, содержащих кальций и фосфаты.

Хорошая добавка магния

Выбирая препарат магния, нужно обратить внимание на два важных фактора:

лекарство это или БАД;

форма соли.

Лучше выбрать вместо добавки лекарство с доказанной эффективностью. Магний в лекарствах находится в органической форме: цитрат, аспартат, лактат и неорганической – хлорид, карбонат или оксид магния. Органические формы лучше всасываются в пищеварительном тракте, поэтому, в первую очередь, стоит выбрать их. Если говорить о неорганической форме, то лучше хлорид или карбонат. Следует избегать магния в форме оксида, так как он плохо всасывается.