Описание приготовления:

Лапша получается очень вкусной и сытной. Если боитесь, что баклажаны будут горчить, заранее порежьте, посолите и дайте постоять 10 минут, после чего промойте и дайте воде стечь. К овощам можно добавить стручковую фасоль и другие.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская

Состав / Ингредиенты:

Лапша 200 Грамм

Перец болгарский 1 Штука

Морковь 1 Штука

Чеснок 2 Зубчика

Соус терияки 30 Миллилитров

Свинина 300 Грамм

Масло растительное 2 Ст. ложки

Кабачки 100 Грамм

Соль По вкусу

Количество порций 4

Калорийность

203 ккал

Калорийность

10 г

Белки

8 г

Жиры

16 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Лапша вок со свининой и овощами»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лапши вок со свининой и овощами. Овощи вымойте и обсушите.

Свинину сполосните, обсушите бумажным полотенцем и порежьте тонкой соломкой, выложите в миску. Добавьте к мясу измельченный чеснок, соль, перец и оставьте на два часа.

Лапшу отварите почти до готовности, откиньте на сито, промойте и дайте воде полностью стечь.

В вок налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите в вок свинину и обжаривайте, перемешивая. На это уйдет буквально несколько минут.

Овощи порежьте соломкой и добавьте к свинине. Обжаривайте все, перемешивая в течение 10 минут, до мягкости.

Влейте в вок соевый соус, добавьте лапшу, перемешайте и тушите еще 5 минут.

Приятного аппетита!