Описание приготовления:
Лапша получается очень вкусной и сытной. Если боитесь, что баклажаны будут горчить, заранее порежьте, посолите и дайте постоять 10 минут, после чего промойте и дайте воде стечь. К овощам можно добавить стручковую фасоль и другие.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Мясо / Свинина Блюдо: Горячие блюда География кухни: Азиатская
Состав / Ингредиенты:
- Лапша 200 Грамм
- Перец болгарский 1 Штука
- Морковь 1 Штука
- Чеснок 2 Зубчика
- Соус терияки 30 Миллилитров
- Свинина 300 Грамм
- Масло растительное 2 Ст. ложки
- Кабачки 100 Грамм
- Соль По вкусу
Количество порций 4
Калорийность
203 ккал
Калорийность
10 г
Белки
8 г
Жиры
16 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Лапша вок со свининой и овощами»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления лапши вок со свининой и овощами. Овощи вымойте и обсушите.
Свинину сполосните, обсушите бумажным полотенцем и порежьте тонкой соломкой, выложите в миску. Добавьте к мясу измельченный чеснок, соль, перец и оставьте на два часа.
Лапшу отварите почти до готовности, откиньте на сито, промойте и дайте воде полностью стечь.
В вок налейте растительное масло и разогрейте на сильном огне. Выложите в вок свинину и обжаривайте, перемешивая. На это уйдет буквально несколько минут.
Овощи порежьте соломкой и добавьте к свинине. Обжаривайте все, перемешивая в течение 10 минут, до мягкости.
Влейте в вок соевый соус, добавьте лапшу, перемешайте и тушите еще 5 минут.
Приятного аппетита!