Готовить можно всю осень. Вкусный и быстрый салат с кабачками за 5 минут

Кабачки считаются одним из самых полезных овощей во всем мире. Но, многие к готовке и выращиванию кабачков относятся с пренебрежением. Дело в том, что при неправильной готовке, кабачковые блюда могут получиться невкусными. Необходимо грамотно сочетать кабачки с другими ингредиентами в запеканках, закусках и салатах.

Для того, чтобы не попасть в число тех, кто не любит кабачки, стоит приготовить несколько ключевых кабачковых блюда. Одним из таких является данный рецепт салата с кабачками.

Ингредиенты для кабачкового салата:

кабачки — 2 шт.;

помидоры — 2 шт.;

яйца — 3 шт.;

укроп — пучок;

майонез;

соль — ½ ч. л.

Приготовление кабачкового салата:

Удаляем плодоножки у кабачков, нарезаем полукольцами. Солим кабачки, в сковороде разогреваем растительное масло.

Обжариваем кабачки на сильном огне с обеих сторон до золотистого цвета.

Шинкуем мелко укроп, нарезаем помидоры и заранее отваренные вкрутую яйца. Кабачки выкладываем на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Далее перекладываем кабачки на плоскую тарелку ровным слоем. Создаем на поверхности кабачков сеточку из майонеза.

Посыпаем кабачки укропом, выкладываем слой из яиц. Смазываем слой майонезом, кладем помидоры. Покрываем слой из помидор сеточкой из майонеза, посыпаем укропом.

В итоге мы имеем быстрый рецепт кабачкового салата. Он готовится за 5 минут, готовить можно хоть каждый день.