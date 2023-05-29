Рецепты Макароны, которые не навредят фигуре: простой рецепт со свеклой По Admin - 29 мая, 2023 0 47 Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Пытаетесь питаться правильно, с пользой для организма, но не всегда удается готовить из-за нехватки времени? У нас есть рецепт сытного второго блюда, которое будет на столе в считанные минуты. Летняя свекольная паста, не навредившая фигуре – отличный вариант не только для семейного обеда, но и для ужина. Конечно, чтобы блюдо было полезным для организма, выбирайте макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и не отваривайте их до полной готовности. Читайте также Чем завтракать летом: 3 рецепта аппетитных блюд для хорошего начала дня В Италии макароны готовят к состоянию аль-денте – они готовы, но немного жесткие. Такая консистенция ингредиента не только вкусит лучше переваренных макарон, но и не повредит фигуре. Рецепт макарон со свеклой Время: 30 минут Порции: 3 Ингредиенты: – 250 граммов отварной свеклы; – 1 горок; – 3 столовые ложки сметаны или греческого йогурта; – 2 зубчика чеснока; – пармезан; – соль; – черный молотый перец; – макароны. Приготовление: Отвариваем макароны на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке. Отвариваем свеклу. Натираем огурец, отжимаем лишнюю воду. Натираем свеклу, выжимаем чеснок, добавляем греческий йогурт, солим, перчим и перемешиваем. Добавляем к соусу отварные макароны, перемешиваем. Подаем на стол горячими со свежим салатом или нарезанными овощами. Приятного аппетита! На Перекоп.инфо можно прочитать про:Вы захотите всегда иметь это в холодильнике: как легко законсервировать лимоныСтарый бабушкин рецепт – готовим торт «Вышиванка»В парк или на пикник: готовим домашнюю шаурму из доступных ингредиентовЭто блюдо выручит вас не раз: как сделать домашний чесночный хлеб с сыромЛегендарный львовский сырник – рецепт Клопотенко