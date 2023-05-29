Макароны, которые не навредят фигуре: простой рецепт со свеклой

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Пытаетесь питаться правильно, с пользой для организма, но не всегда удается готовить из-за нехватки времени? У нас есть рецепт сытного второго блюда, которое будет на столе в считанные минуты.

Летняя свекольная паста, не навредившая фигуре – отличный вариант не только для семейного обеда, но и для ужина. Конечно, чтобы блюдо было полезным для организма, выбирайте макаронные изделия из твердых сортов пшеницы и не отваривайте их до полной готовности.

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В Италии макароны готовят к состоянию аль-денте – они готовы, но немного жесткие. Такая консистенция ингредиента не только вкусит лучше переваренных макарон, но и не повредит фигуре.

Рецепт макарон со свеклой

  • Время: 30 минут
  • Порции: 3

Ингредиенты:
– 250 граммов отварной свеклы;
– 1 горок;
– 3 столовые ложки сметаны или греческого йогурта;
– 2 зубчика чеснока;
– пармезан;
– соль;
– черный молотый перец;
– макароны.

Приготовление:

  • Отвариваем макароны на 1 минуту меньше, чем указано на упаковке.
  • Отвариваем свеклу. Натираем огурец, отжимаем лишнюю воду. Натираем свеклу, выжимаем чеснок, добавляем греческий йогурт, солим, перчим и перемешиваем.
  • Добавляем к соусу отварные макароны, перемешиваем. Подаем на стол горячими со свежим салатом или нарезанными овощами.

Приятного аппетита!

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