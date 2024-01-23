Як вибрати кухонну плиту

Без плити на кухні як без рук. Сучасні моделі приваблюють різноманітністю функцій, максимальною безпекою, простотою догляду та широким вибором. Нижче розберемося, на які властивості звернути увагу, купуючи кухонну плиту.

Вибираємо тип палива

Кухонна плита може працювати на газі чи електриці, а також комбінованим методом:

Газові моделі. Недорогі, дешево обходяться в експлуатації, дозволяють спостерігати за рівнем вогню та легко регулювати його, а також запалювати полум’я миттєво. Однак така модель вимагає обережного поводження і може бути встановлена ​​лише у газифікованих будинках. Електричні кухонні печі. Мають великий вибір функцій: від вбудованих рецептів до таймера та індикатора, не несуть ризиків пожежонебезпеки, можуть бути встановлені будь-де. Мінуси: дорожнеча електроенергії в комунальних платежах та довге остигання конфорок. Комбіновані варіанти. Оснащені кількома газовими та електричними конфорками. Популярні моделі, в яких зверху розташована газова варильна поверхня, а знизу — електрична духова шафа.

Важливі нюанси вибору плити

Під час покупки техніки зверніть увагу на такі характеристики:

Матеріал робочої поверхні. Це може бути дешева емаль у десятках колірних рішень, зносостійка нержавіюча сталь, екологічна, але вибаглива у догляді кераміка або загартоване скло. Особливості духової шафи. Уточніть корисний об’єм духовки (чим частіше випікаєте, тим більше має бути шафа), відстань між деками та їх наявність у комплекті. Сучасна духова шафа зазвичай має різні вбудовані функції та режими готування, такі як гриль та конвекція. Матеріал ґрат. Показник є актуальним для газових плит. Ґрати бувають дорогими, але надійними сталевими або більш доступними чавунними, в тому числі з емальованим покриттям. Розмір та дизайн. Відштовхуйтеся від вільного простору на кухні та загальної концепції інтер’єру. У продажу легко знайти кухонні плити на будь-який смак: від компактних моделей до креативних різнокольорових пристроїв. Характеристики варильної поверхні. Крім типу палива, слід дізнатися кількість та розмір конфорок, наявність інтенсивного режиму роботи або турбокільця полум’я, діаметр робочої площі. Корисні фішки. Це можуть бути газ-контроль, електрозапалювання, електронний дисплей, таймер, ящик для зберігання посуду.

Уточнюємо спосіб встановлення

Пристрій може бути розташований окремо або вмонтований у меблевий гарнітур. Кухонна плита, що стоїть окремо, зручна, якщо побутова техніка купується на орендовану або вже укомплектовану квартиру. Плити прихованого монтажу дозволяють заощадити місце на малогабаритній кухні і не впадають у вічі. Їхня покупка доцільна, якщо ви тільки робите ремонт або змінюєте меблі на кухні.