Красивый мейк-ап всегда требует особенного подхода. Это связано с цветом глаз, формой лица, оттенком кожи. Девочки с карими глазами — это фактически функциональный типаж, какому подходят очень и очень разные варианты нанесения макияжа и теневые чешуи. Визажисты рекомендуют применять смелые цветового решения и не нужно боятся оригинальной техникой выделить глаза.

У нее мейкап для кареглазок

Карие глаза привлекают взгляды окружающих. Сделайте их выразительнее, добавьте блеска, освежите образ или можете «раскрыться» при помощи мейкапа. Важное правило нанесения мейкапа для девушек глазами глубокого сочного орехового цвета — хороший выбор цвета. А подробнее про макияж для глаз смотрите на странице https://c4y.ua/makiyazh/dlya-glaz/

К коричневому мэйк-апу глаз подойдут оттенки следующих оттенков:

персики;

пески;

шоколад;

корица;

серый;

дым;

черный;

золото;

изумруд;

оливковый;

бирюзовый;

синий;

пурпурный.

Также у девушек с карими глазами розовый и актуальный оттенок. Но перед нанесением теней следует учесть форму глаз, их размер и разрез. Для заниженных углов или грядущего века применяются специализированные приемы, разрешающие спрятать недостатки. Тоже очень важны для красивого мейкапа красивые брови.

Главное перед нанесением мейкапа — приготовить замечательную основу: применять консилер, тональник, пудру, румяна или бронзатор.

Приступая к созданию мейкапа для кареглазок, нужно не забывать:

Светлые оттенки теней визуально повышаюту глаза, а темные — делают меньше;

Применение стрелок помогает опустить либо поднять уголки глаз;

На все веко наносится главный цвет тени;

Обязательно прибавьте белые тени во внутренний уголок глаза;

Цвета теней, их плотность и яркость должны подходить цели мейкапа;

В мейкапе необходимо выделять лишь одно: губы или глаза.

Для счастливых владелиц кареглазых подойдут как перламутровые, так и матовые оттенки. Из помад необходимо отдавать предпочтение сочным оттенкам красно-коричневой или нюдовой палитры.

Вечерний мейк-ап

Начиная вечерний мейк-ап, любая девушка должна определиться с собственным назначением. В зависимости от мероприятия применяются различные оттенки и способы мейкапа. Допустим, для развлечения подходят смелые цвета и подобные приемы, как «банан» или «крыло».

Универсальным типом мейкапа для кареглазок считаются:

«Smoky eyes»;

Стрелки (одинарные или двойные);

Мерцающий мейк-ап;

петля;

Отражатель;

Рельеф.

Весьма распространенная и не требующая больших познаний приемов нанесения вечернего мейкапа для кареглазок — разрез под глазами.

Крой глаз — это мейк-ап с акцентом на перекрытие подвижного и неподвижного века при помощи более сочных или более темных цветов, чем базовый. Он помогает выделить глаза и придаёт взору загадочность и загадочность. Данный прием применяется кроме главных, особенно Smokey Ays. Источник https://c4y.ua/