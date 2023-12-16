Слойки со шпинатом и сыром фета: простой рецепт праздничной закуски

Это блюдо очень легко приготовить. Все ингредиенты можно купить в любом магазине, включая тесто.

Слойки со шпинатом — идеальная праздничная закуска. Они начинены смесью обжаренного лука, чеснока, шпината и сыра. Маленькие формочки из слоеного теста украсят ваш стол. Рецептом поделилась кулинар Тейлор Энн Спенсер, сообщает Delish.

Ингредиенты

1 столовая ложка растительного масла;

1/3 небольшой луковицы;

щепотка соли;

2 зубчика чеснока (измельченные);

230 г сливочного сыра;

2 яйца;

500 г замороженного шпината;

200 г сыра фета;

2 столовые ложки свежего укропа (мелко нарезанного);

2 чайные ложки цедры лимона;

молотый черный перец;

50 г муки для раскатки слоеного теста;

500 г слоеного теста (предварительно размороженного в холодильнике).

Из указанных ингредиентов получается 10 слоек.

Приготовление

Шаг 1. В сковороде нагрейте масло на среднем огне. Добавьте лук и приправьте солью. Готовьте, время от времени помешивая, до размягчения, приблизительно 4–5 минут. Добавьте чеснок и готовьте до появления аромата, еще около 30 секунд. Снимите с огня.

Шаг 2. В большой миске смешайте сливочный сыр и 1 яйцо. Добавьте чесночно-луковую смесь, шпинат, фету, укроп и цедру лимона, приправьте солью и перцем, перемешайте.

Шаг 3. Смажьте 10 формочек для кексов маслом. На слегка посыпанной мукой поверхности раскатайте лист слоеного теста до квадрата размером 30 на 30 см. Разрежьте на 10 квадратов. Разложите кусочки слоеного теста в смазанную маслом форму для кексов, позволяя углам свисать по бокам. В центр каждого добавьте примерно 2½ столовые ложки начинки. Сложите углы теста так, чтобы они встретились в центре над начинкой, и защипните их. Охладите на 30 минут (или заморозьте на 15 минут).

Шаг 4. Тем временем установите решетку духовки в центральное положение и разогрейте духовку до 200 °С.

Шаг 5. Оставшееся яйцо взбейте в небольшой миске с 1 чайной ложкой воды и смажьте им охлажденное тесто.

Шаг 6. Выпекайте до тех пор, пока слойки не поднимутся и не станут золотисто-коричневыми, около 25 минут. Дайте немного остыть, прежде чем вынимать из формы для кексов. Подавайте теплым или комнатной температуры.

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