Марат Айдагулов о рисках конкуренции с Китаем на российском внутреннем рынке

Экономист и общественный деятель Марат Айдагулов в своей новой статье «Ключевой вызов российской экономики в 2023 году – создание новой торговой инфраструктуры для B2B сегмента» анализирует сложившуюся на отечественном рынке ситуацию, когда множество освободившихся после ухода западных компаний ниш активно заполняются по большей части со стороны китайских продавцов и производителей.

Марат Айдагулов

Марат Айдагулов

о конкуренции с Китаем на российском внутреннем рынке

Айдагулов считает данную ситуацию главным вызовом будущего года для отечественных предпринимателей. При этом, что важно, ситуация несёт в себе не только потенциальные риски и убытки, но и новые перспективы для выхода локального бизнеса на новый уровень на внутреннем и внешнем рынках.

Эксперт утверждает, что одной из наиболее важных задач 2023 года станет создание конкурентных товаров российского происхождения для широкого потребителя. «С появлением возможности у большего количества компаний из КНР работать напрямую с площадками появляется важная потребность переориентировать локальных продавцов на отечественную продукцию в массовых торговых сегментах: электроника, товары для дома, повседневные товары, зоотовары и другие» — пишет экономист.

«Для этого, очевидно, необходимо трансформировать внутрироссийскую систему взаимодействия изготовителей и продавцов, поскольку ситуация на рынке складывается весьма специфическая» — уверен Айдагулов. Анализ ряда интернет-площадок, которые предлагают оптовые закупки российских товаров, показывает, что в России насчитывается более 20 тысяч производителей, готовых работать в самых разных сегментах, однако, несмотря на такое количество производств, доля отечественной продукции в ряде отраслей составляет всего от 20 до 30%.

Айдагулов отмечает, что проблема тут заключается в том, что сегодня в РФ довольно сложно и трудоемко найти производителя. Многие из них даже не имеют своего интернет-сайта или адекватно работающих социальных сетей, не говоря уже о присутствии в различных информационных системах. «При этом даже те, разработчики и изготовители, которые работают с агрегаторами остаются довольно закрытыми в коммуникации и особенно к предложениям о производстве сигнальных (тестовых) партий нового товара, который может показывать хорошую динамику на площадках e-commerce» — продолжает Марат Айдагулов.

Главной задачей, стоящей перед нашим рынком и бизнесом, Марат Айдагулов видит создание особой площадки – аналогу китайской 1688.com — упрощающей коммуникацию между производителями и продавцами. Эффективный и современный маркетплейса для B2B может стать важным фактором для наших предпринимателей, желающих составить конкуренцию Китаю на множестве рынков.

Официальный сайт Марата Айдагулова: https://маратайдагулов.рф