ГлавнаяРецептыГости будут просить добавки: как приготовить салат с языком Гости будут просить добавки: как приготовить салат с языком На чтение: 1 минута Вкусный, нежный и сытный салат с языком прекрасно дополнит праздничный стол. Гости будут требовать добавки и рецепт! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат из доступных продуктов, который имеет особый вкус, понравится многим. Приготовьте его обязательно на праздники! Интересно Эксклюзив от Оли Поляковой: как приготовить пасху по ее авторскому видеорецепту Салат с языком Время: 50 минут Порций: 4 Ингредиенты: – 4 картофелины; – 2 моркови; – 5 яиц; – 1 телячий язык; – 400 грамм консервированного горошка; – 2 огурца; – 200 грамм майонеза 72%; – 3 веточки укропа; – соль и черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Сначала хорошо промойте язык, его следует залить холодной водой. Доведите до кипения и варите не менее одного часа до мягкости. После этого облейте язык холодной водой и аккуратно снимите кожу. Нарежьте мясо на мелкие кубики и выложите в миску. Параллельно, пока варится язык, отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Остудите, почистите и нарежьте их кубиками, добавьте в ту же миску. Также помойте огурцы и укроп. Нарежьте огурцы на маленькие кусочки, укроп мелко нарубите. Переместите их в миску к другим ингредиентам. Добавьте консервированный горошек, майонез, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте все составляющие. Готовый салат переложите в салатник и украсьте свежей зеленью перед подачей. Точный список: что нужно поставить в корзину. Поделитесь с друзьями