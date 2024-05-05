Гости будут просить добавки: как приготовить салат с языком

Вкусный, нежный и сытный салат с языком прекрасно дополнит праздничный стол. Гости будут требовать добавки и рецепт! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Салат из доступных продуктов, который имеет особый вкус, понравится многим. Приготовьте его обязательно на праздники! Интересно Эксклюзив от Оли Поляковой: как приготовить пасху по ее авторскому видеорецепту Салат с языком Время: 50 минут

50 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 2 моркови;

– 5 яиц;

– 1 телячий язык;

– 400 грамм консервированного горошка;

– 2 огурца;

– 200 грамм майонеза 72%;

– 3 веточки укропа;

– соль и черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Сначала хорошо промойте язык, его следует залить холодной водой. Доведите до кипения и варите не менее одного часа до мягкости. После этого облейте язык холодной водой и аккуратно снимите кожу. Нарежьте мясо на мелкие кубики и выложите в миску. Параллельно, пока варится язык, отварите картофель, морковь и яйца до готовности. Остудите, почистите и нарежьте их кубиками, добавьте в ту же миску. Также помойте огурцы и укроп. Нарежьте огурцы на маленькие кусочки, укроп мелко нарубите. Переместите их в миску к другим ингредиентам. Добавьте консервированный горошек, майонез, соль и перец по вкусу, тщательно перемешайте все составляющие. Готовый салат переложите в салатник и украсьте свежей зеленью перед подачей. Точный список: что нужно поставить в корзину.