Машинна штукатурка у Києві та області

Через серйозний рівень конкуренції будівельникам доводиться опинятися в умовах, коли замовник ставить перед ним максимально стислий термін. При цьому бюджет не дає змоги залучити більше робітників. Очевидний вихід із стану – нові технології, за допомогою яких можна виконати великий обсяг роботи.

Плюси машинної штукатурки у Києві в тому, що вона дозволяє в десятки разів швидше наносити на поверхню стіни і стелі цементно-гіпсову суміш. Суха сировина в рази покращила якість одержуваного розчину.

Сучасне обладнання працює так: розчин тече по рукаву і пливе поверхнею. Суміш прихоплюється до поверхні, тим самим гарантую високий рівень адгезії та підвищення якості роботи. Багато хто нарікає на деякі мінуси машинної штукатурки, про які ми поговоримо нижче, але вручну просто неможливо нанести розчин настільки рівномірно.

Плюси машинної штукатурки: де можна використати?

Профільне обладнання може бути використане залежно від компонентів, що використовуються у складі будівельного матеріалу. Якщо цемент – це один із найвибагливіших матеріалів, то з гіпсом не все так просто. У сирому приміщенні він почне розшаровуватись і через деякий час розпадеться. Так що цементно-гіпсовий розчин підходить лише для сухих кімнат, у яких перепади вологості мінімальні.

Плюси та мінуси машинної штукатурки: принцип роботи обладнання

Агрегат працює за рахунок електричного живлення. Якщо об'єкт підключено до системи водопостачання, для підведення води використовується гнучкий шланг. А якщо ні, то можна скористатися привізною водою: в цьому нічого страшного немає.

Майстер засипає у резервуар будівельні суміші, створені спеціально під машинний спосіб нанесення штукатурки. Далі насос набирає потрібний об'єм води, та обладнання починає все це перемішувати. Далі суміш прямує по гнучкому шлангу до робочої поверхні. Майстер контролює все, що відбувається, і стежить, щоб розчин наносився рівномірно.

Машинна штукатурка стін плюси

Максимально швидке просування роботи. Навіть за допомогою невеликого агрегату вдається обробляти щонайменше 1,2 кубометри за годину. Хто знає, той зрозуміє – головне встигати вирівнювати. Мінімум задіяних у роботі фахівців, що дозволяє суттєво знизити витрати. Високий рівень кваліфікації потрібний лише для максимальної якості вирівнювання. Наносити розчин за допомогою спеціального обладнання зможе робітник із мінімальними навичками. Вся робоча поверхня поступово покривається будівельною сумішшю. В результаті ми маємо гранично можливу якість штукатурки, що значно покращить рівень подальших ремонтних робіт. Гіпс – це неймовірно легкий матеріал, особливо якщо порівнювати його з іншими різновидами штукатурок. Завдяки цій властивості можна збільшити шар штукатурки. Якщо цементні розчини рано чи пізно покриваються так званою павутиною (дрібними тріщинами), пропарка гіпсового покриття під плівкою дозволяє уникнути цього неприємного дефекту. Вам більше нічого не доведеться шпаклювати. Поверхня на виході виходить гранично рівною та гладкою. Плюс машинної штукатурки в тому, що потрібно всього 1-2 діб, щоб можна було приступати до обробки. Властивості гіпсу в сухому приміщенні дозволяють контролювати рівень вологості. Надлишки вбираються в штукатурку, а коли повітря у кімнаті пересихає – вода виходить назад. Це забезпечує комфортний для перебування мікроклімат. Гіпс добре зберігає тепло, що буде дуже корисною властивістю у нинішніх реаліях вартості опалення. Штукатурка поглинає шум: цінна особливість гіпсового покриття стін, особливо для тих, у кого шумні сусіди, або хто сам не хоче нікому заважати. За всіх перерахованих переваг – низька вартість роботи.

Заради справедливості, і щоб бути чесними, розглянемо актуальні мінуси машинної штукатурки.