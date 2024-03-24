Описание приготовления:
Приготовить такого кролика может даже неопытная хозяйка. Все очень просто, главное, чтобы продукты и особенно вино были хорошего качества. Кролика можно тушить не только в красном вине, но и в белом и даже пиве. Вкус будет разный, но все равно вкусно!
Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Кролик Блюдо: Горячие блюда
Состав / Ингредиенты:
- Кролик 400 Грамм
- Вино красное 300 Миллилитров (полусухое)
- Лук репчатый 150 Грамм
- Чеснок 2 Зубчика
- Имбирь 1 Штука (кусочек 2-3 см.)
- Розмарин 1/2 Чайных ложки (мелко нарезанный)
- Соль По вкусу
- Перец черный По вкусу
- Вода 100 Миллилитров
- Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)
Количество порций 3
Калорийность
139 ккал
Калорийность
4 г
Белки
12 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «"Пьяный" кролик»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления "пьяного" кролика. Кролика порежьте на части, я купила уже порционные куски, сполосните и обсушите.
Кролика посолите, поперчите и обжарьте в сковороде с горячим маслом с двух сторон до румяной корочки. Переложите кролика в тарелку.
Репчатый лук, имбирь и чеснок почистите, мелко порежьте. Выложите овощи в сковороду после кролика, добавьте мелко нарезанный розмарин и обжаривайте в течение 7 минут, перемешивая.
Верните кролика в сковороду, посолите, поперчите и влейте красное вино. Тушите все на медленном огне под крышкой в течение 45-60 минут до готовности.
Приятного аппетита!