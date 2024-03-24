Описание приготовления:

Приготовить такого кролика может даже неопытная хозяйка. Все очень просто, главное, чтобы продукты и особенно вино были хорошего качества. Кролика можно тушить не только в красном вине, но и в белом и даже пиве. Вкус будет разный, но все равно вкусно!

Назначение: На ужин / На праздничный стол Основной ингредиент: Мясо / Кролик Блюдо: Горячие блюда

Состав / Ингредиенты:

Кролик 400 Грамм

Вино красное 300 Миллилитров (полусухое)

Лук репчатый 150 Грамм

Чеснок 2 Зубчика

Имбирь 1 Штука (кусочек 2-3 см.)

Розмарин 1/2 Чайных ложки (мелко нарезанный)

Соль По вкусу

Перец черный По вкусу

Вода 100 Миллилитров

Масло растительное 2 Ст. ложки (для жарки)

Количество порций 3

Калорийность

139 ккал

Калорийность

4 г

Белки

12 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «"Пьяный" кролик»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления "пьяного" кролика. Кролика порежьте на части, я купила уже порционные куски, сполосните и обсушите.

Кролика посолите, поперчите и обжарьте в сковороде с горячим маслом с двух сторон до румяной корочки. Переложите кролика в тарелку.

Репчатый лук, имбирь и чеснок почистите, мелко порежьте. Выложите овощи в сковороду после кролика, добавьте мелко нарезанный розмарин и обжаривайте в течение 7 минут, перемешивая.

Верните кролика в сковороду, посолите, поперчите и влейте красное вино. Тушите все на медленном огне под крышкой в течение 45-60 минут до готовности.

Приятного аппетита!