Давайте поговорим между нами девочками. Все мы хотим себя чувствовать принцессами Диснея, в пышных платьях и с идеально прекрасным личиком. Начнем с наших ресничек.

Что такое наращивание ресниц?

Они наносятся профессионально, по одному на каждую натуральную ресничку, с помощью специального клея, предназначенного для фиксации их на месте в течение нескольких недель. Наращивание делает ваши ресницы той длиной и объемом, которые природа не сочла нужным вам дать, но ваше лицо заслуживает этого.

Цена на наращивание ресниц варьируется в зависимости от стиля, опыта технического специалиста и конечно же от качества материала.

Где их взять?

Помимо личных рекомендаций друзей, отзывы и фотографии клиентов, размещенных на различных сайтах, обязательным является то, что процедура должна быть проведена специалистом в косметическом салоне. Рекомендуем вам корейские ресницы на ленте и прочие материалы для наращивания ресниц в Москве приобрести у официального интернет-магазина корейского бренда moscow.ollure.ru. Высококачественные ресницы класса люкс, максимально натуральные. Накопительная скидка до 15%. Доставка по Москве курьером, по Украине службами доставки.

Ваша первая встреча

Ваш первый визит будет самым длинным, займет не менее 90 минут и, возможно, более двух часов. Вы должны прибыть в салон с полностью очищенными от макияжа глазами.

Лайфхак шепчу на ушко: Не советую пить кофе перед процедурой, так как это шанс немножко вздремнуть и расслабиться под хорошую музыку.

Ваш мастер должен обсудить с вами ваши ожидания и личный вкус: вас интересует более классический внешний вид или вы надеетесь раскрыть свою внутреннюю природу? Здоровье и толщина ваших натуральных ресниц, а также форма вашего лица и глаз будут использоваться для определения правильного набора наращивания для вас.

Наращивание ресниц доступно в широком ассортименте длин, диаметров и завитков. Существуют также различные материалы, в том числе синтетический, шелковый и норковый. Общее мнение заключается в том, что синтетические ресницы имеют тенденцию выглядеть более блестящими, чем более мягкие, более легкие шелковые ресницы. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что обычный человек, вероятно, и не заметит резкой разницы.

Все же, специалисты советуют начинающим с классики, максимально приблизиться к натуральным и просто сделать их немного темнее, пока не привыкните к переменам.

Ну что, девочки, стоит попробовать?!