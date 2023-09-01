ГлавнаяРецептыЛюбимое варенье из персиков, которое готовят из года в год: рецепт из двух ингредиентов Любимое варенье из персиков, которое готовят из года в год: рецепт из двух ингредиентов На чтение: 1 минута Чтобы наслаждаться зимой любимыми персиками, предлагаем уже в эти выходные приготовить из них сладкое варенье. У нас есть отличный рецепт! ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Персики – сочные, сладкие фрукты, которые обожает, пожалуй, каждый. Их можно есть свежими, а можно консервировать на зиму в виде джема, варенья или половинками. Читайте также Интересные факты о сосисках и оригинальных блюдах с ними, которые стоит попробовать Мы предлагаем приготовить вкусное варенье из персиков, которое идеально подойдет на тосты или к блинам. Рецепт варенья из персиков Время: 2 дня Порции: 1 Ингредиенты: – 1200 граммов спелых персиков; – 1 килограмм сахара. Приготовление: Персики моем и заливаем кипятком так, чтобы вода полностью накрыла фрукты. Оставляем на 5 – 7 минут. Снимаем шкурку, нарезаем кубиками и засыпаем сахаром. Помешиваем и оставляем на 1 час, чтобы образовался сок. Варим в металлической посуде на крошечном огне. Доводим персики до кипения и варим 5 минут. Выключаем плиту, накрываем крышкой и оставляем застывать через ночь. Снова варим персиковое варенье 20 – 30 минут на медленном огне. Взбиваем блендером и заливаем в стерилизованные банки. Закрываем крышками и охлаждаем. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попытайтесь также приготовить жареная тыква в сметане. Поделитесь с друзьями