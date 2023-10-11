Это важно знать: когда можно квасить капусту – благоприятные для этого дни октября

Первые записи о квашеной капусте датируются более тысячелетия назад. Это давняя традиция, позволяющая сохранить этот овощ на зимний период.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД Квашеная капуста может быть включена в различные блюда. Она вкусно сочетается с мясом, рыбой, картофелем или может быть использована в салатах и сэндвичах. Также ее можно использовать как самостоятельный снек или гарнир к основному блюду. Квашение капусты – это не только способ хранения этого овоща, но и источник многих полезных веществ.

Интересно Не только на мангале: готовим колбаски на сковороде и в духовке

Когда лучше квасить капусту

Для того, чтобы точно определить лучший период для квашения капусты, следует иметь информацию о двух вещах: ориентироваться на зрелость кочанов и фазу луны. Следует выбирать дни по лунному календарю. Полнолуние – неблагоприятное время для квашения. Продукт может оказаться слишком мягким и пресным. Во время убывания месяца ситуация становится не столь критичной.

Но здесь есть возможность, что капуста ужаснее просолится. Капуста может получиться кислой, если ее заквасить на новолуние, а заготовка будет плохо храниться. Для того чтобы капуста получилась хрустящей и долго сохранялись лучше всего выбрать время, когда луна растет.

В октябре 2023 года наиболее благоприятными днями для квашения будут такие даты – 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Неудачной, скорее всего, получится капуста, если ее засолить, 13, 14, 27, 28, 29 октября.

Какую капусту нельзя квасить

Обычно квасят белокочанную капусту также известную, как обычная капуста. Капуста, которую вы планируете квасить, должна быть без повреждений и признаков гнили, другой порчи. Поврежденная капуста может привести к быстрой порче квашеного блюда.

Важно узнать такой факт: нужно ли мыть капусту.