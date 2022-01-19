Стеллажи для будущих модулей

В отличие от классической мебели для хранения одежды, представляющей самостоятельный каркас, установленный в нужном месте, мебель для гардеробной изготавливается по другому принципу. Схема подразумевает установку стеллажа с креплением:

Непосредственно к стене.

К полу и потолку.

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Такая фиксация обеспечивает надежность и качество ее установки. А стеллаж служит надежной опорой для установки будущих модулей, полок и фурнитуры для развешивания одежды. Как правило, для изготовления конструкций стеллажа используются элементы из алюминиевых или иных легких марок сталей с покрытием, по цвету отвечающем общему стилю оформления помещения.

Обустройство внутренней части гардероба

Внутреннее обустройство гардероба, основная цель его изготовления. В этом вопросе должно быть все удобно и практично. Поэтому, прежде чем заказать гардеробную, необходимо определиться с объемом и видом одежды (обуви, вещей), которые будут в ней храниться. Кроме привычных полок, вешалок, выдвижных ящиков и крючков производители комплектуют их (по запросу заказчиков):

Раскладывающейся гладильной доской (размер и высота установки согласовываются индивидуально).

Брючницами всех размеров и типов, в том числе детскими (требуемое количество заказчику необходимо подсчитать заранее).

Выдвижными или поворотными зеркалами (для примерки вещей непосредственно в гардеробной).

Стеклянными или каркасными, перемещаемыми на нужную высоту полками.

Достаточно часто гардеробная мебель не комплектуется привычными закрывающимися створками. Это имеет сразу две практичные стороны – возможность сразу найти необходимую вещь или положить одежду на нужную полку и экономия на конечной стоимости заказа.