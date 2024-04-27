ГлавнаяРецептыСочное украшение пасхальной корзины: простой рецепт домашней колбасы из курицы Сочное украшение пасхальной корзины: простой рецепт домашней колбасы из курицы На чтение: 2 минуты Традиционно украинцы на Пасху лакомятся домашней колбасой. Попытайтесь в этом году приготовить ее из курятины. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Блюдо получится ничем не хуже, чем из свинины. Более того, многим такая колбаса еще вкуснее. Стоит попробовать Когда гости на пороге: как накрыть стол за 15 минут с «Водным Миром» Домашняя колбаса из курицы Время: 3 часа Порций: 6 Ингредиенты: – 800 граммов куриного мяса с бедра; – 10 граммов соли; – 0,5 чайной ложки сахара; – по 1 чайной ложке сушеного чеснока и паприки; – 0,5 чайной ложки кориандра; – 0,25 чайной ложки мускатного ореха; – 200 граммов куриного филе; – 70 граммов сала; – 60 миллилитров сливок. Приготовление: Куриное мясо с бедра нарежьте широкими полосками. Из филе и сала сделайте фарш. В большую миску выложите порезанное мясо, фарш из филе и сала, а также все специи. Хорошо вымешайте до однородности. Затем добавьте сливки и вымешайте еще несколько минут до однородности. Полученный фарш разделите на две части. Рукав для запекания разрежьте по шву, чтобы получилось одно полотно. Положите половину фарша и хорошо уплотните. Закрутите в колбаску, пытаясь выпустить воздух. Концы завяжите и для надежности перевяжите нитью по всей длине. Оставьте колбаски отлежаться. Разогрейте духовку до 140 градусов и на самый низ поставьте противень с кипятком. Колбаски выложите в другой противень и поставьте на середину духовки. Готовьте 1,5 – 2 часа. Готовой колбасе дайте время остыть и стабилизироваться в холодильнике. Понравился рецепт? Попытайтесь приготовить вкусную копченую курицу в мультиварке. Поделитесь с друзьями