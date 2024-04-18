Рецепт: Открытый пирог с яблоками - Пирог " Три стакана" (без яиц)

Ингредиенты:
мука — 1 стакан;
манная крупа — 1 стакан;
сахар — 1 стакан;
разрыхлитель — 1 пакетик;
сливочное масло (маргарин) — 150 гр;
яблоки — 6 шт;
корица — по вкусу
Способ приготовления: Этот пирог называется » Три стакана» не случайно.
Его тесто замешивать не надо, достаточно высыпать ингридиенты из трёх стаканов. И тесто, оно сухое, практически, готово.
А вот яблок на этот пирог идёт много. Но количество яблок можно уменьшить по своему вкусу.
Чем больше яблок, тем мягче и сочнее пирог.
Начинаем готовить пирог.
В большую миску высыпаем один стакан муки.
Сюда же один стакан манной крупы. И один стакан сахарного песка.
Добавляем пакетик разрыхлителя.
По желанию можно добавить в тесто пакетик ванилина.
Перемешиваем и сухое тесто готово.
В другую большую миску на крупной тёрке натираем 5 или 6 яблок.
Сдабриваем натертые яблоки корицей по вкусу (можно и без нее). Перемешиваем.
Начинаем собирать наш пирог.
Дно формы немного смазываем сливочным или растительным маслом.
Насыпаем в форму одну треть сухого теста.
Теперь выкладываем половину тертых яблок.
Снова одну треть сухого теста и поверх него оставшиеся тёртые яблоки.
Сверху высыпаем оставшееся сухое тесто.
Поверх него выкладываем сливочное масло или маргарин, нарезанный тонкими кусочками.
Оставшееся яблоко нарезаем тонкими дольками и выкладываем дольки на свободные места между кусочками масла.
Отправляем пирог в духовку.
Выпекаем пирог в духовке при температуре 180 — 200 градусов минут 40 или 50.
Нежный яблочный пирог готов.
При подаче можно посыпать сахарной пудрой и корицей.
Пирог получается очень нежный (нежнее чем шарлотка) и влажный.
Прямо пирог- десерт или тортик. Его лучше ложкой есть.
Готовьте с удовольствием. Готовьте с любовью!
Приятного чаепития!
Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 90 руб.