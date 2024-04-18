Рецепт: Открытый пирог с яблоками - Пирог " Три стакана" (без яиц)

Ингредиенты:

мука — 1 стакан;

манная крупа — 1 стакан;

сахар — 1 стакан;

разрыхлитель — 1 пакетик;

сливочное масло (маргарин) — 150 гр;

яблоки — 6 шт;

корица — по вкусу

Способ приготовления: Этот пирог называется » Три стакана» не случайно.

Его тесто замешивать не надо, достаточно высыпать ингридиенты из трёх стаканов. И тесто, оно сухое, практически, готово.

А вот яблок на этот пирог идёт много. Но количество яблок можно уменьшить по своему вкусу.

Чем больше яблок, тем мягче и сочнее пирог.

Начинаем готовить пирог.

В большую миску высыпаем один стакан муки.

Сюда же один стакан манной крупы. И один стакан сахарного песка.

Добавляем пакетик разрыхлителя.

По желанию можно добавить в тесто пакетик ванилина.

Перемешиваем и сухое тесто готово.

В другую большую миску на крупной тёрке натираем 5 или 6 яблок.

Сдабриваем натертые яблоки корицей по вкусу (можно и без нее). Перемешиваем.

Начинаем собирать наш пирог.

Дно формы немного смазываем сливочным или растительным маслом.

Насыпаем в форму одну треть сухого теста.

Теперь выкладываем половину тертых яблок.

Снова одну треть сухого теста и поверх него оставшиеся тёртые яблоки.

Сверху высыпаем оставшееся сухое тесто.

Поверх него выкладываем сливочное масло или маргарин, нарезанный тонкими кусочками.

Оставшееся яблоко нарезаем тонкими дольками и выкладываем дольки на свободные места между кусочками масла.

Отправляем пирог в духовку.

Выпекаем пирог в духовке при температуре 180 — 200 градусов минут 40 или 50.

Нежный яблочный пирог готов.

При подаче можно посыпать сахарной пудрой и корицей.

Пирог получается очень нежный (нежнее чем шарлотка) и влажный.

Прямо пирог- десерт или тортик. Его лучше ложкой есть.

Готовьте с удовольствием. Готовьте с любовью!

Приятного чаепития!

Время приготовления: 50 мин. Примерная стоимость порции: 90 руб.