Металлические лестницы на заказ в Днепре

Все чаще лестничные конструкции становятся не только функциональным элементом зданий, но и одним из главных акцентов дизайна интерьера. Это касается оформления жилых домов, и общественных объектов вроде торговых центров и «бизнес-муравейников». Одинаково большое значение имеет как надежность, прочность, безопасность, так и внешний вид конструкции. Рассмотрим современные возможности изготовления и обустройства лестничных конструкций. Рекомендуем вам по хорошей цене заказать металлическую лестницу в Днепре.

Монтаж металлических лестниц

Металл — основной элемент ограждений для лестниц. Даже если они частично выполнены из стекла, опоры и наиболее ответственные детали всегда металлические. Такой материал поддается замысловатому дизайну независимо от стиля: будь то богато декорированный барокко, лаконичный хай-тек или минималистичный лофт с сияющими хромовыми поверхностями. Используют разные виды металла:

нержавеющая сталь;

чугун;

латунь;

железо и пр.

Из этих материалов выполняют поручни. К их поверхности постоянно прикасаются руками, а потому она должна быть идеально гладкой, без швов и углов. При этом важен отличный внешний вид, ведь этот элемент всегда на виду. Балясины и опоры так же репрезентативны: это стойки, которые упираются в ступени снизу и монтируются к перилам сверху. Именно эти детали и являются залогом прочности конструкции. Заполнение ограждений выполняется по ГОСТу: минимальная высота — 90 см, а если лестницей пользуются дети, то 120 см.

Дизайн с применением лазерной гравировки

Оригинальная идея для оформления лестничных ограждений и других металлических деталей интерьера — гравировка на металле. Сегодня для выполнения такой работы используют высокотехнологичное автоматизированное оборудование. Его режим работы почти исключает брак и влияние человеческого фактора, в то же время сохраняя возможность создать почти произведение искусства без перерасхода металла и серьезных затрат со стороны заказчика. Доступная цена на такую тонкую работу стала возможной благодаря оптимизации процесса.

Орнаменты, изображения высокой точности выполняются при помощи иттербиевого волоконного лазера. Главные особенности этой технологии в следующем: