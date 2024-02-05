Куриные сердечки – это субпродукт, который доступен абсолютно каждому, он несет в себе не только прекрасный вкус и простоту приготовления, но также большое количество витаминов группы В12, которые напрямую влияют на процесс кроветворения и повышения гемоглобина. Поэтому, если вы страдаете анемией, то обязательно обратите внимание на данную статью! В зависимости от ваших вкусов и предпочтений, вы можете приготовить куриные сердца в сковороде либо же в духовом шкафу. Такое мясо отлично сочетается с пассерованными овощами и различными соусами. Например, сердечки очень вкусно подавать в сливочном соусе.

Куриные сердечки с луком и морковью на сковороде

Куриные сердечки с луком и морковью на сковороде – это вкусное и полезное кушанье, идеально подходящее для семейного ужина либо обеда. Овощи прекрасно оттеняют и дополняют вкус субпродукта, делая его более мягким и интересным. Подавать рекомендуется с картофельным пюре либо гречкой.

Ингредиенты

Куриное сердце 450 гр.

Лук репчатый 1 шт.

Морковь 1 шт.

Вода ¼ ст.

Масло подсолнечное для жарки

Петрушка по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги мин.

Как вкусно приготовить куриные сердечки? Продукты, необходимые для рецепта выкладываем на рабочий стол. Субпродукт промываем и удаляем сосуды и излишки жира. Очищаем и ополаскиваем овощи, режем морковь кольцами, а лук – полукольцами. Разогреваем подсолнечное масло и пассеруем до мягкости и светло-коричневого оттенка. Выкладываем зажарку в чашу, а в той же жаропрочной посуде подрумяниваем сердечки. Подливаем к мясу воду, убавляем нагрев до минимума и томим под крышкой около 20 минут. Далее убираем крышку и выпариваем влагу. Возвращаем овощи, солим и перчим. Куриные сердечки готовы! Аппетитное кушанье подаем к столу в горячем виде и наслаждаемся. Приятного аппетита!

Куриные сердечки в сметане на сковороде

Куриные сердечки в сметане на сковороде – это блюдо на скорую руку, которое порадует вас своим нежным сливочным вкусом и тающей во рту текстурой, которая не похожа ни на что другое. Самое сложное в этом рецепте – это очистить субпродукт, остальное очень просто и быстро.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Сердечки куриные – 1 кг.

Сметана – 4-5 ст.л.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Масло растительное – 4 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зачищаем сердечки от сосудов и пленок, тщательно промываем под струей воды.

Шаг 2. Высыпаем субпродукт на горячую сковородку с растительным маслом и обжариваем на медленном огне 20 минут, присыпаем молотым перцем и солью.

Шаг 3. Не теряя времени, снимаем шелуху с лука и мелко рубим головку.

Шаг 4. Очищенную морковь измельчаем при помощи бурачной терки.

Шаг 5. В отдельной сковородке подрумяниваем овощи на небольшом количестве растительного масла.

Шаг 6. Соединяем пассеровку с субпродуктом, томим все вместе еще 5-7 минут.

Шаг 7. Вмешиваем в кушанье сметану и доводим до кипения, выключаем огонь и оставляем под крышкой настояться 10-15 минут.

Шаг 8. Раскладываем по порционным тарелкам и приступаем к трапезе. Приятного аппетита!

Вкусные куриные сердечки в сливочном соусе

Вкусные куриные сердечки в сливочном соусе – это кушанье, которое придется по вкусу каждому дегустатору, даже который скептически относится к субпродуктам. Несмотря на простоту продуктового набора, требуемого для готовки, блюдо получается изысканным и ароматным.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 15-20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Сердца куриные – 500 гр.

Сливки 33% – 100 мл.

Лук репчатый – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Масло подсолнечное – для жарки.

Вода – 300 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сердечки промываем и обсушиваем, разрезаем вдоль на две части.

Шаг 2. Жарим субпродукт на растительном масле до выделения сока и изменения цвета.

Шаг 3. Добавляем соломку моркови и кусочки лука, перемешиваем и обжариваем.

Шаг 4. В отдельной посуде смешиваем сливки, воду, соль и молотый перец – заливаем содержимое сковороды и тушим под крышкой 30-40 минут.

Шаг 5. Дополняем сливочные сердечки гарниром и приглашаем семью к столу. Приятного аппетита!

Куриные сердечки в соевом соусе по-корейски

Куриные сердечки в соевом соусе по-корейски – это удивительное сочетание текстур, вкусов и ароматов, которое без сомнения, подарят вам истинное гастрономическое удовольствие, особенно, если вы являетесь любителем азиатской кухни. Особую пикантность кушанью придают специи: карри, чеснок и сладкая паприка.

Время готовки – 25 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Сердечки куриные – 400 гр.

Чеснок – 1 головка.

Лук репчатый – 1 шт.

Соус соевый – 30 мл.

Бальзамический уксус – 1 ч.л.

Лимон – 0,5 шт.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Карри – 1 ч.л.

Смесь перцев – 0,5 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В емкости с высокими бортиками объединяем сахарный песок и сухие приправы.

Шаг 2. В сухую смесь вливаем сок половинки лимона и соевый соус – активно перемешиваем.

Шаг 3. Очищаем овощи, лук нарезаем перьями, а чеснок слайсами.

Шаг 4. Раскаляем растительное масло и в течение 3-4 минут на максимальном пламени обжариваем овощное ассорти.

Шаг 5. К подрумяненным компонентам высыпаем подготовленные субпродукты (предварительно обрезаем жир, удаляем сгустки крови).

Шаг 6. Постоянно помешивая состав, готовим 4-5 минут.

Шаг 7. Заливаем ингредиенты соусом, также вводим бальзамический уксус – мешаем.

Шаг 8. Увеличиваем пламя до максимума и, продолжая помешивать, жарим еще 5 минут.

Шаг 9. Распределяем сердечки по тарелкам и подаем к столу, не дожидаясь остывания. Приятного аппетита!

Куриные сердечки на шпажках в духовке

Куриные сердечки на шпажках в духовке – это кушанье на азиатский манер, так как перед термической обработкой продукт маринуется в оригинальном маринаде, состоящем из чеснока, имбиря и много другого. Если у вас под рукой не оказалось бальзамического уксуса, то замените его винным.

Время готовки – 1 ч.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Сердечки куриные – 1 кг.

Соус соевый – 3 ст.л.

Уксус бальзамический – 1 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Имбирь свежий тертый – 1 ч.л.

Масло растительное – 3 ст.л.

Мед – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовку начинаем с маринада: венчиком смешиваем уксус, соевый соус и растительное масло. В полученную смесь натираем на мелкой терке корень имбиря и чеснок.

Шаг 2. Срезаем сосуды и жир с субпродукта, промываем под струей воды и откидываем на сито.

Шаг 3. Заливаем сердечки двумя третями соуса и перемешиваем, затягиваем пленкой и оставляем для пропитки минимум на два часа.

Шаг 4. Далее насаживаем сердечки на деревянные шпажки.

Шаг 5. Противень устилаем листом пергамента и выкладываем заготовки, 20 минут запекаем при 200 градусах, периодически смазывая маринадом и переворачивая с одного бока на другой. По истечении указанного времени, убавляем нагрев до 180 градусов и запекаем еще 10 минут.

Шаг 6. Румяные шашлычки дополняем зеленью и овощами – дегустируем. Приятного аппетита!

Тушеные куриные сердечки с луком в сметане

Тушеные куриные сердечки с луком в сметане – это блюдо, которое доступно каждому, оно не только избавит вас от голода, а также наполнит большим количеством витаминов и минералов. Для насыщенности цвета введем в состав немного томатной пасты, а для сытости добавим еще и овощей.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Сердечки куриные – 500 гр.

Сметана – 100 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Лук репчатый – 100 гр.

Морковь – 100 гр.

Масло подсолнечное – 3-4 ст.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам необходимы выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Набираемся терпения и зачищаем субпродукт от кровеносных сгустков, жилок и жира, ополаскиваем водой и даем время обсохнуть.

Шаг 3. Снимаем шелуху с лука и мелко рубим головку.

Шаг 4. Очищенную морковь натираем при помощи терки с крупными отверстиями.

Шаг 5. Разогреваем подсолнечное масло и на протяжении 3-5 минут обжариваем на нем субпродукт.

Шаг 6. К сердечкам высыпаем овощи и томим содержимое сковороды 15-20 минут, иногда помешивая.

Шаг 7. Затем добавляем соль и перец, томатную пасту и сметану.

Шаг 8. Ингредиенты перемешиваем и тушим на маленьком огне под крышкой 10 минут.

Шаг 9. Выкладываем горячее блюдо на гарнир и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Сочные и мягкие куриные сердечки с овощами

Сочные и мягкие куриные сердечки с овощами, замаринованные в соевом соусе и специях, а после приготовленные в сковороде – это сбалансированное кушанье, которое содержит в себе настоящий букет ароматов и вкусов, которые придутся по вкусу каждому, кто попробует хотя бы вилочку.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Сердечки куриные – 300 гр.

Лук красный – 1 шт.

Болгарский перец сладкий – 1 шт.

Соус соевый – 60 мл.

Масло оливковое – 30 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Морковь – 100 гр.

Паприка сладкая молотая – 1 ч.л.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное – для жарки.

Зелень – для украшения.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса очищаем и промываем овощи, ополаскиваем и зачищаем сердечки.

Шаг 2. Маринуем субпродукт в смеси из оливкового масла, соли, перца, приправ и чеснока, пропущенного через пресс, на протяжении двух часов.

Шаг 3. Мякоть сладкого перца режем на мелкие кубики, морковку натираем нат терке, лук произвольно измельчаем.

Шаг 4. Подготовленные овощи пассеруем на разогретом растительном масле 5 минут, после засыпаем сердечки и подрумяниваем состав на сильном огне 5-7 минут. Затем нарываем крышкой и тушим на медленном огне еще 10-15 минут.

Шаг 5. Кушанье сервируем и по желанию украшаем свежей зеленью. Приятного аппетита!

Тушеные куриные сердечки с картошкой

Тушеные куриные сердечки с картошкой – это питательное и сбалансированное блюдо, которое идеально подходит для обеда всей семьи. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы можете разнообразить состав кушанья своими любимыми овощами или приправами.

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Картошка – 1 кг.

Сердечки куриные – 500 гр.

Лук репчатый – 2 шт.

Паприка сладкая молотая – 2 ч.л.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сердечки разрезаем вдоль и зачищаем, тщательно промываем и откидываем на сито, даем время стечь. Параллельно очищаем и нарезаем овощи: картошку кубиками, лук – полукольцами.

Шаг 2. Разогреваем несколько столовых ложек растительного масла и подрумяниваем сердечки вместе с луком. Золотистые компоненты солим и посыпаем приправами.

Шаг 3. Содержимое сковороды заливаем водой так, чтобы жидкость была выше продуктов на два сантиметра. Доводим до кипения.

Шаг 4. Пересыпаем к субпродукту картофель, подливаем еще немного воды и убавляем пламя до минимума. Готовим под крышкой до мягкости овощей.

Шаг 5. Готовое кушанье пробуем и при необходимости досаливаем.

Шаг 6. Аппетитное блюдо сервируем и наслаждаемся великолепным вкусом. Готовьте и получайте удовольствие не только от результата, но и от процесса!

Сердечки куриные с майонезом на сковороде

Сердечки куриные с майонезом на сковороде – это вкусное и полезное блюдо, с приготовлением которого справится даже тот, кто впервые переступил порог кухни, потому как процесс элементарен. Белый соус прекрасно гармонирует с субпродуктом и делает его вкус более мягким.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 1-2.

Ингредиенты:

Сердечки куриные – 300 гр.

Майонез – 2 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Лавровый лист – 2-3 шт.

Соль – 3 щепотки.

Перец черный молотый – 2 щепотки.

Вода – 150 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор и выкладываем его на рабочий стол.

Шаг 2. Сердца чистим и на полчаса замачиваем в прохладной воде для удаления излишков крови. Если время не позволяет, то вымачивание пропускаем.

Шаг 3. Субпродукты обсушиваем и выкладываем на сковородку с разогретым растительным маслом. Посыпаем солью и перцем, забрасываем лавр и, перемешав, ставим на огонь.

Шаг 4. Подрумяниваем сердечки в течение 10 минут, вливаем воду и тушим под крышкой полчаса.

Шаг 5. Готовые сердца смешиваем с майонезом и прогреваем все вместе на умеренном огне еще 3-5 минут.

Шаг 6. Золотистые сердечки подаем к столу, обильно полив получившимся соусом. Приятного аппетита!

Куриные сердечки с макаронами на сковороде

Куриные сердечки с макаронами на сковороде – это кушанье, состоящее сразу из гарнира и мясного компонента, соответственно, этот рецепт можно взять себе на заметку и приготовить на ужин или обед для своей семьи. Для яркости вкуса можно добавить самые разнообразные специи.

Время готовки – 40 мин.

Время приготовления – 10 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Сердца куриные – 400 гр.

Макароны – 400 гр.

Паста томатная – 1 ст.л.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 1 л.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Первым делом чистим и разрезаем пополам сердца, головку лука произвольно нарезаем, а морковь натираем на терке.

Шаг 2. На разогретом подсолнечном масле обжариваем мясо до испарения жидкости.

Шаг 3. К сердечкам добавляем овощи, жарим компоненты 5-7 минут, а затем вмешиваем томатную пасту и соль.

Шаг 4. Заливаем состав стаканом воды и тушим 15-20 минут.

Шаг 5. После вливаем большую часть воды и засыпаем макароны, досаливаем по своему вкусу.

Шаг 6. Закрываем огнеупорную посуду крышкой и готовим до тех пор, пока паста не впитает в себя всю влагу.

Шаг 7. Комплексное блюдо раскладываем по тарелкам и подаем. Приятного аппетита!