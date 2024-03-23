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Ржаной хлеб в хлебопечке

На чтение: 10 минут
Ржаной хлеб в хлебопечке

Ржаной хлеб в хлебопечке – это очень вкусный и универсальный продукт для вашего стола. Готовую ароматную выпечку можно подавать как дополнение к горячим и холодным угощениям. Для приготовления аппетитного хлеба используйте нашу подборку из десяти простых и вкусных рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Ржаной хлеб в хлебопечке в домашних условиях

Ржаной хлеб в хлебопечке в домашних условиях порадует вас аппетитным внешним видом, приятным вкусом и удивительным ароматом. Такой продукт послужит отличной альтернативой магазинным булкам. Подавайте к горячим обеденным блюдам и холодным закускам.

Ржаной хлеб в хлебопечке

Ингредиенты –+8 порц.

  • Мука ржаная 125 гр.
  • Мука пшеничная 110 гр.
  • Молоко коровье 190 мл.
  • Масло растительное 1 ст.л.
  • Сахар-песок 1 ст.л.
  • Соль 1 ч.л.
  • Тмин 1 ч.л.
  • Сухие дрожжи 1 ч.л.

Шаги 180 мин.

  1. Ржаной хлеб в хлебопечке

    Как приготовить ржаной хлеб в хлебопечке в домашних условиях? В чашу хлебопечи вливаем слегка теплое молоко. Подогрейте его заранее в микроволновке или на плите.

  2. Ржаной хлеб в хлебопечке

    Вливаем в молоко растительное масло или же оливковое – на ваш выбор.

  3. Ржаной хлеб в хлебопечке

    Далее можно всыпать сухие продукты. Начинаем с сахара. Для хлеба можно использовать как обычный белый, так и коричневый.

  4. Ржаной хлеб в хлебопечке

    Также добавляем соль: обычную белую, морскую или гималайскую. Выбирайте по вкусу.

  5. Ржаной хлеб в хлебопечке

    Просеиваем в заготовку пшеничную муку.

  6. Ржаной хлеб в хлебопечке

    Также всыпаем просеянную ржаную.

  7. Ржаной хлеб в хлебопечке

    Посыпаем продукты тмином для аромата и особого вкуса.

  8. Ржаной хлеб в хлебопечке

    Делаем в сухой горке углубление и всыпаем дрожжи. Важно, чтобы они сразу не попали в жидкость.

  9. Ржаной хлеб в хлебопечке

    Включаем основной режим или специальный режим «ржаной хлеб», если такой имеется. Хлеб будет готовиться примерно 2,5-3 часа.

  10. Ржаной хлеб в хлебопечке

    Ржаной хлеб в хлебопечке в домашних условиях готов. Нарезайте и угощайтесь!

Ржаной хлеб на закваске в хлебопечке

Ржаной хлеб на закваске в хлебопечке – это интересная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Аппетитный натуральный продукт гораздо вкуснее и полезнее магазинного хлеба. Приготовьте ароматную выпечку по нашему рецепту и подавайте как дополнение к вашим любимым блюдам.

Время готовки – 5 часов

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука ржаная – 100 гр.
  • Мука пшеничная 1 сорт – 400 гр.
  • Закваска ржаная – 300 гр.
  • Масло растительное – 2 ст.л.
  • Соль – 15 гр.
  • Сахар-песок – 20 гр.
  • Вода – 340 мл.

Процесс приготовления:

  1. Отмеряем нужное количество ржаной закваски.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  2. Переливаем ее в ведерко хлебопечки.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  3. На закваску всыпаем сто грамм просеянной ржаной муки.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  4. Далее просеиваем пшеничную муку.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  5. Поливаем продукты растительным маслом, присоединяем сахарный песок и соль.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  6. Ставим контейнер с содержимым в хлебопечку и включаем ее. Такой хлеб с закваской будет готовится около 4 часов 50 минут.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  7. Сперва начнется замес. В это время можно открывать крышку и наблюдать процесс, если в этом есть необходимость.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  8. Далее во время подхода теста, крышку не рекомендуется открывать до завершения программы – вы услышите звуковой сигнал.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  9. Ржаной хлеб на закваске в хлебопечке готов. Посмотрите, какой он аппетитный!

    Ржаной хлеб в хлебопечке

Хлеб из цельнозерновой ржаной муки в хлебопечке

Хлеб из цельнозерновой ржаной муки в хлебопечке получается не только очень вкусным, но и полезным. Такой продукт прекрасно дополнит ваш домашний завтрак, обед или ужин. Аппетитный ржаной хлеб – это поистине универсальный продукт, который займет достойное место на вашем столе.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука ржаная цельнозерновая – 100 гр.
  • Мука пшеничная – 400 гр.
  • Закваска хлебная – 250 гр.
  • Масло растительное/оливковое – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Вода – 300 мл.

Процесс приготовления:

  1. Ржаную хлебную закваску рекомендуется использовать на пике своего подъема, поэтому подготовьте ее заранее.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  2. Переливаем подготовленную густую закваску в контейнер хлебопечки.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  3. На закваску просеиваем два вида муки и добавляем остальные сухие продукты: соль, сахар.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  4. Поливаем это все растительным или оливковым маслом, а также теплой водой. Включаем режим замеса теста.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  5. После замеса оставляем заготовку в хлебопечки для подъема.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  6. После подъема включаем режим «выпечка» на 60 минут.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  7. После окончания программы выкладываем хлеб на решетку и остужаем.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  8. Хлеб из цельнозерновой ржаной муки в хлебопечке готов. Нарезайте и пробуйте!

    Ржаной хлеб в хлебопечке

Пшенично-ржаной хлеб в хлебопечке

Пшенично-ржаной хлеб в хлебопечке порадует вас интересным вкусом, аппетитной пышностью и привлекательным видом. Такой универсальный продукт можно подавать как дополнение к горячим блюдам или готовить из него питательные бутерброды и другие закуски.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 10 минут

Порции – 750 гр.

Ингредиенты:

  • Мука ржаная – 150 гр.
  • Мука пшеничная – 150 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Масло растительное/оливковое – 2 ст.л.
  • Дрожжи сухие – 6 гр.

Процесс приготовления:

  1. Сперва в чашу хлебопечки погружаем жидкие продукты. Сразу же вливаем воду (лучше в слегка теплом виде) и растительное масло. Можно использовать как подсолнечное, так и оливковое – какое больше нравится.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  2. Начинаем погружать сухие продукты. Всыпаем соль и сахар.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  3. Оба вида муки рекомендуется просеять.
  4. Отправляем пшеничную и ржаную муку в чашку хлебопечки.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  5. Всыпаем сухие дрожжи. Их обязательно отправляем на горку сухих ингредиентов. Включаем режим для выпечки на 2 часа 50 минут. Устанавливаем вес 750 грамм и среднюю корочку.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  6. По истечении указанного времени достаем хлеб из хлебопечки и даем ему остыть.
  7. Пшенично-ржаной хлеб в хлебопечке готов. Нарезайте на ломтики и скорее пробуйте!

    Ржаной хлеб в хлебопечке

Ржаной хлеб на 750 грамм в хлебопечке Мулинекс

Ржаной хлеб на 750 грамм в хлебопечке Мулинекс – это несложная в исполнении кулинарная идея для вашего домашнего стола. Такой натуральный продукт гораздо вкуснее и полезнее магазинного черного хлеба. Приготовьте аппетитную выпечку по особому рецепту с использованием хлебопечи.

Время готовки – 2 часа 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 750 гр.

Ингредиенты:

  • Мука ржаная – 95 гр.
  • Мука ржаная цельнозерновая – 95 гр.
  • Мука пшеничная – 220 гр.
  • Вода – 270 мл.
  • Сахар-песок – 25 гр.
  • Соль – 25 гр.
  • Масло растительное – 10 мл.
  • Тмин – 20 гр.
  • Дрожжи сухие – 6 гр.

Процесс приготовления:

  1. Подготовим хлебопечку Мулинекс. Извлекаем из нее форму, чтобы погрузить в нее все ингредиенты. Важно каждый продукт отмерить с точностью до грамма. Только так вы получите буханку на 750 грамм.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  2. Первым делом отправляем жидкие продукты – воду и растительное масло.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  3. Следующим шагом всыпаем сухие продукты: все виды просеянной муки, сахарный песок, соль и тмин (по желанию).

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  4. Напоследок добавляем сухие дрожжи. Проделываем в сухой смеси небольшое углубление и именно в него засыпаем дрожжи. Если они коснутся воды, то хлеб может плохо подняться.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  5. Выбираем ускоренную программу хлебопечки Мулинекс – 2,5 часа. Устанавливаем необходимый вес – 750 грамм. Также устанавливаем желаемую степень румянца корочки хлеба. Включаем прибор и ждем окончания.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  6. После звукового сигнала хлеб готов. Дайте ему немного остыть.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  7. Ржаной хлеб на 750 грамм в хлебопечке Мулинекс готов. Можно пробовать и оценивать продукт!

    Ржаной хлеб в хлебопечке

Ржаной хлеб без солода в хлебопечке

Ржаной хлеб без солода в хлебопечке – это универсальный продукт для вашего домашнего стола. Если хотите порадовать себя настоящим полезным домашним хлебом, то используйте нашу кулинарную идею. Готовый продукт займет достойное место на вашем столе.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 15 минут

Порции – 550 гр.

Ингредиенты:

  • Мука ржаная – 170 гр.
  • Мука пшеничная – 100 гр.
  • Пиво – 1 ст.
  • Квас сухой – 3 ст.л.
  • Мед – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Дрожжи свежие – 20 гр.
  • Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Отмерим все необходимые продукты.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  2. В ведро хлебопечки вливаем стакан пива.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  3. Также добавляем просеянную ржаную муку.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  4. Сразу же всыпаем и пшеничную в указанном количестве. Если есть комочки, то просеиваем сухой ингредиент.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  5. Добавляем чайную ложку соли.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  6. Ко всем продуктам погружаем мед.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  7. Посыпаем все это сухим квасом.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  8. Вливаем столовую ложку обычного растительного масла.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  9. В отдельной емкости размешиваем дрожжи в малом количестве теплой кипяченой воды. Переливаем смесь в общий контейнер.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  10. Включаем режим «специальный» на 3 часа 40 минут. Рекомендуется выбрать функцию для темной корочки.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  11. Ржаной хлеб без солода в хлебопечке готов. Остужайте продукт и пробуйте!

    Ржаной хлеб в хлебопечке

Ржаной хлеб на сухих дрожжах в хлебопечке

Ржаной хлеб на сухих дрожжах в хлебопечке – это невероятно вкусный, аппетитный и привлекательный продукт. Из него можно готовить бутерброды или использовать как дополнение к горячим блюдам. Попробуйте испечь настоящий ржаной хлеб в хлебопечке по нашему рецепту.

Время готовки – 4 часа 10 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

  • Мука ржаная – 200 гр.
  • Мука пшеничная – 400 гр.
  • Вода – 0,4 л.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Сахар-песок – 2 ст.л.
  • Дрожжи сухие – 2 ч.л.
  • Солод ржаной – 2 ст.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. Просеиваем два вида муки, соединяем их вместе и погружаем в ведерко хлебопечки.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  2. Дополняем муку ржаным солодом.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  3. В эту сухую массу всыпаем соль, сухие дрожжи и сахарный песок.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  4. Поливаем продукты слегка теплой водой.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  5. Сюда же вливаем растительное масло. Закрываем прибор и включаем основной режим. На готовку такого хлеба уйдет, примерно, 4 часа.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  6. Достаем готовый продукт из хлебопечки и даем ему остыть.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  7. Ржаной хлеб на сухих дрожжах в хлебопечке готов. Скорее пробуйте!

    Ржаной хлеб в хлебопечке

Ржаной хлеб с солодом в хлебопечке

Ржаной хлеб с солодом в хлебопечке отличается интересным вкусом, аппетитной румяной корочкой и привлекательным внешним видом. Такой универсальный продукт можно подавать как дополнение к горячим блюдам или готовить из него питательные бутерброды и другие закуски.

Время готовки – 5 часов 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,2 кг.

Ингредиенты:

  • Мука ржаная цельнозерновая – 100 гр.
  • Мука пшеничная – 400 гр.
  • Закваска ржаная – 300 гр.
  • Вода – 450 мл.
  • Солод ржаной – 3 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Кориандр молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

  1. Отмеряем ржаной солод и всыпаем его в глубокую емкость небольшого размера.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  2. Вливаем к солоду кипяток в количестве 150 миллилитров. Размешиваем и убираем на 12-15 минут.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  3. Достаем ведро хлебопечки. Вливаем сюда ржаную закваску. Ее используем на пике поднятия.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  4. Просеиваем к закваске два вида муки, также сюда отправляем соль и сахарный песок.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  5. Поливаем сухие продукты растительным маслом и оставшейся теплой водой – 300 миллилитров.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  6. Отправляем в заготовку подготовленный солод.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  7. Включаем режим для замешивания теста. После первого подъема теста посыпаем продукт кориандром, оставляем до окончательного хорошего подъема. На это может уйти около трех часов.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  8. Включаем программу «выпечка» на 60 минут.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  9. Достаем готовый хлеб из хлебопечки и остужаем его на решетке.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  10. Ржаной хлеб с солодом в хлебопечке готов. Оценивайте готовый натуральный продукт!

    Ржаной хлеб в хлебопечке

Ржаной бородинский хлеб в хлебопечке в домашних условиях

Ржаной бородинский хлеб в хлебопечке в домашних условиях порадует вас привлекательным внешним видом, интересным вкусом и удивительным ароматом. Такой продукт послужит отличной альтернативой магазинным булкам. Подавайте к горячим супам, мясным основным блюдам или холодным соленым угощениям.

Время готовки – 4 часа 25 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,2 кг.

Ингредиенты:

  • Мука пшеничная – 0,5 кг.
  • Солод ржаной – 1,5 ст.л.
  • Закваска ржаная – 250 мл.
  • Вода – 420 мл.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ст.л.
  • Масло растительное – 1 ст.л.
  • Тмин – по желанию.
  • Семена кориандра – по желанию.

Процесс приготовления:

  1. Подготовим ржаную закваску. Ждем, когда она достигнет пика подъема и перекладываем в ведерко хлебопечки.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  2. Просеиваем на закваску 500 грамм муки.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  3. Также всыпаем соль, сахарный песок. Сразу же вливаем растительное масло и 300 миллилитров теплой воды.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  4. В небольшую вместительную миску отправляем сухой ржаной солод.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  5. Заливаем ингредиент оставшейся водой – 120 миллилитров. Она должна быть очень горячей. Хорошо вымешиваем и оставляем на 15 минут.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  6. Готовый солод переливаем в ведро с остальными продуктами.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  7. Присоединяем тмин, семена кориандра – по желанию и вкусу.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  8. Устанавливаем программу для выпечки на 4 часа.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  9. Ожидаем звукового сигнала – после него хлеб готов.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  10. Достаем готовый хлеб из печи и остужаем его на решетке.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  11. Ржаной бородинский хлеб в хлебопечке в домашних условиях готов. Нарезайте и угощайтесь!

    Ржаной хлеб в хлебопечке

Ржаной хлеб с семечками в хлебопечке

Ржаной хлеб с семечками в хлебопечке – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Такой натуральный продукт гораздо вкуснее и полезнее магазинного черного хлеба. Приготовьте аппетитную выпечку по нашему рецепту и подавайте как дополнение к вашим любимым блюдам.

Время готовки – 5 часов 20 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 900 гр.

Ингредиенты:

  • Мука ржаная – 100 гр.
  • Мука цельнозерновая – 100 гр.
  • Закваска ржаная – 200 гр.
  • Вода – 200 мл.
  • Мука пшеничная 1 сорт – 200 гр.
  • Семена льна – 1 ст.л.
  • Семена тыквы – 2 ст.л.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

  1. В емкость для продуктов хлебопечки погружаем густую ржаную закваску.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  2. Сюда же вливаем нужное количество теплой воды. Оптимальная температура жидкости – 36 градусов.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  3. Далее приступаем к выгрузке сухих продуктов. Просеиваем в ведерко пшеничную муку.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  4. Присоединяем к пшеничной муке ржаную и цельнозерновую.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  5. Подготовим семечки и соль. У нас в списке ингредиентов указаны семечки тыквы и льна. Вы можете выбирать по своему вкусу, например, добавить семена подсолнечника.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  6. В ведро хлебопечки отправляем соль с семечками.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  7. Вливаем растительное масло и включаем хлебопечь. Рекомендуется использовать программу, которая длится не менее пяти часов. Это связано с тем, что мы используем закваску. Она подходит дольше дрожжей.

    Ржаной хлеб в хлебопечке

  8. Ржаной хлеб с семечками в хлебопечке готов. Даем ему остыть и пробуем!

    Ржаной хлеб в хлебопечке

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