Ржаной хлеб в хлебопечке – это очень вкусный и универсальный продукт для вашего стола. Готовую ароматную выпечку можно подавать как дополнение к горячим и холодным угощениям. Для приготовления аппетитного хлеба используйте нашу подборку из десяти простых и вкусных рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.
Ржаной хлеб в хлебопечке в домашних условиях
Ржаной хлеб в хлебопечке в домашних условиях порадует вас аппетитным внешним видом, приятным вкусом и удивительным ароматом. Такой продукт послужит отличной альтернативой магазинным булкам. Подавайте к горячим обеденным блюдам и холодным закускам.
Ингредиенты –+8 порц.
- Мука ржаная 125 гр.
- Мука пшеничная 110 гр.
- Молоко коровье 190 мл.
- Масло растительное 1 ст.л.
- Сахар-песок 1 ст.л.
- Соль 1 ч.л.
- Тмин 1 ч.л.
- Сухие дрожжи 1 ч.л.
Шаги 180 мин.
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Как приготовить ржаной хлеб в хлебопечке в домашних условиях? В чашу хлебопечи вливаем слегка теплое молоко. Подогрейте его заранее в микроволновке или на плите.
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Вливаем в молоко растительное масло или же оливковое – на ваш выбор.
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Далее можно всыпать сухие продукты. Начинаем с сахара. Для хлеба можно использовать как обычный белый, так и коричневый.
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Также добавляем соль: обычную белую, морскую или гималайскую. Выбирайте по вкусу.
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Просеиваем в заготовку пшеничную муку.
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Также всыпаем просеянную ржаную.
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Посыпаем продукты тмином для аромата и особого вкуса.
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Делаем в сухой горке углубление и всыпаем дрожжи. Важно, чтобы они сразу не попали в жидкость.
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Включаем основной режим или специальный режим «ржаной хлеб», если такой имеется. Хлеб будет готовиться примерно 2,5-3 часа.
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Ржаной хлеб в хлебопечке в домашних условиях готов. Нарезайте и угощайтесь!
Ржаной хлеб на закваске в хлебопечке
Ржаной хлеб на закваске в хлебопечке – это интересная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Аппетитный натуральный продукт гораздо вкуснее и полезнее магазинного хлеба. Приготовьте ароматную выпечку по нашему рецепту и подавайте как дополнение к вашим любимым блюдам.
Время готовки – 5 часов
Время приготовления – 10 минут
Порции – 1 кг.
Ингредиенты:
- Мука ржаная – 100 гр.
- Мука пшеничная 1 сорт – 400 гр.
- Закваска ржаная – 300 гр.
- Масло растительное – 2 ст.л.
- Соль – 15 гр.
- Сахар-песок – 20 гр.
- Вода – 340 мл.
Процесс приготовления:
- Отмеряем нужное количество ржаной закваски.
- Переливаем ее в ведерко хлебопечки.
- На закваску всыпаем сто грамм просеянной ржаной муки.
- Далее просеиваем пшеничную муку.
- Поливаем продукты растительным маслом, присоединяем сахарный песок и соль.
- Ставим контейнер с содержимым в хлебопечку и включаем ее. Такой хлеб с закваской будет готовится около 4 часов 50 минут.
- Сперва начнется замес. В это время можно открывать крышку и наблюдать процесс, если в этом есть необходимость.
- Далее во время подхода теста, крышку не рекомендуется открывать до завершения программы – вы услышите звуковой сигнал.
- Ржаной хлеб на закваске в хлебопечке готов. Посмотрите, какой он аппетитный!
Хлеб из цельнозерновой ржаной муки в хлебопечке
Хлеб из цельнозерновой ржаной муки в хлебопечке получается не только очень вкусным, но и полезным. Такой продукт прекрасно дополнит ваш домашний завтрак, обед или ужин. Аппетитный ржаной хлеб – это поистине универсальный продукт, который займет достойное место на вашем столе.
Время готовки – 3 часа
Время приготовления – 10 минут
Порции – 1 кг.
Ингредиенты:
- Мука ржаная цельнозерновая – 100 гр.
- Мука пшеничная – 400 гр.
- Закваска хлебная – 250 гр.
- Масло растительное/оливковое – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Вода – 300 мл.
Процесс приготовления:
- Ржаную хлебную закваску рекомендуется использовать на пике своего подъема, поэтому подготовьте ее заранее.
- Переливаем подготовленную густую закваску в контейнер хлебопечки.
- На закваску просеиваем два вида муки и добавляем остальные сухие продукты: соль, сахар.
- Поливаем это все растительным или оливковым маслом, а также теплой водой. Включаем режим замеса теста.
- После замеса оставляем заготовку в хлебопечки для подъема.
- После подъема включаем режим «выпечка» на 60 минут.
- После окончания программы выкладываем хлеб на решетку и остужаем.
- Хлеб из цельнозерновой ржаной муки в хлебопечке готов. Нарезайте и пробуйте!
Пшенично-ржаной хлеб в хлебопечке
Пшенично-ржаной хлеб в хлебопечке порадует вас интересным вкусом, аппетитной пышностью и привлекательным видом. Такой универсальный продукт можно подавать как дополнение к горячим блюдам или готовить из него питательные бутерброды и другие закуски.
Время готовки – 3 часа
Время приготовления – 10 минут
Порции – 750 гр.
Ингредиенты:
- Мука ржаная – 150 гр.
- Мука пшеничная – 150 гр.
- Вода – 200 мл.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Масло растительное/оливковое – 2 ст.л.
- Дрожжи сухие – 6 гр.
Процесс приготовления:
- Сперва в чашу хлебопечки погружаем жидкие продукты. Сразу же вливаем воду (лучше в слегка теплом виде) и растительное масло. Можно использовать как подсолнечное, так и оливковое – какое больше нравится.
- Начинаем погружать сухие продукты. Всыпаем соль и сахар.
- Оба вида муки рекомендуется просеять.
- Отправляем пшеничную и ржаную муку в чашку хлебопечки.
- Всыпаем сухие дрожжи. Их обязательно отправляем на горку сухих ингредиентов. Включаем режим для выпечки на 2 часа 50 минут. Устанавливаем вес 750 грамм и среднюю корочку.
- По истечении указанного времени достаем хлеб из хлебопечки и даем ему остыть.
- Пшенично-ржаной хлеб в хлебопечке готов. Нарезайте на ломтики и скорее пробуйте!
Ржаной хлеб на 750 грамм в хлебопечке Мулинекс
Ржаной хлеб на 750 грамм в хлебопечке Мулинекс – это несложная в исполнении кулинарная идея для вашего домашнего стола. Такой натуральный продукт гораздо вкуснее и полезнее магазинного черного хлеба. Приготовьте аппетитную выпечку по особому рецепту с использованием хлебопечи.
Время готовки – 2 часа 40 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 750 гр.
Ингредиенты:
- Мука ржаная – 95 гр.
- Мука ржаная цельнозерновая – 95 гр.
- Мука пшеничная – 220 гр.
- Вода – 270 мл.
- Сахар-песок – 25 гр.
- Соль – 25 гр.
- Масло растительное – 10 мл.
- Тмин – 20 гр.
- Дрожжи сухие – 6 гр.
Процесс приготовления:
- Подготовим хлебопечку Мулинекс. Извлекаем из нее форму, чтобы погрузить в нее все ингредиенты. Важно каждый продукт отмерить с точностью до грамма. Только так вы получите буханку на 750 грамм.
- Первым делом отправляем жидкие продукты – воду и растительное масло.
- Следующим шагом всыпаем сухие продукты: все виды просеянной муки, сахарный песок, соль и тмин (по желанию).
- Напоследок добавляем сухие дрожжи. Проделываем в сухой смеси небольшое углубление и именно в него засыпаем дрожжи. Если они коснутся воды, то хлеб может плохо подняться.
- Выбираем ускоренную программу хлебопечки Мулинекс – 2,5 часа. Устанавливаем необходимый вес – 750 грамм. Также устанавливаем желаемую степень румянца корочки хлеба. Включаем прибор и ждем окончания.
- После звукового сигнала хлеб готов. Дайте ему немного остыть.
- Ржаной хлеб на 750 грамм в хлебопечке Мулинекс готов. Можно пробовать и оценивать продукт!
Ржаной хлеб без солода в хлебопечке
Ржаной хлеб без солода в хлебопечке – это универсальный продукт для вашего домашнего стола. Если хотите порадовать себя настоящим полезным домашним хлебом, то используйте нашу кулинарную идею. Готовый продукт займет достойное место на вашем столе.
Время готовки – 4 часа
Время приготовления – 15 минут
Порции – 550 гр.
Ингредиенты:
- Мука ржаная – 170 гр.
- Мука пшеничная – 100 гр.
- Пиво – 1 ст.
- Квас сухой – 3 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Дрожжи свежие – 20 гр.
- Соль – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Отмерим все необходимые продукты.
- В ведро хлебопечки вливаем стакан пива.
- Также добавляем просеянную ржаную муку.
- Сразу же всыпаем и пшеничную в указанном количестве. Если есть комочки, то просеиваем сухой ингредиент.
- Добавляем чайную ложку соли.
- Ко всем продуктам погружаем мед.
- Посыпаем все это сухим квасом.
- Вливаем столовую ложку обычного растительного масла.
- В отдельной емкости размешиваем дрожжи в малом количестве теплой кипяченой воды. Переливаем смесь в общий контейнер.
- Включаем режим «специальный» на 3 часа 40 минут. Рекомендуется выбрать функцию для темной корочки.
- Ржаной хлеб без солода в хлебопечке готов. Остужайте продукт и пробуйте!
Ржаной хлеб на сухих дрожжах в хлебопечке
Ржаной хлеб на сухих дрожжах в хлебопечке – это невероятно вкусный, аппетитный и привлекательный продукт. Из него можно готовить бутерброды или использовать как дополнение к горячим блюдам. Попробуйте испечь настоящий ржаной хлеб в хлебопечке по нашему рецепту.
Время готовки – 4 часа 10 минут
Время приготовления – 10 минут
Порции – 1 кг.
Ингредиенты:
- Мука ржаная – 200 гр.
- Мука пшеничная – 400 гр.
- Вода – 0,4 л.
- Соль – 2 ч.л.
- Сахар-песок – 2 ст.л.
- Дрожжи сухие – 2 ч.л.
- Солод ржаной – 2 ст.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- Просеиваем два вида муки, соединяем их вместе и погружаем в ведерко хлебопечки.
- Дополняем муку ржаным солодом.
- В эту сухую массу всыпаем соль, сухие дрожжи и сахарный песок.
- Поливаем продукты слегка теплой водой.
- Сюда же вливаем растительное масло. Закрываем прибор и включаем основной режим. На готовку такого хлеба уйдет, примерно, 4 часа.
- Достаем готовый продукт из хлебопечки и даем ему остыть.
- Ржаной хлеб на сухих дрожжах в хлебопечке готов. Скорее пробуйте!
Ржаной хлеб с солодом в хлебопечке
Ржаной хлеб с солодом в хлебопечке отличается интересным вкусом, аппетитной румяной корочкой и привлекательным внешним видом. Такой универсальный продукт можно подавать как дополнение к горячим блюдам или готовить из него питательные бутерброды и другие закуски.
Время готовки – 5 часов 10 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1,2 кг.
Ингредиенты:
- Мука ржаная цельнозерновая – 100 гр.
- Мука пшеничная – 400 гр.
- Закваска ржаная – 300 гр.
- Вода – 450 мл.
- Солод ржаной – 3 ст.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Кориандр молотый – 1 ч.л.
Процесс приготовления:
- Отмеряем ржаной солод и всыпаем его в глубокую емкость небольшого размера.
- Вливаем к солоду кипяток в количестве 150 миллилитров. Размешиваем и убираем на 12-15 минут.
- Достаем ведро хлебопечки. Вливаем сюда ржаную закваску. Ее используем на пике поднятия.
- Просеиваем к закваске два вида муки, также сюда отправляем соль и сахарный песок.
- Поливаем сухие продукты растительным маслом и оставшейся теплой водой – 300 миллилитров.
- Отправляем в заготовку подготовленный солод.
- Включаем режим для замешивания теста. После первого подъема теста посыпаем продукт кориандром, оставляем до окончательного хорошего подъема. На это может уйти около трех часов.
- Включаем программу «выпечка» на 60 минут.
- Достаем готовый хлеб из хлебопечки и остужаем его на решетке.
- Ржаной хлеб с солодом в хлебопечке готов. Оценивайте готовый натуральный продукт!
Ржаной бородинский хлеб в хлебопечке в домашних условиях
Ржаной бородинский хлеб в хлебопечке в домашних условиях порадует вас привлекательным внешним видом, интересным вкусом и удивительным ароматом. Такой продукт послужит отличной альтернативой магазинным булкам. Подавайте к горячим супам, мясным основным блюдам или холодным соленым угощениям.
Время готовки – 4 часа 25 минут
Время приготовления – 20 минут
Порции – 1,2 кг.
Ингредиенты:
- Мука пшеничная – 0,5 кг.
- Солод ржаной – 1,5 ст.л.
- Закваска ржаная – 250 мл.
- Вода – 420 мл.
- Соль – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ст.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Тмин – по желанию.
- Семена кориандра – по желанию.
Процесс приготовления:
- Подготовим ржаную закваску. Ждем, когда она достигнет пика подъема и перекладываем в ведерко хлебопечки.
- Просеиваем на закваску 500 грамм муки.
- Также всыпаем соль, сахарный песок. Сразу же вливаем растительное масло и 300 миллилитров теплой воды.
- В небольшую вместительную миску отправляем сухой ржаной солод.
- Заливаем ингредиент оставшейся водой – 120 миллилитров. Она должна быть очень горячей. Хорошо вымешиваем и оставляем на 15 минут.
- Готовый солод переливаем в ведро с остальными продуктами.
- Присоединяем тмин, семена кориандра – по желанию и вкусу.
- Устанавливаем программу для выпечки на 4 часа.
- Ожидаем звукового сигнала – после него хлеб готов.
- Достаем готовый хлеб из печи и остужаем его на решетке.
- Ржаной бородинский хлеб в хлебопечке в домашних условиях готов. Нарезайте и угощайтесь!
Ржаной хлеб с семечками в хлебопечке
Ржаной хлеб с семечками в хлебопечке – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Такой натуральный продукт гораздо вкуснее и полезнее магазинного черного хлеба. Приготовьте аппетитную выпечку по нашему рецепту и подавайте как дополнение к вашим любимым блюдам.
Время готовки – 5 часов 20 минут
Время приготовления – 15 минут
Порции – 900 гр.
Ингредиенты:
- Мука ржаная – 100 гр.
- Мука цельнозерновая – 100 гр.
- Закваска ржаная – 200 гр.
- Вода – 200 мл.
- Мука пшеничная 1 сорт – 200 гр.
- Семена льна – 1 ст.л.
- Семена тыквы – 2 ст.л.
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
- В емкость для продуктов хлебопечки погружаем густую ржаную закваску.
- Сюда же вливаем нужное количество теплой воды. Оптимальная температура жидкости – 36 градусов.
- Далее приступаем к выгрузке сухих продуктов. Просеиваем в ведерко пшеничную муку.
- Присоединяем к пшеничной муке ржаную и цельнозерновую.
- Подготовим семечки и соль. У нас в списке ингредиентов указаны семечки тыквы и льна. Вы можете выбирать по своему вкусу, например, добавить семена подсолнечника.
- В ведро хлебопечки отправляем соль с семечками.
- Вливаем растительное масло и включаем хлебопечь. Рекомендуется использовать программу, которая длится не менее пяти часов. Это связано с тем, что мы используем закваску. Она подходит дольше дрожжей.
- Ржаной хлеб с семечками в хлебопечке готов. Даем ему остыть и пробуем!