Ржаной хлеб в хлебопечке – это очень вкусный и универсальный продукт для вашего стола. Готовую ароматную выпечку можно подавать как дополнение к горячим и холодным угощениям. Для приготовления аппетитного хлеба используйте нашу подборку из десяти простых и вкусных рецептов в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Ржаной хлеб в хлебопечке в домашних условиях

Ржаной хлеб в хлебопечке в домашних условиях порадует вас аппетитным внешним видом, приятным вкусом и удивительным ароматом. Такой продукт послужит отличной альтернативой магазинным булкам. Подавайте к горячим обеденным блюдам и холодным закускам.

Ингредиенты –+8 порц.

Мука ржаная 125 гр.

Мука пшеничная 110 гр.

Молоко коровье 190 мл.

Масло растительное 1 ст.л.

Сахар-песок 1 ст.л.

Соль 1 ч.л.

Тмин 1 ч.л.

Сухие дрожжи 1 ч.л.

Шаги 180 мин.

Как приготовить ржаной хлеб в хлебопечке в домашних условиях? В чашу хлебопечи вливаем слегка теплое молоко. Подогрейте его заранее в микроволновке или на плите. Вливаем в молоко растительное масло или же оливковое – на ваш выбор. Далее можно всыпать сухие продукты. Начинаем с сахара. Для хлеба можно использовать как обычный белый, так и коричневый. Также добавляем соль: обычную белую, морскую или гималайскую. Выбирайте по вкусу. Просеиваем в заготовку пшеничную муку. Также всыпаем просеянную ржаную. Посыпаем продукты тмином для аромата и особого вкуса. Делаем в сухой горке углубление и всыпаем дрожжи. Важно, чтобы они сразу не попали в жидкость. Включаем основной режим или специальный режим «ржаной хлеб», если такой имеется. Хлеб будет готовиться примерно 2,5-3 часа. Ржаной хлеб в хлебопечке в домашних условиях готов. Нарезайте и угощайтесь!

Ржаной хлеб на закваске в хлебопечке

Ржаной хлеб на закваске в хлебопечке – это интересная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Аппетитный натуральный продукт гораздо вкуснее и полезнее магазинного хлеба. Приготовьте ароматную выпечку по нашему рецепту и подавайте как дополнение к вашим любимым блюдам.

Время готовки – 5 часов

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Мука ржаная – 100 гр.

Мука пшеничная 1 сорт – 400 гр.

Закваска ржаная – 300 гр.

Масло растительное – 2 ст.л.

Соль – 15 гр.

Сахар-песок – 20 гр.

Вода – 340 мл.

Процесс приготовления:

Отмеряем нужное количество ржаной закваски. Переливаем ее в ведерко хлебопечки. На закваску всыпаем сто грамм просеянной ржаной муки. Далее просеиваем пшеничную муку. Поливаем продукты растительным маслом, присоединяем сахарный песок и соль. Ставим контейнер с содержимым в хлебопечку и включаем ее. Такой хлеб с закваской будет готовится около 4 часов 50 минут. Сперва начнется замес. В это время можно открывать крышку и наблюдать процесс, если в этом есть необходимость. Далее во время подхода теста, крышку не рекомендуется открывать до завершения программы – вы услышите звуковой сигнал. Ржаной хлеб на закваске в хлебопечке готов. Посмотрите, какой он аппетитный!

Хлеб из цельнозерновой ржаной муки в хлебопечке

Хлеб из цельнозерновой ржаной муки в хлебопечке получается не только очень вкусным, но и полезным. Такой продукт прекрасно дополнит ваш домашний завтрак, обед или ужин. Аппетитный ржаной хлеб – это поистине универсальный продукт, который займет достойное место на вашем столе.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Мука ржаная цельнозерновая – 100 гр.

Мука пшеничная – 400 гр.

Закваска хлебная – 250 гр.

Масло растительное/оливковое – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Вода – 300 мл.

Процесс приготовления:

Ржаную хлебную закваску рекомендуется использовать на пике своего подъема, поэтому подготовьте ее заранее. Переливаем подготовленную густую закваску в контейнер хлебопечки. На закваску просеиваем два вида муки и добавляем остальные сухие продукты: соль, сахар. Поливаем это все растительным или оливковым маслом, а также теплой водой. Включаем режим замеса теста. После замеса оставляем заготовку в хлебопечки для подъема. После подъема включаем режим «выпечка» на 60 минут. После окончания программы выкладываем хлеб на решетку и остужаем. Хлеб из цельнозерновой ржаной муки в хлебопечке готов. Нарезайте и пробуйте!

Пшенично-ржаной хлеб в хлебопечке

Пшенично-ржаной хлеб в хлебопечке порадует вас интересным вкусом, аппетитной пышностью и привлекательным видом. Такой универсальный продукт можно подавать как дополнение к горячим блюдам или готовить из него питательные бутерброды и другие закуски.

Время готовки – 3 часа

Время приготовления – 10 минут

Порции – 750 гр.

Ингредиенты:

Мука ржаная – 150 гр.

Мука пшеничная – 150 гр.

Вода – 200 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное/оливковое – 2 ст.л.

Дрожжи сухие – 6 гр.

Процесс приготовления:

Сперва в чашу хлебопечки погружаем жидкие продукты. Сразу же вливаем воду (лучше в слегка теплом виде) и растительное масло. Можно использовать как подсолнечное, так и оливковое – какое больше нравится. Начинаем погружать сухие продукты. Всыпаем соль и сахар. Оба вида муки рекомендуется просеять. Отправляем пшеничную и ржаную муку в чашку хлебопечки. Всыпаем сухие дрожжи. Их обязательно отправляем на горку сухих ингредиентов. Включаем режим для выпечки на 2 часа 50 минут. Устанавливаем вес 750 грамм и среднюю корочку. По истечении указанного времени достаем хлеб из хлебопечки и даем ему остыть. Пшенично-ржаной хлеб в хлебопечке готов. Нарезайте на ломтики и скорее пробуйте!

Ржаной хлеб на 750 грамм в хлебопечке Мулинекс

Ржаной хлеб на 750 грамм в хлебопечке Мулинекс – это несложная в исполнении кулинарная идея для вашего домашнего стола. Такой натуральный продукт гораздо вкуснее и полезнее магазинного черного хлеба. Приготовьте аппетитную выпечку по особому рецепту с использованием хлебопечи.

Время готовки – 2 часа 40 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 750 гр.

Ингредиенты:

Мука ржаная – 95 гр.

Мука ржаная цельнозерновая – 95 гр.

Мука пшеничная – 220 гр.

Вода – 270 мл.

Сахар-песок – 25 гр.

Соль – 25 гр.

Масло растительное – 10 мл.

Тмин – 20 гр.

Дрожжи сухие – 6 гр.

Процесс приготовления:

Подготовим хлебопечку Мулинекс. Извлекаем из нее форму, чтобы погрузить в нее все ингредиенты. Важно каждый продукт отмерить с точностью до грамма. Только так вы получите буханку на 750 грамм. Первым делом отправляем жидкие продукты – воду и растительное масло. Следующим шагом всыпаем сухие продукты: все виды просеянной муки, сахарный песок, соль и тмин (по желанию). Напоследок добавляем сухие дрожжи. Проделываем в сухой смеси небольшое углубление и именно в него засыпаем дрожжи. Если они коснутся воды, то хлеб может плохо подняться. Выбираем ускоренную программу хлебопечки Мулинекс – 2,5 часа. Устанавливаем необходимый вес – 750 грамм. Также устанавливаем желаемую степень румянца корочки хлеба. Включаем прибор и ждем окончания. После звукового сигнала хлеб готов. Дайте ему немного остыть. Ржаной хлеб на 750 грамм в хлебопечке Мулинекс готов. Можно пробовать и оценивать продукт!

Ржаной хлеб без солода в хлебопечке

Ржаной хлеб без солода в хлебопечке – это универсальный продукт для вашего домашнего стола. Если хотите порадовать себя настоящим полезным домашним хлебом, то используйте нашу кулинарную идею. Готовый продукт займет достойное место на вашем столе.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 15 минут

Порции – 550 гр.

Ингредиенты:

Мука ржаная – 170 гр.

Мука пшеничная – 100 гр.

Пиво – 1 ст.

Квас сухой – 3 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Дрожжи свежие – 20 гр.

Соль – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Отмерим все необходимые продукты. В ведро хлебопечки вливаем стакан пива. Также добавляем просеянную ржаную муку. Сразу же всыпаем и пшеничную в указанном количестве. Если есть комочки, то просеиваем сухой ингредиент. Добавляем чайную ложку соли. Ко всем продуктам погружаем мед. Посыпаем все это сухим квасом. Вливаем столовую ложку обычного растительного масла. В отдельной емкости размешиваем дрожжи в малом количестве теплой кипяченой воды. Переливаем смесь в общий контейнер. Включаем режим «специальный» на 3 часа 40 минут. Рекомендуется выбрать функцию для темной корочки. Ржаной хлеб без солода в хлебопечке готов. Остужайте продукт и пробуйте!

Ржаной хлеб на сухих дрожжах в хлебопечке

Ржаной хлеб на сухих дрожжах в хлебопечке – это невероятно вкусный, аппетитный и привлекательный продукт. Из него можно готовить бутерброды или использовать как дополнение к горячим блюдам. Попробуйте испечь настоящий ржаной хлеб в хлебопечке по нашему рецепту.

Время готовки – 4 часа 10 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 1 кг.

Ингредиенты:

Мука ржаная – 200 гр.

Мука пшеничная – 400 гр.

Вода – 0,4 л.

Соль – 2 ч.л.

Сахар-песок – 2 ст.л.

Дрожжи сухие – 2 ч.л.

Солод ржаной – 2 ст.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Просеиваем два вида муки, соединяем их вместе и погружаем в ведерко хлебопечки. Дополняем муку ржаным солодом. В эту сухую массу всыпаем соль, сухие дрожжи и сахарный песок. Поливаем продукты слегка теплой водой. Сюда же вливаем растительное масло. Закрываем прибор и включаем основной режим. На готовку такого хлеба уйдет, примерно, 4 часа. Достаем готовый продукт из хлебопечки и даем ему остыть. Ржаной хлеб на сухих дрожжах в хлебопечке готов. Скорее пробуйте!

Ржаной хлеб с солодом в хлебопечке

Ржаной хлеб с солодом в хлебопечке отличается интересным вкусом, аппетитной румяной корочкой и привлекательным внешним видом. Такой универсальный продукт можно подавать как дополнение к горячим блюдам или готовить из него питательные бутерброды и другие закуски.

Время готовки – 5 часов 10 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,2 кг.

Ингредиенты:

Мука ржаная цельнозерновая – 100 гр.

Мука пшеничная – 400 гр.

Закваска ржаная – 300 гр.

Вода – 450 мл.

Солод ржаной – 3 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Отмеряем ржаной солод и всыпаем его в глубокую емкость небольшого размера. Вливаем к солоду кипяток в количестве 150 миллилитров. Размешиваем и убираем на 12-15 минут. Достаем ведро хлебопечки. Вливаем сюда ржаную закваску. Ее используем на пике поднятия. Просеиваем к закваске два вида муки, также сюда отправляем соль и сахарный песок. Поливаем сухие продукты растительным маслом и оставшейся теплой водой – 300 миллилитров. Отправляем в заготовку подготовленный солод. Включаем режим для замешивания теста. После первого подъема теста посыпаем продукт кориандром, оставляем до окончательного хорошего подъема. На это может уйти около трех часов. Включаем программу «выпечка» на 60 минут. Достаем готовый хлеб из хлебопечки и остужаем его на решетке. Ржаной хлеб с солодом в хлебопечке готов. Оценивайте готовый натуральный продукт!

Ржаной бородинский хлеб в хлебопечке в домашних условиях

Ржаной бородинский хлеб в хлебопечке в домашних условиях порадует вас привлекательным внешним видом, интересным вкусом и удивительным ароматом. Такой продукт послужит отличной альтернативой магазинным булкам. Подавайте к горячим супам, мясным основным блюдам или холодным соленым угощениям.

Время готовки – 4 часа 25 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 1,2 кг.

Ингредиенты:

Мука пшеничная – 0,5 кг.

Солод ржаной – 1,5 ст.л.

Закваска ржаная – 250 мл.

Вода – 420 мл.

Соль – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ст.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Тмин – по желанию.

Семена кориандра – по желанию.

Процесс приготовления:

Подготовим ржаную закваску. Ждем, когда она достигнет пика подъема и перекладываем в ведерко хлебопечки. Просеиваем на закваску 500 грамм муки. Также всыпаем соль, сахарный песок. Сразу же вливаем растительное масло и 300 миллилитров теплой воды. В небольшую вместительную миску отправляем сухой ржаной солод. Заливаем ингредиент оставшейся водой – 120 миллилитров. Она должна быть очень горячей. Хорошо вымешиваем и оставляем на 15 минут. Готовый солод переливаем в ведро с остальными продуктами. Присоединяем тмин, семена кориандра – по желанию и вкусу. Устанавливаем программу для выпечки на 4 часа. Ожидаем звукового сигнала – после него хлеб готов. Достаем готовый хлеб из печи и остужаем его на решетке. Ржаной бородинский хлеб в хлебопечке в домашних условиях готов. Нарезайте и угощайтесь!

Ржаной хлеб с семечками в хлебопечке

Ржаной хлеб с семечками в хлебопечке – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего стола. Такой натуральный продукт гораздо вкуснее и полезнее магазинного черного хлеба. Приготовьте аппетитную выпечку по нашему рецепту и подавайте как дополнение к вашим любимым блюдам.

Время готовки – 5 часов 20 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 900 гр.

Ингредиенты:

Мука ржаная – 100 гр.

Мука цельнозерновая – 100 гр.

Закваска ржаная – 200 гр.

Вода – 200 мл.

Мука пшеничная 1 сорт – 200 гр.

Семена льна – 1 ст.л.

Семена тыквы – 2 ст.л.

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления: