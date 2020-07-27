Металлочерепица для крыши!

Металлочерепица – это превосходное сочетание высочайшего качества, красивого дизайна и доступной стоимости. Этот материал для обустройства кровли появился в конце XX века, и сразу получил восторженные оценки потребителей. Легкий, прочный, долговечный – достоинства его можно перечислять бесконечно. На нашем заводе «ОЗЛК» в Москве налажено производство различных марок металлочерепицы по низким ценам за м2. Принимаем заказы на партии любых объемов, с доставкой по указанному адресу или самовывозом.

Технология производства

Наш завод оснащен современными станками и оборудованием, позволяющим контролировать процесс производства на всех этапах. Каков алгоритм действий?

Сырьем для изготовления металлической черепицы служит высококачественная сталь с добавкой цинка 140 г/м 2 , толщиной от 0,5-0,6 мм.

, толщиной от 0,5-0,6 мм. Форма черепицы придается листовому прокату холодным методом, сохраняющим неизменной внутреннюю структуру металла.

Модели различаются высотой ступени и шагом волны, а также способом монтажа на стропильную систему.

С внутренней и внешней стороны профилированные листы покрываются грунтовкой, а затем – защитной пленкой из полимеров.

На внешнюю сторону наносится слой цветного полиэстра толщиной 25 мкм, что обеспечивает стойкость окраски и качественную защиту от воздействия неблагоприятных природных условий.

Мы используем сырье отечественного и импортного производства, от проверенных, надежных поставщиков и гарантируем отличное качество нашей продукции. Стоимость металлочерепицы зависит от ее типа. Вы можете самостоятельно рассчитать предварительную цену заказа на встроенном калькуляторе. Для этого достаточно ввести нужные параметры.

Достоинства кровельного материала

Черепица из металлических листов – это универсальный материал, который можно использовать в самых суровых климатических условиях. В чем его преимущества?

Кровельное покрытие широко применяется при строительстве частных и многоквартирных домов, промышленных и офисных зданий, общественных и муниципальных объектов.

Небольшой вес листов – всего 6 кг на 1 м 2 , не требует укрепления стропил. Крыша получается сравнительно легкой, не дает повышенную нагрузку на стены и фундамент здания. Их очень просто транспортировать, переносить с места на место.

, не требует укрепления стропил. Крыша получается сравнительно легкой, не дает повышенную нагрузку на стены и фундамент здания. Их очень просто транспортировать, переносить с места на место. Монтаж кровли из металлической черепицы занимает минимальное время, не требует спецсредств и особенных инструментов.

Можно выбрать и купить металлочерепицу на крышу любого нужного оттенка и формы.

любого нужного оттенка и формы. Материал не боится ветра, дождя и града. Отлично выдерживает перепады температур, не выгорает на солнце, сохраняя первозданный вид и эксплуатационные характеристики спустя десятилетия.

Обеспечивает пожарную безопасность, так как не горит и не поддерживает процесс горения.

Ограничений у данного типа кровельных материалов немного. Его нельзя использовать для плоских и слабопокатых крыш. Также, необходимо позаботиться о качественной звукоизоляционной подложке при монтаже, так как металл гулко отзывается на любой стук.

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