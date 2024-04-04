Как лучше сохранить творог: полезные советы

Заметьте, что во время замораживания продукт расширяется в объеме, поэтому накладывать полную емкость не рекомендуется.
Творог — это кисломолочный белковый продукт, который готовится из молока животных. Его добавляют к различным блюдам или употребляют самостоятельно. Такой творог бывает жирный, нежирный и полужирный.
Готовят творог, нагревая прокисшее молоко, во время чего сыворотка отделяется от творога. Часто творог используют не полностью, поэтому лишнюю часть отправляют в морозильную камеру. Как делать это правильно, мы узнали у специалистов.
Итак, чтобы заморозить сыр, он должен быть только свежим, независимо от того, магазинный он или домашний. Перед тем, как помещать сыр в морозильную камеру, его нужно герметично упаковать. Можно обернуть пищевой пленкой или поместить в пластиковый или стеклянный контейнер. Если вы решили хранить в контейнере, стоит учесть, что во время замораживания продукт расширится в объеме, поэтому накладывать полную емкость не рекомендуется.
Важно — после полной разморозки сыр нельзя замораживать еще раз.
Пошаговые рекомендации
- Сыр натираем на терке или нарезаем на кусочки. Делим на порции.
- Если порция сыра слишком большая, разделите ее на несколько частиц.
- Поместите сыр в герметичный контейнер, оставляя немножко места.
- Очень важно обозначить на упаковке дату заморозки.
- Рекомендуется обернуть контейнер пищевой пленкой или обычным пакетом, чтобы избежать попадания посторонних запахов.
- Температура в камере должна быть не менее -18 градусов.
- Срок хранения творога до 1-2 месяцев.
Придерживаясь этих простых рекомендаций от опытных специалистов, вы сможете избежать размножения бактерий и потери полезных свойств продукта.
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