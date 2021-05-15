Металлопластиковые трубы для отопления и водопровода, их характеристика

Одним из распространенных типов полимерных труб признаны полиэтиленовые трубы. Используются они в системе холодного водоснабжения (ХВС). Полиэтиленовые трубы также используются для транспортировки природного газа и газовых смесей, но без содержания примесей хлорированных, также ароматических углеводородов. Металлопластиковые трубы для отопления и водопровода вы можете заказать на сайте https://ktk.kiev.ua/metalloplastikovye-truby/.

Такие трубы делятся на два вида:

Полиэтилен, получаемый при низком давлении, отличается повышенной теплостойкостью, жесткостью, большой плотностью; Полиэтилен, получаемый при высоком давлении, более эластичный, мягкий материал.

Полиэтиленовые трубы в сравнении с металлическими трубами обладают высокой коррозийной стойкостью, поэтому они прослужат больше. Период эксплуатации таких труб доходит до 50 лет. Но, не смотря на явные преимущества полиэтиленовых труб, предприятия частенько эксплуатируют трубы из металла, ведь изделие из качественного материала стоит дороже, хоть и незначительно.

Благодаря своей пластичности, полиэтиленовая труба легко обходит углы, а ее эластичность не дает трубе разорваться при замерзании воды. Помимо этого полиэтилен считается экологически чистым материалом, не представляющим угрозы для здоровья человека. Поэтому полиэтиленовые трубы являются экологическим материалом.

Монтаж таких труб производится в двух вариантах:

С помощью сварки. Сварка производится встык, либо в раструб (применяется полимерный фитинг – соединительная деталь). Детали в этом случае нагреваются на сварочном аппарате и соединяются; При помощи компрессионных фитингов. Этот вариант монтажа осуществляется в любую погоду, даже на морозе. Этот вид монтажа можно выполнить самостоятельно.

Полиэтиленовые трубы в настоящее время пользуются широкой популярностью. Выбор этих труб довольно велик, длина их может быть 6 – 12 метров, диаметр 10 – 1200 мм. Полиэтиленовые трубы выпускаются под давлением 10 – 40 атмосфер.

Какой материал лучше подойдет решать нужно самим. Стоит ответственно отнестись к выбору труб ибо от этого зависит качество и долговечность водопровода.