ГлавнаяРецептыКартофель с салом в мундире: идеальный рецепт, который можно сделать в духовке Картофель с салом в мундире: идеальный рецепт, который можно сделать в духовке На чтение: 1 минута Картофель с салом в духовке – блюдо, которое следует приготовить хотя бы раз. Ведь оно простое и очень вкусное. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Вам понадобятся всего 2 ингредиента. Несмотря на это, такой картофель прекрасно заменяет другие основные блюда. Попробуйте также Как готовить говядину быстро и с удовольствием: пошаговые рецепты вкусных блюд Рецепт картофеля с салом в духовке Время: 1 час 10 минут Порций: 3 Ингредиенты: – 4 картофелины; – 200 граммов сала; – чеснок, соль и черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Хорошо помойте картофель, но не очищайте его от кожуры. Также тщательно промойте сало проточной водой. Шкуру хорошо почистите ножом. Порежьте сало на кусочки толщиной примерно 0,7 – 1 сантиметр, а картошку – пополам. Сделайте надрезы по поверхности картофеля, чтобы смалец, который будет плавиться во время запекания, его пропитывал. Добавьте соль и перец по вкусу, выложите на картофель кусочки сала и снова посолите и поперчите. Картошку с салом выложите на блюдо или противень. Запекайте при 220 градусах 1 час в духовке. Когда блюдо будет готово, добавьте сверху немного выжатого чеснока. Понравился рецепт? Попроуйте еще приготовить крабовый салат с секретным ингредиентом, который сделает его еще вкуснее. Поделитесь с друзьями