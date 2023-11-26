Картофель с салом в мундире: идеальный рецепт, который можно сделать в духовке

Картофель с салом в духовке – блюдо, которое следует приготовить хотя бы раз. Ведь оно простое и очень вкусное.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Вам понадобятся всего 2 ингредиента. Несмотря на это, такой картофель прекрасно заменяет другие основные блюда.

Попробуйте также Как готовить говядину быстро и с удовольствием: пошаговые рецепты вкусных блюд

Рецепт картофеля с салом в духовке

Время : 1 час 10 минут

: 1 час 10 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 4 картофелины;

– 200 граммов сала;

– чеснок, соль и черный молотый перец по вкусу.

Приготовление:

Хорошо помойте картофель, но не очищайте его от кожуры. Также тщательно промойте сало проточной водой. Шкуру хорошо почистите ножом. Порежьте сало на кусочки толщиной примерно 0,7 – 1 сантиметр, а картошку – пополам. Сделайте надрезы по поверхности картофеля, чтобы смалец, который будет плавиться во время запекания, его пропитывал. Добавьте соль и перец по вкусу, выложите на картофель кусочки сала и снова посолите и поперчите. Картошку с салом выложите на блюдо или противень. Запекайте при 220 градусах 1 час в духовке. Когда блюдо будет готово, добавьте сверху немного выжатого чеснока.

Понравился рецепт? Попроуйте еще приготовить крабовый салат с секретным ингредиентом, который сделает его еще вкуснее.