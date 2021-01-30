Мифы о тренажерном зале — почему стоит начать?

Тренажерный зал до сих пор остается в сознании многих людей местом для стройных женщин и мускулистых мужчин. Все заботы, связанные с первым посещением спортзала, можно перечислять долго. Между тем, это действительно большое развлечение и интересное занятие, а главное тут — простой путь к здоровью и прекрасному самочувствию. Стоит рассмотреть популярные мифы о тренажерном зале.

Что мешает ходить в спортзал?

Создается впечатление, что многие новички очень боятся негативной оценки окружающих. И это касается как внешности, так и навыков. Многие думают, что есть люди, которые сразу родились бодибилдерами и никогда не начинали с нуля. Некоторые не верят, что смогут развить свои навыки, и хотят избежать насмешек, даже не пытаясь. С другой стороны, люди старше 40 или 50 лет слишком часто думают, что спортзал — это место только для молодых и красивых. Короче говоря, страх мешает многим ходить в спортзал.

Боязнь чего-то нового вполне объяснима. Однако не следует сдерживаться перед принятием мер, особенно когда речь идет о здоровой физической активности. Вместо того чтобы стыдиться, лучше учиться! Специалист при ознакомительной тренировке не только представляет тренажерный зал, но и учит пользоваться всеми тренажерами в нем. Это также возможность увидеть, что в спортзале появляются действительно разные люди. Однако их объединяет одно — они нашли в себе силы прийти в зал и сегодня чувствуют себя лучше.

Самые популярные мифы о тренажерном зале

Миф №1Силовые тренировки только для мужчин

И дамы очень в это верят, ограничиваясь использованием в тренажерном зале гантелей весом всего 1 кг. Заходя в спортзал, часто можно увидеть определенное разделение: женщины занимаются кардио и ходят в групповые занятия, зона свободных весов заполнена мужчинами. В этом нет ничего плохого, но небольшое изменение не повредит и даже поможет улучшить свои показатели.

Миф №2 Интенсивные тренировки приводят к проблемам

Чтобы развенчать этот весьма странный миф, достаточно назвать одного из ведущих бодибилдеров. Известному Арнольду Шварценеггеру уже за 70, и трудно найти «висячие мышцы», обвисшую кожу или заметные проблемы с подвижностью. Люди, которые были физически активны всю свою жизнь, до старости наслаждаются большей работоспособностью и более молодой кожей. Это факты.

Миф №3 Кардио только для похудения

Кардио тренировки многие не рассматривают как способ повысить мышечную массу. Конечно, они влияют на процесс похудания, но это не их основная цель. В самом названии скрывается задача, которую они призваны выполнить — укрепить сердце. Занимаясь кардио, спортсмен повышает эффективность своего тела, а также улучшает свои спортивные результаты и сжигает жир.

Не стоит говорить себе, что не подходишь для тренажерного зала. Также не стоит искать отговорок и откладывать начало тренировок до понедельника, нового месяца или новогодних праздников.