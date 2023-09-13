Описание приготовления:

Пирожки — традиционная русская выпечка, которую любят, наверное, все без исключения. С начинкой все предельно понятно — она может быть практически любой, и приготовить ее несложно. А вот приготовить пирожковое тесто — задача куда более сложная, именно в нем — вся загвоздка. Чтобы облегчить вашу задачу — дам простой рецепт теста для пирожков. Если сделаете все в точности так, как написано ниже, то пирожковое тесто получится идеальным.

Итак, как приготовить тесто для пирожков:

1. Для начала вам нужно смешать 5 грамм дрожжей и 1 1/2 (полтора) стакана муки с 1 стаканом теплой воды (либо молока). Руками тщательно замесите тесто из этих ингредиентов. Месить нужно около 10 минут. Не ленитесь — иначе тесто получится жестким.

2. Слепите из теста шар, оставьте его в теплое место подняться на 1 час.

3. Спустя час хорошо выбейте поднявшееся тесто лопаткой, добавьте пару яиц, соль, 1 столовую ложку масла и достаточное количество муки. Месите снова. Тесто должно быть мягким — только тогда пирожки получатся хорошими. Когда тесто станет мягким, как кожа младенца, отправляем его в теплое место еще на полчасика, чтобы оно еще раз поднялось.

4. Собственно, вот и все — когда тесто поднимется, его можно использовать для приготовления пирожков. Пирожки обжаривать в растительном масле с вашей любимой начинкой.

Удачи! 😉 Надеюсь, у вас все получится!

Основной ингредиент: Тесто / Дрожжевое тесто Блюдо: Выпечка / Пирожки География кухни: Русская кухня

Состав / Ингредиенты:

Вода 1 Стакан (теплая, можно использовать молоко)

Дрожжи 5 Грамм

Мука 1,5 Стакана

Соль 1 Щепотка

Яйца 2-3 Штук

Масло 1 Ст. ложка

Количество порций 3