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Пеку пока закипает чайник: пирог «Десятиминутка». Рецепт, которому уже больше 50 лет

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Пеку пока закипает чайник: пирог «Десятиминутка». Рецепт, которому уже больше 50 лет

Пироги были одним из главных атрибутов праздничного стола. Само слово пирог изначально происходит от слова “пир”, что означает празднество.

В качестве приглашения на праздник, как правило, выпекали сладкие пироги. Летом делали пироги с фруктами и ягодами, а в зимний период — с вареньем. Сладкую выпечку готовили на свадьбу, рождение ребенка и иные светлые праздники.

Сейчас пироги готовят не только по праздникам, но и в будние дни. Стоит дать рецепт приготовления быстрого пирога с вареньем.

Ингредиенты для пирога с вареньем:

  • Яйца — 4 шт.;
  • Соль — 1/3 ч.л.;
  • Сахар — 330 г;
  • Кефир — 300 г;
  • Растительное масло — 150 мл;
  • Мука — 830 г;
  • Разрыхлитель — 2 ч.л.;
  • Ванильный сахар — 2 ч.л.;
  • Варенье;
  • Сливочное масло — 25 г.

Приготовление пирога с вареньем:

В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и 300 грамм сахарного песка. Взбиваем венчиком компоненты до полного растворения в яичной массе.

Вливаем к яйцам кефир, тщательно перемешиваем. Добавляем в смесь растительное масло, снова смешиваем ингредиенты.

Просеиваем в смесь 800 грамм муки, разделяем этот процесс на две части. В муку заранее добавляем разрыхлитель и ванильный сахар, замешиваем тесто.

Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выкладываем ½ часть теста.

Распределяем тесто равномерно по дну, на него выкладываем слой варенья.

Пеку пока закипает чайник: пирог «Десятиминутка». Рецепт, которому уже больше 50 лет

Вторую часть теста выкладываем в кондитерский мешок. Аккуратно создаем на поверхности варенья слой из теста.

Пеку пока закипает чайник: пирог «Десятиминутка». Рецепт, которому уже больше 50 лет

В отдельной таре соединяем сливочное масло с остатками муки и сахара, перемалываем в крошку. Данную крошку выкладываем на верхушку теста.

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 40 минут.

Пеку пока закипает чайник: пирог «Десятиминутка». Рецепт, которому уже больше 50 лет

Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить сухой из теста. Для выпечки используется любое варенье, например, клубничное.

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