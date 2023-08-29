Пеку пока закипает чайник: пирог «Десятиминутка». Рецепт, которому уже больше 50 лет

Пироги были одним из главных атрибутов праздничного стола. Само слово пирог изначально происходит от слова “пир”, что означает празднество.
В качестве приглашения на праздник, как правило, выпекали сладкие пироги. Летом делали пироги с фруктами и ягодами, а в зимний период — с вареньем. Сладкую выпечку готовили на свадьбу, рождение ребенка и иные светлые праздники.
Сейчас пироги готовят не только по праздникам, но и в будние дни. Стоит дать рецепт приготовления быстрого пирога с вареньем.
Ингредиенты для пирога с вареньем:
- Яйца — 4 шт.;
- Соль — 1/3 ч.л.;
- Сахар — 330 г;
- Кефир — 300 г;
- Растительное масло — 150 мл;
- Мука — 830 г;
- Разрыхлитель — 2 ч.л.;
- Ванильный сахар — 2 ч.л.;
- Варенье;
- Сливочное масло — 25 г.
Приготовление пирога с вареньем:
В миску разбиваем яйца, высыпаем соль и 300 грамм сахарного песка. Взбиваем венчиком компоненты до полного растворения в яичной массе.
Вливаем к яйцам кефир, тщательно перемешиваем. Добавляем в смесь растительное масло, снова смешиваем ингредиенты.
Просеиваем в смесь 800 грамм муки, разделяем этот процесс на две части. В муку заранее добавляем разрыхлитель и ванильный сахар, замешиваем тесто.
Смазываем форму для выпечки растительным маслом, выкладываем ½ часть теста.
Распределяем тесто равномерно по дну, на него выкладываем слой варенья.
Вторую часть теста выкладываем в кондитерский мешок. Аккуратно создаем на поверхности варенья слой из теста.
В отдельной таре соединяем сливочное масло с остатками муки и сахара, перемалываем в крошку. Данную крошку выкладываем на верхушку теста.
Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 40 минут.
Готовность пирога можно проверить деревянной шпажкой, она должна выходить сухой из теста. Для выпечки используется любое варенье, например, клубничное.