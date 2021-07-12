Микрокредиты в Украине. Процесс оформления микро-кредита

Как работает микрокредитование?
Микрокредиты предоставляются местными небанковскими организациями. Именно там беднейшие люди могут дать взаймы небольшую сумму, чтобы начать свой собственный бизнес. Сторонники идеи считают, что поддержка развития предпринимательства в местном сообществе может принести прибыль всей стране.
Процентная ставка по микрокредитам учитывает риск дефолта. Процентная ставка составляет около десятка процентов в год, потому что Микрокредиты в Украине предоставляется практически всем. Заемщику не требуется ни залог, ни постоянная работа. Интересно, что процент невыплаченных микрокредитов оценивается всего в 5%. Это показывает, что микрозаемщики очень решительно настроены на погашение своего долга.
Более того, даже если кто-то не может оплатить долг, он не остается без помощи. Такие люди могут подать заявку на новый кредит. Старый долг не аннулируется, а только переносится на более поздний срок. Он может быть выплачен, когда у заемщика есть возможность. Проценты не будут увеличиваться выше 100% капитала, так как эта форма обязательства заключается в предложении финансовой поддержки по цене, которую смогут заплатить бедные люди.
Преимущества микрокредитов
Социальные предприятия нацелены на борьбу с проблемами современного мира, а не на максимизацию прибыли. Инвесторы обычно получают обратно только ту сумму, которую они вложили. Благодаря благоприятным условиям, микрокредиты приносят ощутимую пользу. Среди их основных преимуществ можно упомянуть микрофинансирование:
- Доступность практически для всех — получить микрокредит можно даже без всякой кредитоспособности,
- возможность для бедных выйти на рынок труда — во многих случаях даже небольшая сумма может позволить начать работать (например, купить оборудование),
- шанс на эмансипацию женщин — именно женщины решают финансировать небольшие инвестиции в так называемые страны третьего мира, так как это их единственный шанс на финансовую независимость (это одна из причин, по которой власти некоторых африканских стран неохотно предоставляют микрокредиты),
- экономическое развитие страны — микрофинансирование экономической деятельности оказывает существенное влияние на активизацию менее обеспеченных социальных групп, что может улучшить общее состояние всей экономики.