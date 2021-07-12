Микрокредиты в Украине. Процесс оформления микро-кредита

Как работает микрокредитование?

Микрокредиты предоставляются местными небанковскими организациями. Именно там беднейшие люди могут дать взаймы небольшую сумму, чтобы начать свой собственный бизнес. Сторонники идеи считают, что поддержка развития предпринимательства в местном сообществе может принести прибыль всей стране.

Процентная ставка по микрокредитам учитывает риск дефолта. Процентная ставка составляет около десятка процентов в год, потому что Микрокредиты в Украине предоставляется практически всем. Заемщику не требуется ни залог, ни постоянная работа. Интересно, что процент невыплаченных микрокредитов оценивается всего в 5%. Это показывает, что микрозаемщики очень решительно настроены на погашение своего долга.

Более того, даже если кто-то не может оплатить долг, он не остается без помощи. Такие люди могут подать заявку на новый кредит. Старый долг не аннулируется, а только переносится на более поздний срок. Он может быть выплачен, когда у заемщика есть возможность. Проценты не будут увеличиваться выше 100% капитала, так как эта форма обязательства заключается в предложении финансовой поддержки по цене, которую смогут заплатить бедные люди.

Преимущества микрокредитов

Социальные предприятия нацелены на борьбу с проблемами современного мира, а не на максимизацию прибыли. Инвесторы обычно получают обратно только ту сумму, которую они вложили. Благодаря благоприятным условиям, микрокредиты приносят ощутимую пользу. Среди их основных преимуществ можно упомянуть микрофинансирование: