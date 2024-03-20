Как правильно сварить раков: рецепт от кулинарного блогера из Одессы (видео)

Чтобы вкус раков был насыщенным и ярким, необходимо правильно их варить. Все предельно просто, но вкус вас удивит.

Вареные раки – лучшая закуска под пиво и просто вкусное блюдо, которое любят как взрослые, так и дети. Своим проверенным рецептом, как правильно варить раков, поделился известный одесский кулинарный блогер Валерий Пономарь. Если вы приготовите их так же, как он рассказал, то откроете для себя совершенно новый потрясающий вкус привычного блюда.

Вареные раки

Ингредиенты:

раки – 1 кг;

вода – 2,5 литра;

соль – 2,5-3 ст. л;

лук – 1 шт;

морковь – 1 шт;

стебель сельдерея – 1 шт

семена укропа – щепотка;

острый перец – 1 шт;

смесь специй – 1 ст. л (душистый перец, лавровый лист, хмели-сунели).

Способ приготовления:

Перед тем, как начать варить раков, необходимо их хорошо вымыть до тех пор, пока вода станет прозрачной. Можно использовать зубную щетку, чтобы хорошо отчистить грязь на брюшке.

Удалить у раков кишечник. Для этого средний хвостовой плавник необходимо прокрутить в одну, а затем в обратную сторону и вытянуть внутренности. Делать это нужно перед самой варкой.

В кипящую вожу добавить соль и все остальные ингредиенты и дать покипеть 5-10 минут, после чего выложить туда же раков и варить ровно пять минут.

Затем выключить огонь, накрыть посуду, в которой варились раки, тарелкой по размеру, чтобы они были погружены в бульон. Сверху накрыть крышкой и оставить на 30 минут.

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