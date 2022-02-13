Мировая премьера новых KIA Stonik, Picanto X-Line

Мировая премьера нового компактного кроссовера KIA Stonik

KIA Stonik — чрезвычайно важная модель для бренда, которая пользуется большим спросом на успех в самом быстрорастущем автомобильном сегменте Европы. Завораживающее присутствие и уверенная осанка — новинка в линейке KIA является самой адаптируемой моделью бренда на сегодняшний день как с точки зрения внешнего вида, так и с точки зрения разнообразия цветовых сочетаний интерьера.

Впечатляющий дизайн Stonik мгновенно раскрывает происхождение модели — связанная с KIA решетка с «тигровым носом» подчеркнута хромированной окантовкой, а стиль Targa, который предлагает Stonik, позволяет покупателям выбирать из 20 двухцветных комбинаций, вдохновленных дизайном прототипа Provo.

Интерьер предлагает будущим владельцам Stonik, как и экстерьер, множество вариантов индивидуальной настройки. Эргономичная модель оснащена рядом инновационных технологий, повышающих комфорт, удобство, возможности подключения и безопасность. Благодаря продуманной планировке внутреннее пространство было увеличено, и теперь больше всего места для плеч, ног и головы пассажиров.

Stonic оснащен новейшими бензиновыми и дизельными двигателями KIA, разработанными для обеспечения максимальной механической эффективности, улучшения устойчивости на дороге и получения удовольствия от вождения. Каждый двигатель в стандартной комплектации комбинируется с механической коробкой передач, призванной усилить ощущение плавности переключения передач.

Мировая премьера Picanto X-Line

Picanto X-Line также будет выставлен на стенде KIA во Франкфурте. Вдохновленный формой популярных компактных кроссоверов KIA, Picanto X-Line продемонстрирует новый динамичный вид в сочетании с лучшими характеристиками модели. Прогрессивный дизайн подчеркивается пакетами контрастных цветов и увеличенным на 15 мм дорожным просветом. В результате получается более уверенная, но чрезвычайно компактная форма, обеспечивающая еще более четкую видимость для водителя.

Picanto X-Line приводится в движение 1,0-литровым бензиновым двигателем T-GDI (непосредственным впрыском и турбонаддувом) мощностью 100 л.с. — самая мощная модель А-сегмента за всю историю марки. Модель будет представлена ​​в версии GT после появления на европейских рынках в октябре 2017 года.