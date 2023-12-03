Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом — С оливковым маслом

Ингредиенты:

капуста пекинская — 300 грамм;

томат желтый — половина помидора;

петрушка — пять веточек;

лук красный — половина луковицы;

лимонный сок — 1 десертная ложка;

масло оливковое — 2 ст.ложки;

соль — по вкусу

Способ приготовления: Всем, привет! Наконец — то пришла зима… Витаминчиков хочется…) Ну а какие витамины прежде всего бывают на столе зимой? Правильно! Капуста, в любом ее виде и сорте!)) Проходя по магазину, я просто таки «вцепилась» в симпатичный кочанчик пекинской капусты. Капусту для салата надо вымыть и разрезать вначале вдоль, а потом ещё раз вдоль крест накрест. Затем уже можно нарезать как обычно поперек. Получатся средние кусочки.

Должно получиться примерно вот так…

Перекладываем капусту на терелку для салата. Далее занимаемся луком. Очищаем лук, промываем.

Нарезаем лук перьями.

Перекладываем лук к капусте и занимаемся помидором. Помидор для этого салата лучше брать жёлтый. С ним получается вкуснее.

Моем помидорчик и нарезаем.

Лучше всего помидор нарезать кубиками или произвольно, но не очень мелко.

Перекладываем нарезанный томат к нашим овощам. Перемешиваем. Берём пять веточек петрушки. У меня с окна.

И нарезаем петрушку в салат прямо кухонными ножницами. Это очень удобно.

Теперь лимонный сок. Я выдавливаю сок прямо на салат сверху.

Далее оливковое масло холодного отжима. У меня такое.

Поливаю маслицем салат сверху.

Теперь салат можно посолить по вкусу и перемешать.

Кому не хватает ещё чего-то, можно подать салатик с майонезом. Но это на любителя.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 55 руб.