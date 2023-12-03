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Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом — С оливковым маслом

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Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом — С оливковым маслом

Ингредиенты:
капуста пекинская — 300 грамм;
томат желтый — половина помидора;
петрушка — пять веточек;
лук красный — половина луковицы;
лимонный сок — 1 десертная ложка;
масло оливковое — 2 ст.ложки;
соль — по вкусу
Способ приготовления: Всем, привет! Наконец — то пришла зима… Витаминчиков хочется…) Ну а какие витамины прежде всего бывают на столе зимой? Правильно! Капуста, в любом ее виде и сорте!)) Проходя по магазину, я просто таки «вцепилась» в симпатичный кочанчик пекинской капусты. Капусту для салата надо вымыть и разрезать вначале вдоль, а потом ещё раз вдоль крест накрест. Затем уже можно нарезать как обычно поперек. Получатся средние кусочки.

Должно получиться примерно вот так…

Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом - С оливковым маслом

Перекладываем капусту на терелку для салата. Далее занимаемся луком. Очищаем лук, промываем.

Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом - С оливковым маслом

Нарезаем лук перьями.

Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом - С оливковым маслом

Перекладываем лук к капусте и занимаемся помидором. Помидор для этого салата лучше брать жёлтый. С ним получается вкуснее.

Моем помидорчик и нарезаем.

Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом - С оливковым маслом

Лучше всего помидор нарезать кубиками или произвольно, но не очень мелко.

Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом - С оливковым маслом

Перекладываем нарезанный томат к нашим овощам. Перемешиваем. Берём пять веточек петрушки. У меня с окна.

Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом - С оливковым маслом

И нарезаем петрушку в салат прямо кухонными ножницами. Это очень удобно.

Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом - С оливковым маслом

Теперь лимонный сок. Я выдавливаю сок прямо на салат сверху.

Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом - С оливковым маслом

Далее оливковое масло холодного отжима. У меня такое.

Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом - С оливковым маслом

Поливаю маслицем салат сверху.

Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом - С оливковым маслом

Теперь салат можно посолить по вкусу и перемешать.

Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом - С оливковым маслом

Кому не хватает ещё чего-то, можно подать салатик с майонезом. Но это на любителя.

Рецепт: Салат из пекинской капусты с томатом - С оливковым маслом

Приятного аппетита!

Время приготовления: 10 мин. Примерная стоимость порции: 55 руб.

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