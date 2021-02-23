Мотор-редукторы 3МП: правила эксплуатации и обслуживания

3МП – мотор-редукторы, созданные на основе планетарной передачи. Устройства состоят из механической редукторной части и электродвигателя АИР асинхронного типа. Все элементы конструкции объединены в компактном корпусе, изготовленном из чугуна, стали или алюминия.

Планетарная передача – сложная конструкция, состоящая из нескольких видов шестерен, которые находятся в постоянном взаимодействии. Основные элементы передачи – солнечная и коронная шестерни, водило, сателлиты. Для одной ступени передачи используется три сателлита, оси которых закреплены на водиле. По межосевому расстоянию определяется типоразмер мотор-редуктора 3МП.

Мотор-редукторы 3МП – компактные, надежные и долговечные преобразователи. Чтобы они дольше работали без сбоев, необходимо соблюдать условия эксплуатации и проводить регулярное техническое обслуживание. О том, как правильно эксплуатировать мотор-редукторы 3МП, читайте дальше.

Условия эксплуатации преобразователей

Планетарные мотор-редукторы 3МП не предназначены для работы во взрывоопасной или агрессивной среде. Концентрация пыли в воздухе не должна быть высокой – до 10 мг/м3. Рекомендуемая высота установки над уровнем моря – 1000 м.

Для данной категории мотор-редукторов предусмотрено два варианта климатического исполнения. Преобразователи с маркировкой У подходят для работы в районах с умеренным климатом. Если в обозначении устройства имеется буква Т, это означает, что он предназначен для регионов с тропическим климатом. Устанавливать преобразователи рекомендуется в помещении без искусственной регулировки климата. При установке на открытом воздухе понадобится навес для защиты от осадков. Мотор-редукторы 3МП могут работать при температуре воздуха от -40 до +45 градусов.

Правила монтажа и технического обслуживания мотор-редукторов 3МП

Перед тем, как становить мотор-редуктор 3МП на механизм, с валов устройства нужно снять заводскую смазку. Сделать это можно при помощи салфетки, смоченной уайт-спиритом. И преобразователь, и приводимый механизм должны стоять на твердом ровном фундаменте. Детали привода, которые монтируются на выходных валах с натягом, должны быть нагреты до 150 градусов. Устанавливать их при помощи молотка или другого ударного инструмента запрещено.

При соединении мотор-редуктора с рабочим механизмом проводится центровка валов. В корпус преобразователя нужно залить очищенное масло до необходимого уровня. Первый запуск устройства проводится без нагрузок.

В процессе эксплуатации проводится несколько этапов техобслуживания мотор-редуктора 3МП:

ТО1 – проводится каждые 5000 часов, предполагает очистку наружных поверхностей, проверку масла и его долив при необходимости, контроль затяжки болтов и гаек;

ТО2 – проводится каждые 2000 часов, в дополнение к предыдущим работам меняются масло и манжеты, регулируются зазоры подшипников;

ТО3 – проводится каждые 4000 часов, предполагает выполнение работ по ТО2, замену подшипников и манжет.

Регулярные технические осмотры гарантируют отсутствие сбоев в работе и серьезных поломок преобразователей.