Классический холодец – это исконно славянское кушанье, которое имеет большое количество сходств с заливным, которое принято считать деликатесом. Для приготовления нам потребуется мясо на кости, в состав которых входит большое количество кальция и ферментов, желирующих бульон, придавая блюду ту самую неповторимую консистенцию. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы запросто можете сварить холодное на основе говяжьих либо свиных ножек, рульки, головы или даже куриных лапок. Для сбалансированного вкуса допускается также использование овощей и желатина. Сочетать такое кушанье рекомендуется с чем-либо острым, к примеру, с тертым хреном либо русской горчицей.
Классический холодец в домашних условиях
Классический холодец в домашних условиях всегда готовится без добавления желатина, крепкий и наваристый бульон прекрасно застывает сам по себе, так как в ушах и копытах содержится много коллагена, который не позволяет составу распадаться и расползаться.
Ингредиенты –+10 порц.
- Свиные уши 2 шт.
- Свиные ноги 2 шт.
- Курица 2 кг
- Лук репчатый 2 шт.
- Морковь 3 шт.
- Лавровый лист 4 шт.
- Перец чёрный горошек 8 шт.
- Чеснок по вкусу
- Соль по вкусу
- Вода по вкусу
- Уксус столовый 9% 1 ст.л.
Шаги 19 ч.
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Как приготовить классический холодец в домашних условиях? Первым делом замачиваем мясо в растворе из прохладной воды и уксуса, оставляем на полчаса, чтобы избавиться от неприятных запахов.
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Зачищаем свинину от грязи и щетины, с курицы срезаем излишки жира, разрубаем копыта – складываем компоненты в большую кастрюлю.
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Заливаем составляющие водой и доводим до кипения, убавляем нагрев и томим под крышкой 6 часов, снимая пенку.
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За час до готовности в бульон добавляем крупные сегменты очищенных овощей, лавровый лист, соль и перец.
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Выключаем нагрев и удаляем из жаропрочной посуды овощи и пряности, смесь остужаем.
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Остывшее мясо разбираем и раскладываем по глубоким тарелкам, по желанию добавляем кольца моркови.
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Заливаем заготовки процеженным бульоном и на всю ночь убираем в холодильную камеру.
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Ждем, пока холодец застынет, после чего можно подавать на стол. Холодец по классическому рецепту в домашних условиях готов! Приятного аппетита!
Прозрачный холодец из свиных ножек
Прозрачный холодец из свиных ножек готовится достаточно просто и легко, однако, на его приготовление требуется отвести немало времени: первым делом нужно долго вываривать мясо, разделывать его и, после соединения с бульоном, конечно же, дождаться застывания. Но это определенно стоит конечного результата!
Время готовки – 24 ч.
Время приготовления – 40 мин.
Порции – 10-12.
Ингредиенты:
- Ножка свиная – 400 гр.
- Рулька свиная – 700 гр.
- Вода – 3 л.
- Окорок куриный – 1 кг.
- Соль – 2 ст.л.
- Морковка – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Чеснок – 1 головка.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Кориандр – 1 ч.л.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Перец душистый горошек – 2 шт.
- Перец черный горошек – 8 шт.
- Желатин – 3 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Зачищенную рульку и копыта укладываем в большую кастрюлю и заливаем холодной водой.
Шаг 2. Доводим до кипения и сразу же убавляем пламя, избавляемся от пены шумовкой.
Шаг 3. Провариваем на минимальном нагреве 2,5-3 часа и добавляем курицу без кожи. Томим еще один час.
Шаг 4. Параллельно на сухой сковороде обжигаем крупно нарезанные овощи.
Шаг 5. Вместе с курицей в бульон забрасываем морковь и лук, черный и душистый перцы, две столовых ложки соли и лаврушку.
Шаг 6. По окончании тепловой обработки перекладываем мясо на тарелку, а бульон процеживаем через несколько слоев марли.
Шаг 7. И пока ингредиенты остывают, желатин заливаем 100 миллилитрами холодной воды и оставляем на полчаса.
Шаг 8. Набухший желатин вмешиваем в бульон.
Шаг 9. Мясо отделяем от костей и произвольно измельчаем.
Шаг 10. Волокна мяса смешиваем с солью, приправами и чесноком, пропущенным через пресс.
Шаг 11. Распределяем кусочки курицы и свинины по глубоким тарелкам и заливаем бульоном.
Шаг 12. Остужаем при комнатной температуре, а затем убираем в холод до полного застывания. Приятного аппетита!
Правильный холодец из курицы с желатином
Правильный холодец из курицы с желатином – это вкусная и невероятно ароматная закуска, которая запросто украсит ваш праздничный стол либо привнесет нечто совершенно новое в привычный рацион. Добавив овощи, курица и желе приобретают более яркий вкус и эффектный внешний вид.
Время готовки – 9 ч. 40 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Курица – 1 кг.
- Вода – 2,5 л.
- Желатин порошковый – 25 гр.
- Морковка – 130 гр.
- Лук репчатый – 120 гр.
- Чеснок – 4 зуб.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Перец черный горошек – 10 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Разрубаем курицу на небольшие кусочки, очищаем овощи. Морковку режем колечками, чеснок – пластинами.
Шаг 2. Водой заливаем птицу и доводим до кипения, удаляем шумовкой пену и забрасываем овощи – варим еще 40-50 минут. За 10 минут до готовности забрасываем в бульон лавровый лист, соль и перец.
Шаг 3. Вытаскиваем ингредиенты из бульона и остужаем. Бульон процеживаем и смешиваем с предварительно замоченным и набухшим желатином.
Шаг 4. Снимаем мясо с костей и раскладываем по глубоким пиалам, добавляем ломтики чеснока и моркови.
Шаг 5. Аккуратно заливаем компоненты бульоном и после остывания убираем в холодильную камеру на 6-8 часов.
Шаг 6. Застывший холодец украшаем зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита!
Классический холодец из говядины
Классический холодец из говядины – это уникальное сочетание вкусов, текстур и ароматов, которые очень сбалансированно сочетаются в одном блюде, которое знакомо каждому из нас еще с детства. Используя говядину вместо свинины, холодец получается менее жирным.
Время готовки – 7 ч.
Время приготовления – 25-30 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Рулька говяжья – 1,2 кг.
- Ножка говяжья – 1 шт.
- Грудка куриная – 1 шт.
- Мякоть говяжья – 300 гр.
- Кость говяжья с мясом – 1 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Перец черный горошек – 10 шт.
- Соль – по вкусу
Процесс приготовления:
Шаг 1. За 5 часов до начала готовки заливаем говяжье копыто холодной водой и оставляем на 5 часов, воду часто меняем. Далее складываем все мясо с косточками в большую кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь.
Шаг 2. Доводим до кипения, снимаем пенку и варим под крышкой три часа. Солим.
Шаг 3. После забрасываем в кастрюлю пряности и очищенные надрезанные овощи, провариваем еще один час.
Шаг 4. Продолжаем тепловую обработку до тех пор, пока мясо не отойдет от костей. Овощи выбрасываем и при необходимости досаливаем, добавляем измельченный чеснок и спустя 60 секунд выключаем нагрев.
Шаг 5. Выкладываем мясо в тарелку, бульон процеживаем через марлю, сложенную в несколько слоев.
Шаг 6. Мясную мякоть отделяем от жил, пленок и костей – распределяем по контейнерам.
Шаг 7. Компоненты заливаем бульоном и после остывания убираем в холодильник.
Шаг 8. Примерно через 8-10 часов переворачиваем холодец на тарелку и снимаем пробу. Приятного аппетита!
Вкусный холодец из свиных ножек и рульки
Вкусный холодец из свиных ножек и рульки, сваренный с добавлением моркови, чеснока и различных пряностей – это ароматная и невероятно вкусная закуска, которая пользуется спросом во все времена. Ибо нет ничего вкуснее, чем прозрачный застывший бульон в сочетании с ломтиками мяса.
Время готовки – 9 ч. 40 мин.
Время приготовления – 30-40 мин.
Порции – 10.
Ингредиенты:
- Нога свиная – 3 шт.
- Рулька свиная – 1,2 кг.
- Вода – 3 л.
- Морковь – 2 шт.
- Чеснок – 3 зуб.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Вода – 3 л.
- Лавровый лист – 1 шт.
- Перец черный горошек – 5 шт.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Рульку и ножки зачищаем, замачиваем в прохладной воде на 6 часов.
Шаг 2. По истечении указанного времени, мясо промываем и заливаем тремя литрами чистой воды – варим на протяжении трех часов, не забывая снимать шумовкой пену.
Шаг 3. Далее дополняем состав лавровым листом, солью, крупными сегментами моркови, горошинами перца и неочищенной луковицей – варим еще час.
Шаг 4. Отварные копыта и рульку остужаем, отделяем мясо и измельчаем.
Шаг 5. Наваристый бульон процеживаем, вооружившись ситом с мелкими отверстиями.
Шаг 6. Морковь нарезаем красивыми «цветочками», мелко рубим чеснок и смешиваем с мясом и солью.
Шаг 7. На дно формы вливаем немного бульона и даем время застыть, раскладываем морковь, по желанию добавляем зелень и ягоды клюквы. Снова вливаем часть бульона и убираем в холодильник для застывания.
Шаг 8. Перемешиваем мясо с остатками бульона и выливаем поверх заготовки.
Шаг 9. Ставим в холод на пару часов и после дегустируем. Приятного аппетита!
Домашний холодец из индейки
Домашний холодец из индейки – это блюдо, которое идеально впишется в диетический рацион и, соответственно, прекрасно подойдет для тех, кто придерживается правильного питания. Помимо полезных свойств, закуска также отличается отменным вкусом и чарующим ароматом.
Время готовки – 8 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 5-6.
Ингредиенты:
- Индейка – 800 гр.
- Лук репчатый – 100 гр.
- Вода – 2,5 л.
- Морковка – 100 гр.
- Чеснок – 3 зуб.
- Лимон – 120 гр.
- Перец черный горошек – 6 шт.
- Соль – 1,5 ч.л.
- Желатин порошковый – 20 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. С мяса удаляем кожу и прожилки, очищаем овощи, морковь разрезаем на несколько частей. Ополаскиваем и нарезаем кольцами цитрус.
Шаг 2. В кастрюлю забрасываем мясо, лук и половину моркови, заливаем водой и приправляем солью с перцем – провариваем на медленном огне два часа. Затем вытаскиваем овощи и провариваем еще два часа при минимальном нагреве.
Шаг 3. Готовый бульон процеживаем, мясо произвольно измельчаем.
Шаг 4. Остатки морковки мелко режем и выкладываем в форму, сверху распределяем птицу, чеснок и лимон.
Шаг 5. Компоненты заливаем бульоном и оставляем при комнатной температуре до полного остывания.
Шаг 6. Убираем кушанье в холодильник до полного застывания и затем подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!
Холодец из куриных лапок
Холодец из куриных лапок – это необычное кушанье, которое наверняка удивит всех дегустаторов своей нежной текстурой и приятным ароматом. Такая закуска отлично застывает даже при комнатной температуре, потому как в основном ингредиенте содержится большое количество коллагена, который следует вываривать не меньше часа.
Время готовки – 6 ч.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 2.
Ингредиенты:
- Лапки куриные – 350 гр.
- Лук репчатый – 0,5 шт.
- Специи для курицы – 1 ч.л.
- Морковь – 0,5 шт.
- Соль – 2 щепотки
- Петрушка – 5 гр.
- Вода горячая – 700 мл.
- Лавровый лист – 2-3 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются выкладываем на рабочий стол.
Шаг 2. Лапки промываем и заливаем кипятком, варим 5 минут и сливаем первую воду. Заменяем воду чистой, добавляем лаврушку и соль, томим на протяжении получаса.
Шаг 3. Далее в бульон забрасываем специи для курицы, лук и морковку – оставляем на огне еще на 30 минут.
Шаг 4. Овощи нарезаем тонкими слайсами и вместе с птицей перекладываем в тарелку с высокими бортиками.
Шаг 5. Добавляем чеснок и петрушку, заливаем процеженным бульоном и ставим в холодное место на час-полтора.
Шаг 6. К столу подаем вместе с ломтиками свежего хлеба. Приятного аппетита!
Холодец из свиной головы
Холодец из свиной головы – это настоящий деликатес для любителей всего необычного и небанального. Используя голову в сочетании с куриным мясом, закуска получается безумно вкусной и питательной, а особые пряности придают кушанью неповторимый аромат, перед которым невозможно устоять!
Время готовки – 7 ч. 20 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 7-8.
Ингредиенты:
- Голова свиная (обрезанная) – 1 шт.
- Копыто свиное – 1 шт.
- Окорок куриный – 600 гр.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Перец черный горошком – 10 шт.
- Перец душистый горошком – 3 шт.
- Гвоздика – 1 шт.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Голову и копыто зачищаем острием ножа и тщательно промываем под струей воды.
Шаг 2. Куриные окорочка избавляем от кожи и разрезаем по суставу, снимаем кожицу и шелуху с овощей, ополаскиваем корнеплоды.
Шаг 3. Обрезки головы разрубаем на кусочки поменьше и вместе с копытом укладываем в кастрюлю с водой, кипятим 5-7 минут.
Шаг 4. Первый бульон сливаем и активно промываем свинину в прохладной воде еще раз. Снова заливаем и кипятим, удаляем пенку и убавляем нагрев до минимального.
Шаг 5. Морковь разрезаем на крупные бруски, луковицу надрезаем крест-накрест и отправляем к мясу.
Шаг 6. Снимая пенку и жир, провариваем свинину 2 часа, после чего добавляем птицу, гвоздику, лавровый лист и горошины перца – томим еще 4 часа и солим.
Шаг 7. Мясо вылавливаем и разбираем, раскладываем по тарелкам – заливаем процеженным бульоном и после полного остывания ставим в холод на пару часов. Приятного аппетита!
Холодец без желатина в домашних условиях
Холодец без желатина в домашних условиях – это изысканное блюдо, которое пользуется огромной популярностью за счет своего необычного внешнего вида и непревзойденного вкуса. Такое кушанье отлично подойдет для позднего ужина, после которого вы останетесь сытыми, но употребите минимум калорий.
Время готовки – 8 ч.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Хвост говяжий – 500 гр.
- Нога свиная – 1 шт.
- Окорок куриный – 2 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Лук репчатый – 2 шт.
- Корень сельдерея – 0,5 шт.
- Перец душистый горошек – 8 шт.
- Гвоздика – 3 бутона
- Лавровый лист – 6 шт.
- Соль – 1 ст.л.
- Яйцо – 1 шт.
- Петрушка – 6 веточек.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Три вида мяса промываем и замачиваем в холодной воде на полчаса. Затем перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и даем закипеть, при помощи шумовки избавляемся от пены.
Шаг 2. Уменьшаем пламя и добавляем к основным компонентам неочищенный лук, стебель сельдерея, очищенные ломтики моркови, соль, лавровый лист, гвоздику и горошины душистого перца – томим 1 час и 50 минут.
Шаг 3. По истечении указанного времени мясные составляющие перекладываем на тарелку и остужаем. Далее снимаем мякоть с костей.
Шаг 4. Бульон процеживаем, удаляем излишки жира с поверхности.
Шаг 5. В глубокие пиалы выкладываем ломтики отварного яйца, кольца моркови и листочки петрушки, распределяем волокна мяса.
Шаг 6. Заливаем бульоном и через час-полтора убираем на полку холодильника. Через 6-9 часов подаем к столу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!
Правильный холодец из говяжьих ног
Правильный холодец из говяжьих ног готовится из минимального продуктового набора и требует от кулинара минимум усилий, а в результате всегда получается невероятно вкусное кушанье, от которого невозможно оторваться. Побалуйте себя и свою семью ароматным холодцом!
Время готовки – 20 ч.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Нога говяжья – 1,5 кг.
- Лавровый лист – 3 шт.
- Морковь – 1 шт.
- Лук репчатый – 1 шт.
- Перец черный горошек – 8 шт.
- Соль – 2,5 ч.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.
Шаг 2. Мясо предварительно вымачиваем, после чего перекладываем в кастрюлю и, залив водой, доводим до кипения.
Шаг 3. Прямо в шелухе и кожице тщательно промываем овощи и разрезаем на 2-3 сегмента, выкладываем срезом вниз на сухую сковороду и жарим на медленном пламени 4-5 минут.
Шаг 4. Воду, в которой варится говядина, меняем (жидкость должна покрывать ножки на 2-3 сантиметра).
Шаг 5. Варим мясо при слабом кипении 4 часа, затем вводим в бульон овощи, специи и соль – томим еще 60 минут.
Шаг 6. Мясо вылавливаем и остужаем, разбираем на небольшие кусочки и укладываем в глубокие тарелки.
Шаг 7. Бульон остужаем и процеживаем, заливаем говядину.
Шаг 8. Ставим емкости в холод до полного застывания. Спустя пару часов снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!