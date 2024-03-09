Классический холодец – это исконно славянское кушанье, которое имеет большое количество сходств с заливным, которое принято считать деликатесом. Для приготовления нам потребуется мясо на кости, в состав которых входит большое количество кальция и ферментов, желирующих бульон, придавая блюду ту самую неповторимую консистенцию. В зависимости от ваших вкусовых предпочтений, вы запросто можете сварить холодное на основе говяжьих либо свиных ножек, рульки, головы или даже куриных лапок. Для сбалансированного вкуса допускается также использование овощей и желатина. Сочетать такое кушанье рекомендуется с чем-либо острым, к примеру, с тертым хреном либо русской горчицей.

Классический холодец в домашних условиях

Классический холодец в домашних условиях всегда готовится без добавления желатина, крепкий и наваристый бульон прекрасно застывает сам по себе, так как в ушах и копытах содержится много коллагена, который не позволяет составу распадаться и расползаться.

Ингредиенты –+10 порц.

Свиные уши 2 шт.

Свиные ноги 2 шт.

Курица 2 кг

Лук репчатый 2 шт.

Морковь 3 шт.

Лавровый лист 4 шт.

Перец чёрный горошек 8 шт.

Чеснок по вкусу

Соль по вкусу

Вода по вкусу

Уксус столовый 9% 1 ст.л.

Шаги 19 ч.

Как приготовить классический холодец в домашних условиях? Первым делом замачиваем мясо в растворе из прохладной воды и уксуса, оставляем на полчаса, чтобы избавиться от неприятных запахов. Зачищаем свинину от грязи и щетины, с курицы срезаем излишки жира, разрубаем копыта – складываем компоненты в большую кастрюлю. Заливаем составляющие водой и доводим до кипения, убавляем нагрев и томим под крышкой 6 часов, снимая пенку. За час до готовности в бульон добавляем крупные сегменты очищенных овощей, лавровый лист, соль и перец. Выключаем нагрев и удаляем из жаропрочной посуды овощи и пряности, смесь остужаем. Остывшее мясо разбираем и раскладываем по глубоким тарелкам, по желанию добавляем кольца моркови. Заливаем заготовки процеженным бульоном и на всю ночь убираем в холодильную камеру. Ждем, пока холодец застынет, после чего можно подавать на стол. Холодец по классическому рецепту в домашних условиях готов! Приятного аппетита!

Прозрачный холодец из свиных ножек

Прозрачный холодец из свиных ножек готовится достаточно просто и легко, однако, на его приготовление требуется отвести немало времени: первым делом нужно долго вываривать мясо, разделывать его и, после соединения с бульоном, конечно же, дождаться застывания. Но это определенно стоит конечного результата!

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 10-12.

Ингредиенты:

Ножка свиная – 400 гр.

Рулька свиная – 700 гр.

Вода – 3 л.

Окорок куриный – 1 кг.

Соль – 2 ст.л.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Чеснок – 1 головка.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Кориандр – 1 ч.л.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец душистый горошек – 2 шт.

Перец черный горошек – 8 шт.

Желатин – 3 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Зачищенную рульку и копыта укладываем в большую кастрюлю и заливаем холодной водой.

Шаг 2. Доводим до кипения и сразу же убавляем пламя, избавляемся от пены шумовкой.

Шаг 3. Провариваем на минимальном нагреве 2,5-3 часа и добавляем курицу без кожи. Томим еще один час.

Шаг 4. Параллельно на сухой сковороде обжигаем крупно нарезанные овощи.

Шаг 5. Вместе с курицей в бульон забрасываем морковь и лук, черный и душистый перцы, две столовых ложки соли и лаврушку.

Шаг 6. По окончании тепловой обработки перекладываем мясо на тарелку, а бульон процеживаем через несколько слоев марли.

Шаг 7. И пока ингредиенты остывают, желатин заливаем 100 миллилитрами холодной воды и оставляем на полчаса.

Шаг 8. Набухший желатин вмешиваем в бульон.

Шаг 9. Мясо отделяем от костей и произвольно измельчаем.

Шаг 10. Волокна мяса смешиваем с солью, приправами и чесноком, пропущенным через пресс.

Шаг 11. Распределяем кусочки курицы и свинины по глубоким тарелкам и заливаем бульоном.

Шаг 12. Остужаем при комнатной температуре, а затем убираем в холод до полного застывания. Приятного аппетита!

Правильный холодец из курицы с желатином

Правильный холодец из курицы с желатином – это вкусная и невероятно ароматная закуска, которая запросто украсит ваш праздничный стол либо привнесет нечто совершенно новое в привычный рацион. Добавив овощи, курица и желе приобретают более яркий вкус и эффектный внешний вид.

Время готовки – 9 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Курица – 1 кг.

Вода – 2,5 л.

Желатин порошковый – 25 гр.

Морковка – 130 гр.

Лук репчатый – 120 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Разрубаем курицу на небольшие кусочки, очищаем овощи. Морковку режем колечками, чеснок – пластинами.

Шаг 2. Водой заливаем птицу и доводим до кипения, удаляем шумовкой пену и забрасываем овощи – варим еще 40-50 минут. За 10 минут до готовности забрасываем в бульон лавровый лист, соль и перец.

Шаг 3. Вытаскиваем ингредиенты из бульона и остужаем. Бульон процеживаем и смешиваем с предварительно замоченным и набухшим желатином.

Шаг 4. Снимаем мясо с костей и раскладываем по глубоким пиалам, добавляем ломтики чеснока и моркови.

Шаг 5. Аккуратно заливаем компоненты бульоном и после остывания убираем в холодильную камеру на 6-8 часов.

Шаг 6. Застывший холодец украшаем зеленью и подаем к столу. Приятного аппетита!

Классический холодец из говядины

Классический холодец из говядины – это уникальное сочетание вкусов, текстур и ароматов, которые очень сбалансированно сочетаются в одном блюде, которое знакомо каждому из нас еще с детства. Используя говядину вместо свинины, холодец получается менее жирным.

Время готовки – 7 ч.

Время приготовления – 25-30 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Рулька говяжья – 1,2 кг.

Ножка говяжья – 1 шт.

Грудка куриная – 1 шт.

Мякоть говяжья – 300 гр.

Кость говяжья с мясом – 1 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец черный горошек – 10 шт.

Соль – по вкусу

Процесс приготовления:

Шаг 1. За 5 часов до начала готовки заливаем говяжье копыто холодной водой и оставляем на 5 часов, воду часто меняем. Далее складываем все мясо с косточками в большую кастрюлю, заливаем водой и ставим на огонь.

Шаг 2. Доводим до кипения, снимаем пенку и варим под крышкой три часа. Солим.

Шаг 3. После забрасываем в кастрюлю пряности и очищенные надрезанные овощи, провариваем еще один час.

Шаг 4. Продолжаем тепловую обработку до тех пор, пока мясо не отойдет от костей. Овощи выбрасываем и при необходимости досаливаем, добавляем измельченный чеснок и спустя 60 секунд выключаем нагрев.

Шаг 5. Выкладываем мясо в тарелку, бульон процеживаем через марлю, сложенную в несколько слоев.

Шаг 6. Мясную мякоть отделяем от жил, пленок и костей – распределяем по контейнерам.

Шаг 7. Компоненты заливаем бульоном и после остывания убираем в холодильник.

Шаг 8. Примерно через 8-10 часов переворачиваем холодец на тарелку и снимаем пробу. Приятного аппетита!

Вкусный холодец из свиных ножек и рульки

Вкусный холодец из свиных ножек и рульки, сваренный с добавлением моркови, чеснока и различных пряностей – это ароматная и невероятно вкусная закуска, которая пользуется спросом во все времена. Ибо нет ничего вкуснее, чем прозрачный застывший бульон в сочетании с ломтиками мяса.

Время готовки – 9 ч. 40 мин.

Время приготовления – 30-40 мин.

Порции – 10.

Ингредиенты:

Нога свиная – 3 шт.

Рулька свиная – 1,2 кг.

Вода – 3 л.

Морковь – 2 шт.

Чеснок – 3 зуб.

Лук репчатый – 1 шт.

Вода – 3 л.

Лавровый лист – 1 шт.

Перец черный горошек – 5 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Рульку и ножки зачищаем, замачиваем в прохладной воде на 6 часов.

Шаг 2. По истечении указанного времени, мясо промываем и заливаем тремя литрами чистой воды – варим на протяжении трех часов, не забывая снимать шумовкой пену.

Шаг 3. Далее дополняем состав лавровым листом, солью, крупными сегментами моркови, горошинами перца и неочищенной луковицей – варим еще час.

Шаг 4. Отварные копыта и рульку остужаем, отделяем мясо и измельчаем.

Шаг 5. Наваристый бульон процеживаем, вооружившись ситом с мелкими отверстиями.

Шаг 6. Морковь нарезаем красивыми «цветочками», мелко рубим чеснок и смешиваем с мясом и солью.

Шаг 7. На дно формы вливаем немного бульона и даем время застыть, раскладываем морковь, по желанию добавляем зелень и ягоды клюквы. Снова вливаем часть бульона и убираем в холодильник для застывания.

Шаг 8. Перемешиваем мясо с остатками бульона и выливаем поверх заготовки.

Шаг 9. Ставим в холод на пару часов и после дегустируем. Приятного аппетита!

Домашний холодец из индейки

Домашний холодец из индейки – это блюдо, которое идеально впишется в диетический рацион и, соответственно, прекрасно подойдет для тех, кто придерживается правильного питания. Помимо полезных свойств, закуска также отличается отменным вкусом и чарующим ароматом.

Время готовки – 8 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 5-6.

Ингредиенты:

Индейка – 800 гр.

Лук репчатый – 100 гр.

Вода – 2,5 л.

Морковка – 100 гр.

Чеснок – 3 зуб.

Лимон – 120 гр.

Перец черный горошек – 6 шт.

Соль – 1,5 ч.л.

Желатин порошковый – 20 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. С мяса удаляем кожу и прожилки, очищаем овощи, морковь разрезаем на несколько частей. Ополаскиваем и нарезаем кольцами цитрус.

Шаг 2. В кастрюлю забрасываем мясо, лук и половину моркови, заливаем водой и приправляем солью с перцем – провариваем на медленном огне два часа. Затем вытаскиваем овощи и провариваем еще два часа при минимальном нагреве.

Шаг 3. Готовый бульон процеживаем, мясо произвольно измельчаем.

Шаг 4. Остатки морковки мелко режем и выкладываем в форму, сверху распределяем птицу, чеснок и лимон.

Шаг 5. Компоненты заливаем бульоном и оставляем при комнатной температуре до полного остывания.

Шаг 6. Убираем кушанье в холодильник до полного застывания и затем подаем к столу. Готовьте и получайте удовольствие!

Холодец из куриных лапок

Холодец из куриных лапок – это необычное кушанье, которое наверняка удивит всех дегустаторов своей нежной текстурой и приятным ароматом. Такая закуска отлично застывает даже при комнатной температуре, потому как в основном ингредиенте содержится большое количество коллагена, который следует вываривать не меньше часа.

Время готовки – 6 ч.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 2.

Ингредиенты:

Лапки куриные – 350 гр.

Лук репчатый – 0,5 шт.

Специи для курицы – 1 ч.л.

Морковь – 0,5 шт.

Соль – 2 щепотки

Петрушка – 5 гр.

Вода горячая – 700 мл.

Лавровый лист – 2-3 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Продукты, которые нам потребуются выкладываем на рабочий стол.

Шаг 2. Лапки промываем и заливаем кипятком, варим 5 минут и сливаем первую воду. Заменяем воду чистой, добавляем лаврушку и соль, томим на протяжении получаса.

Шаг 3. Далее в бульон забрасываем специи для курицы, лук и морковку – оставляем на огне еще на 30 минут.

Шаг 4. Овощи нарезаем тонкими слайсами и вместе с птицей перекладываем в тарелку с высокими бортиками.

Шаг 5. Добавляем чеснок и петрушку, заливаем процеженным бульоном и ставим в холодное место на час-полтора.

Шаг 6. К столу подаем вместе с ломтиками свежего хлеба. Приятного аппетита!

Холодец из свиной головы

Холодец из свиной головы – это настоящий деликатес для любителей всего необычного и небанального. Используя голову в сочетании с куриным мясом, закуска получается безумно вкусной и питательной, а особые пряности придают кушанью неповторимый аромат, перед которым невозможно устоять!

Время готовки – 7 ч. 20 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 7-8.

Ингредиенты:

Голова свиная (обрезанная) – 1 шт.

Копыто свиное – 1 шт.

Окорок куриный – 600 гр.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Лавровый лист – 3 шт.

Перец черный горошком – 10 шт.

Перец душистый горошком – 3 шт.

Гвоздика – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Голову и копыто зачищаем острием ножа и тщательно промываем под струей воды.

Шаг 2. Куриные окорочка избавляем от кожи и разрезаем по суставу, снимаем кожицу и шелуху с овощей, ополаскиваем корнеплоды.

Шаг 3. Обрезки головы разрубаем на кусочки поменьше и вместе с копытом укладываем в кастрюлю с водой, кипятим 5-7 минут.

Шаг 4. Первый бульон сливаем и активно промываем свинину в прохладной воде еще раз. Снова заливаем и кипятим, удаляем пенку и убавляем нагрев до минимального.

Шаг 5. Морковь разрезаем на крупные бруски, луковицу надрезаем крест-накрест и отправляем к мясу.

Шаг 6. Снимая пенку и жир, провариваем свинину 2 часа, после чего добавляем птицу, гвоздику, лавровый лист и горошины перца – томим еще 4 часа и солим.

Шаг 7. Мясо вылавливаем и разбираем, раскладываем по тарелкам – заливаем процеженным бульоном и после полного остывания ставим в холод на пару часов. Приятного аппетита!

Холодец без желатина в домашних условиях

Холодец без желатина в домашних условиях – это изысканное блюдо, которое пользуется огромной популярностью за счет своего необычного внешнего вида и непревзойденного вкуса. Такое кушанье отлично подойдет для позднего ужина, после которого вы останетесь сытыми, но употребите минимум калорий.

Время готовки – 8 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Хвост говяжий – 500 гр.

Нога свиная – 1 шт.

Окорок куриный – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Корень сельдерея – 0,5 шт.

Перец душистый горошек – 8 шт.

Гвоздика – 3 бутона

Лавровый лист – 6 шт.

Соль – 1 ст.л.

Яйцо – 1 шт.

Петрушка – 6 веточек.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Три вида мяса промываем и замачиваем в холодной воде на полчаса. Затем перекладываем в кастрюлю, заливаем водой и даем закипеть, при помощи шумовки избавляемся от пены.

Шаг 2. Уменьшаем пламя и добавляем к основным компонентам неочищенный лук, стебель сельдерея, очищенные ломтики моркови, соль, лавровый лист, гвоздику и горошины душистого перца – томим 1 час и 50 минут.

Шаг 3. По истечении указанного времени мясные составляющие перекладываем на тарелку и остужаем. Далее снимаем мякоть с костей.

Шаг 4. Бульон процеживаем, удаляем излишки жира с поверхности.

Шаг 5. В глубокие пиалы выкладываем ломтики отварного яйца, кольца моркови и листочки петрушки, распределяем волокна мяса.

Шаг 6. Заливаем бульоном и через час-полтора убираем на полку холодильника. Через 6-9 часов подаем к столу и наслаждаемся. Готовьте и получайте удовольствие!

Правильный холодец из говяжьих ног

Правильный холодец из говяжьих ног готовится из минимального продуктового набора и требует от кулинара минимум усилий, а в результате всегда получается невероятно вкусное кушанье, от которого невозможно оторваться. Побалуйте себя и свою семью ароматным холодцом!

Время готовки – 20 ч.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Нога говяжья – 1,5 кг.

Лавровый лист – 3 шт.

Морковь – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Перец черный горошек – 8 шт.

Соль – 2,5 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продуктовый набор.

Шаг 2. Мясо предварительно вымачиваем, после чего перекладываем в кастрюлю и, залив водой, доводим до кипения.

Шаг 3. Прямо в шелухе и кожице тщательно промываем овощи и разрезаем на 2-3 сегмента, выкладываем срезом вниз на сухую сковороду и жарим на медленном пламени 4-5 минут.

Шаг 4. Воду, в которой варится говядина, меняем (жидкость должна покрывать ножки на 2-3 сантиметра).

Шаг 5. Варим мясо при слабом кипении 4 часа, затем вводим в бульон овощи, специи и соль – томим еще 60 минут.

Шаг 6. Мясо вылавливаем и остужаем, разбираем на небольшие кусочки и укладываем в глубокие тарелки.

Шаг 7. Бульон остужаем и процеживаем, заливаем говядину.

Шаг 8. Ставим емкости в холод до полного застывания. Спустя пару часов снимаем пробу и наслаждаемся. Приятного аппетита!