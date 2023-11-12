Описание приготовления:
Для этого салата лучше всего подойдет палтус холодного копчения, так как он хорошо держит форму и не разваливается. При желании обычные помидоры замените черри, а красный лук салатным или белым. Растительное масло берите без запаха или замените на оливковое.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Палтус Блюдо: Салаты
Состав / Ингредиенты:
- Палтус 200 Грамм (филе, холодного копчения)
- Руккола 50 Грамм
- Помидор 3 Штуки
- Фета 100 Грамм
- Масло растительное 3 Ст. ложки
- Горчица "Дижон" 1 Ст. ложка
- Лук красный 1 Штука
Количество порций 3
Калорийность
116 ккал
Калорийность
8 г
Белки
8 г
Жиры
3 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Салат из копченого палтуса»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата из копченого палтуса. Рукколу и помидор вымойте и обсушите.
Рукколу, если крупная, порвите руками и разложите на сервировочном блюде. Помидоры порежьте на дольки и разложите по кругу на рукколу.
Фету разложите кусочками между помидорами, добавьте дижонскую горчицу.
У копченого палтуса удалите кожу и кости, порежьте мелким кубиком, выложите в середину салата. Красный лук почистите, порежьте полукольцами и посыпьте верх салата. Полейте его растительным маслом и подавайте к столу.
Приятного аппетита!