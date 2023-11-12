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Салат из копченого палтуса

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Салат из копченого палтуса

Описание приготовления:

Для этого салата лучше всего подойдет палтус холодного копчения, так как он хорошо держит форму и не разваливается. При желании обычные помидоры замените черри, а красный лук салатным или белым. Растительное масло берите без запаха или замените на оливковое.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Рыба и морепродукты / Палтус Блюдо: Салаты

Состав / Ингредиенты:

  • Палтус 200 Грамм (филе, холодного копчения)
  • Руккола 50 Грамм
  • Помидор 3 Штуки
  • Фета 100 Грамм
  • Масло растительное 3 Ст. ложки
  • Горчица "Дижон" 1 Ст. ложка
  • Лук красный 1 Штука

Количество порций 3

Калорийность

116 ккал

Калорийность

8 г

Белки

8 г

Жиры

3 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Салат из копченого палтуса»

Салат из копченого палтуса

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления салата из копченого палтуса. Рукколу и помидор вымойте и обсушите.

Салат из копченого палтуса

Рукколу, если крупная, порвите руками и разложите на сервировочном блюде. Помидоры порежьте на дольки и разложите по кругу на рукколу.

Салат из копченого палтуса

Фету разложите кусочками между помидорами, добавьте дижонскую горчицу.

Салат из копченого палтуса

У копченого палтуса удалите кожу и кости, порежьте мелким кубиком, выложите в середину салата. Красный лук почистите, порежьте полукольцами и посыпьте верх салата. Полейте его растительным маслом и подавайте к столу.

Салат из копченого палтуса

Приятного аппетита!

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