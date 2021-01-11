Мозаика и детские игрушки

Вещи, которые мы выбираем для малыша

Первые дни и месяцы жизни ребенка – один из самых сложных этапов развития. В это время совершается переход от симбиотической связи с мамой к существованию в роли уникального отдельного индивида. Этот процесс, по сути, является стрессом как в физиологическом, так и в психологическом отношении, поскольку малыш попадает в совершенно новый, незнакомый ему мир, который временами может казаться путающим или, наоборот, интересным. Поэтому любовь мамы и забота о качестве питания и комфорте ребенка являются очень важными факторами в этот период. Ведь маленький человечек может воспринимать мир лишь через ощущения комфорта, пищу и прикосновения материнского тела. Лишь через некоторое время ему станут доступны другие способы отношения к миру, основы которых, к слову, также закладываются на начальных этапах развития. Именно поэтому выбор вещей, которые будут окружать малыша в первое время, является очень важным. Также вас может заинтересовать специальная доска Бильгоу, которая развивает моторику и психическое состояние детей. Более детально здесь.

Одним из таких «мастхэвов» являются одеяла для малышей, летние или зимние, в зависимости от времени появления на свет. Этот момент также должен быть учтен, поскольку для маленького ребенка будет некомфортной как слишком высокая, так и слишком низкая температура. Возможно, правильным выбором станет приобретение нескольких одеял, подходящих для различной погоды, кроме того, это позволит проводить необходимый уход за вещами (стирка, просушка и т.п.) без дискомфорта для ребенка.

Сегодня рынок одеял достаточно обширен, множество производителей предлагают качественные изделия, соответствующие всем необходимым качествам:

экологичность;

абсолютная безопасность;

небольшой вес;

высокая впитываемость влаги;

простота в стирке;

такие изделия пропускают воздух, что является гарантией того, что ребенку будет удобно дышать, даже укрывшись с головой;

защита от холода и ветра;

материал, которые не будет раздражать нежную кожу малыша.

Те же из родителей, кто ценит народные советы, могут для этих целей использовать обычный пуховый платок, который также соответствует всем вышеуказанным параметрам.

Основные типы детских одеял:

Пуховые изделия – легкие, отлично подходят для зимнего времени, однако с ними существует возможность перегрева. Также такие одеяла требуют регулярной просушки, поскольку сильно впитывают влагу, которая может стать причиной образования микробов Шерстяные модели являются отличной альтернативой предыдущим изделиям, это могут быть детские одеяла из верблюжьей шерсти, волосяных покровов лам, овец, коз и т.п Они также отлично сохраняют тепло, впитывают влагу и имеют небольшой вес. Для зимнего времени эти изделия могут стать отличным вариантом ведь, с одной стороны, они сохраняют тепло, а с другой — защищают от сильного перегрева. Среди них можно найти стеганые, вязаные или тканые изделия. Ватные покрывала имеют отличные гипоаллергенные качества, их можно рекомендовать детям с повышенной чувствительностью. Из недостатков можно выделить существенный вес и сильное впитывание запахов. Флисовые и другие легкие покрывала станут хорошим решением в летнее время, а также не раз пригодятся дома. Важно, чтобы они были легки в стирке и пропускали воздух. Хорошей альтернативой может стать и шерстяное одеяло крупной вязки. Качественные синтетические изделия также имеют свои преимущества: высокая гипоаллергенность, удобство в уходе и невысокая цена. Недостатком является большая вероятность перегрева ребенка. В большинстве случаев при производстве таких изделий используются волокна тинсулейта, синтепона, холофайбера или комфореля.

Зная о недостатках и достоинствах каждого из изделий, вы сможете совершить осознанный выбор в пользу тех или иных изделий, а значит, позаботится о малыше лучшим образом.