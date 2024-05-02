Рецепт: Салат из корнеплодов — С молодой капустой

Ингредиенты:
капуста молодая белокочанная — 150 гр.;
морковь — 1 шт.;
репа — 0,5 шт.;
зеленая редька — 0,5 шт.;
петрушка — 5 гр.;
укроп зеленый — 5 гр.;
соль — по вкусу;
масло ароматное — по вкусу;
майонез — по вкусу
Способ приготовления: Такой салат будет сезонным, когда появляется совсем молодая капуста, но все еще доступна репа и зеленая редька. Молодая капуста более мягкая и сочная, она очень хорошо сочетается со вкусом корнеплодов.
Тонко нашинковываем молодую капусту.
Морковь нарезаем очень тонкими и длинными полосками, ориентируясь на размер капустных полосок. Можно воспользоваться для этого теркой для моркови по-корейски.
Так же тонкими длинными брусочками нарезаем очищенную репу.
Еще, соблюдая те же правила нарезки, нарезаем зеленую редьку и измельчаем зеленые листики укропа, избегая использования укропных стебельков — с ними салат будет не таким воздушным.
Добавляем в салат мелко нарезанные листья петрушки, соль по вкусу и ароматное растительное масло нескольких сортов, например, миндальное, рафинированное подсолнечное, оливковое, льняное и виноградное, а так же различные травы с зубчиками чеснока и стручками красного острого перца.
Перемешиваем салат и подаем его к столу.
А можно, при желании, выбрать в качестве заправки не масло, а майонез — многим по вкусу так нравится больше.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 20 мин.