Рецепт: Салат из корнеплодов — С молодой капустой

Ингредиенты:

капуста молодая белокочанная — 150 гр.;

морковь — 1 шт.;

репа — 0,5 шт.;

зеленая редька — 0,5 шт.;

петрушка — 5 гр.;

укроп зеленый — 5 гр.;

соль — по вкусу;

масло ароматное — по вкусу;

майонез — по вкусу

Способ приготовления: Такой салат будет сезонным, когда появляется совсем молодая капуста, но все еще доступна репа и зеленая редька. Молодая капуста более мягкая и сочная, она очень хорошо сочетается со вкусом корнеплодов.

Тонко нашинковываем молодую капусту.

Морковь нарезаем очень тонкими и длинными полосками, ориентируясь на размер капустных полосок. Можно воспользоваться для этого теркой для моркови по-корейски.

Так же тонкими длинными брусочками нарезаем очищенную репу.

Еще, соблюдая те же правила нарезки, нарезаем зеленую редьку и измельчаем зеленые листики укропа, избегая использования укропных стебельков — с ними салат будет не таким воздушным.

Добавляем в салат мелко нарезанные листья петрушки, соль по вкусу и ароматное растительное масло нескольких сортов, например, миндальное, рафинированное подсолнечное, оливковое, льняное и виноградное, а так же различные травы с зубчиками чеснока и стручками красного острого перца.

Перемешиваем салат и подаем его к столу.

А можно, при желании, выбрать в качестве заправки не масло, а майонез — многим по вкусу так нравится больше.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 20 мин.