Идеальные кроссовки: критерии выбора

Любая обувь должна радовать носителя удобством, комфортом и качеством. Это касается и самой популярной спортивной обуви – мужские кроссовки Найк Аир Джордан с доставкой и примеркой. Хотя бы одна пара кроссовок имеется в гардеробе у каждого, а у любителей спортивного и уличного стилей в одежде есть как минимум 3 пары.

Выбирая кроссовки для любых целей, следует обратить внимание на несколько критериев. Первый из них – это вес изделия. Хорошая обувь не должна отяжелять ногу, особенно это касается спортивных моделей.

Следующий критерий – это крепкий верх из синтетического материала с дырочками. Без нормального воздухообмена ноги будут постоянно потеть, поэтому ткань должна быть «дышащей». Задняя часть всегда отличается особой жесткостью, а верхняя кромка пятки, наоборот, мягкостью, дабы не появлялись мозоли. Износостойкость современных синтетических материалов гораздо выше, чем у натуральной кожи или кожзаменителя.

Передняя часть должна отличаться хорошей упругостью и эластичностью, а подошва должна гнуться, но только в определенных местах – там, где сгибается нога, если встать на пальцы.

Еще один критерий – это шнуровка на петлях, желательно боковая. Несмотря на моду на застежки на липучках, предпочтительнее покупать обувь со шнуровкой, так как она не будет передавливать стопу при быстрой ходьбе, беге. Шнуровка с круглыми дырками во время движения пережимает стопу, создавая дополнительную нагрузку.

При визуальном осмотре наличие выступающего клея на стыках, неровные швы и торчащие нитки свидетельствуют о ненадлежащем качестве обуви. Такие кроссовки лучше не приобретать.

Во время примерки спортивная обувь надевается на тонкий носок, при этом размер должен подходить идеально. Больший размер покупать не стоит, так как материал верха вполне может слегка растянуться, либо со временем усядет подкладка, а меньший размер будет сдавливать ногу и натирать.

Цена на кроссовки не может быть невысокой, если выбранная модель обладает хорошим качеством. Нежелательно приобретать обувь для спорта на рынке, так как велика вероятность, что кроссовки с логотипом известной фирмы окажутся подделкой. Идеальное место для выбора – большой спортивный магазин, где можно примерить несколько пар и при необходимости получить консультацию специалиста.

Добротная спортивная обувь не один год будет радовать своего носителя, если она была выбрана правильно.