Вкусный десерт на любой праздник. Простая выпечка без заморочек

Десерты долгое время остаются лаконичным завершением любого праздничного стола. Торты стали моветоном, который не всегда будет уместен на празднике. Поэтому многих стали чаще отдавать предпочтение красивым и изысканным десертам.
Однако, найти красивый десерт на полках магазинов становится довольно трудно. При транспортировке торты и пирожные утрачивают презентабельный вид. К тому же составы многих фабричных десертов оставляют желать лучшего. По этой причине лучше создавать десерты к празднику своими руками. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Приготовим простой ягодный десерт к чаю.
Ингредиенты теста для ягодного десерта:
- Яйца — 4 шт.;
- Сахар — 2 ст. л.;
- Соль — щепотка;
- Мука — 180 г;
- Молоко — 400 мл;
- Сливочное масло — 30 г.
Ингредиенты для крема:
- Сливочный сыр — 350 г;
- Сахарная пудра — 100 г;
- Сливки 33% — 200 мл;
- Ягоды.
Приготовление ягодного десерта:
Взбиваем в миске яйца с солью и сахарным песком. Выливаем в смесь 200 мл молока, перемешиваем. Высыпаем в смесь муку и замешиваем гладкое жидкое тесто без комков.
Выливаем в тесто остатки молока, снова перемешиваем. Растапливаем сливочное масло, выливаем в тесто.
Выливаем тесто на противень 20х33 см застеленный пергаментом.
Выпекаем бисквит при 180 градусах 25 минут.
Далее даем бисквиту слегка остыть, накрываем пергаментом и решеткой. Извлекаем бисквит из противня, снимаем нижний пергамент и даем полностью остыть.
Для крема смешиваем миксером сливочный сыр с сахарной пудрой и сливками. Покрываем кремом верхушку бисквита, распределяем по поверхности ягоды.
Сворачиваем бисквит в рулет, плотно заворачиваем в пергамент на несколько минут.
Остается разделить рулет на пару частей и посыпать сахарной пудрой.
Также этот рулет можно покрыть тертым шоколадом или сделать глазурь.