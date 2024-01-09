ГлавнаяРецептыВсе британцы его обожают: простой рецепт зимнего салата от Джейми Оливера Все британцы его обожают: простой рецепт зимнего салата от Джейми Оливера На чтение: 2 минуты Даже зимой можно приготовить вкусный салат. Самый популярный английский шеф-повар Джейми Оливер поделился своим простым рецептом. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ В нем сочетаются красная и белая капуста. Этот салат может придать яркости и привлекательности любому столу. Вам понравится «Мимоза» с секретом: что добавить в салат для более яркого вкуса Рецепт салата от Джейми Оливера Время: 30 минут Порций: 6 Ингредиенты: – половина головки красной капусты; – половина головки белой капусты; – 2 морковки; – 30 граммов зеленого лука; – 300 граммов молока 2,5%; – 4 вяленых анчоуса; – 6 зубчиков чеснока; – 2 столовые ложки белого винного уксуса; – 6 столовых ложек оливкового масла; – 1 чайная ложка дижонской горчицы; – 30 граммов тыквенных семян; – 4 веточки мяты. Приготовление: Помойте и измельчите капусту. Помойте, почистьте и мелко нашинкуйте морковь или натрите ее на салатной терке. Вымойте и измельчите зеленый лук. Переложите все овощи в большую миску. Очистьте и измельчите чеснок. Налейте в глубокий ковш молоко, добавьте анчоусы с чесноком и доведите смесь до кипения. Проварите чеснок с анчоусами на небольшом огне 10 минут. Перелейте смесь в глубокую чашу. Добавьте уксус, горчицу, растительное масло, соль и перец. Хорошо перемешайте. Попробуйте соус и добавьте то, чего, по вашему мнению, недостаточно. Полейте соусом овощи и перемешайте. Вымойте и хорошо обсушите листья мяты. На сковороде разогрейте семена без добавления растительного масла. Насыпьте на салат теплые семена и порванные листья мяты. Понравился рецепт? Узнайте, какое любимое блюдо президента Владимира Зеленского. Поделитесь с друзьями