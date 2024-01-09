Все британцы его обожают: простой рецепт зимнего салата от Джейми Оливера

Даже зимой можно приготовить вкусный салат. Самый популярный английский шеф-повар Джейми Оливер поделился своим простым рецептом.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

В нем сочетаются красная и белая капуста. Этот салат может придать яркости и привлекательности любому столу.

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Рецепт салата от Джейми Оливера

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 6

Ингредиенты:

– половина головки красной капусты;

– половина головки белой капусты;

– 2 морковки;

– 30 граммов зеленого лука;

– 300 граммов молока 2,5%;

– 4 вяленых анчоуса;

– 6 зубчиков чеснока;

– 2 столовые ложки белого винного уксуса;

– 6 столовых ложек оливкового масла;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 30 граммов тыквенных семян;

– 4 веточки мяты.

Приготовление:

Помойте и измельчите капусту. Помойте, почистьте и мелко нашинкуйте морковь или натрите ее на салатной терке. Вымойте и измельчите зеленый лук. Переложите все овощи в большую миску. Очистьте и измельчите чеснок. Налейте в глубокий ковш молоко, добавьте анчоусы с чесноком и доведите смесь до кипения. Проварите чеснок с анчоусами на небольшом огне 10 минут. Перелейте смесь в глубокую чашу. Добавьте уксус, горчицу, растительное масло, соль и перец. Хорошо перемешайте. Попробуйте соус и добавьте то, чего, по вашему мнению, недостаточно. Полейте соусом овощи и перемешайте. Вымойте и хорошо обсушите листья мяты. На сковороде разогрейте семена без добавления растительного масла. Насыпьте на салат теплые семена и порванные листья мяты.

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