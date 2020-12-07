Мягкая мебель Delavega для вашего комфорта

Решение интерьера трехкомнатной квартиры

Решение интерьера трехкомнатной квартиры требует организации достаточно вместительной зоны отдыха, рассчитанной на четыре-пять человек. В современном дизайне очень популярны наборы мягкой мебели, рядовые и угловые элементы которых позволяют формировать кресла и диваны различных конфигураций и размеров.

Эта мебель создает в интерьере изолированные компактные уголки, служащие для отдыха, общения, просмотра телепередач, чтения и т. п.

В данном случае удобен угловой диван у окна, примыкающий к корпусным элементам, ограничивающим обеденную зону. Диван обращен к пристенному шкафу со встроенным телевизором. Описываемый вариант организации интерьера общей комнаты подразумевает обязательное зональное решение освещения и наличие двух источников общего света. Один из них — низко расположенный подвес над обеденным столом.

Другой — в зоне отдыха. Источником дополнительного освещения в зоне отдыха может быть настольный светильник на журнальном столе, бра над диваном. Выделение в общей комнате спального места предполагает иное решение интерьера. Сохранение связи общей комнаты и спальни в данном случае нецелесообразно, поэтому вторая дверь в общей комнате может быть закрыта. Тем самым увеличивается свободный периметр стен и приобретается большая свобода в выборе вариантов расстановки мебели. Заказать современную мебель вы можете на сайте delavega.ua/ru.

Несмотря на относительно , большие размеры, кухня обеспечивает возможность только однорядного размещения оборудования. Это ограничивает длину рабочего фронта и состав оборудования. Холодильник или высокий шкаф-колонку можно установить в углу помещения, справа от входа, таким образом, чтобы дверца располагалась напротив основного рабочего фронта.

Дополнительные навесные шкафы можно разместить над обеденным столом.

Просторная общая комната обеспечивает достаточное разнообразие вариантов организации ее интерьера. Учитывая удлиненные пропорции помещения, можно предложить выразительный прием меблировки, радикально решающий задачу членения пространства на обеденную зону и зону отдыха.

Обеденный стол располагается непосредственно перед входом. В отличие от обеденной зоны в кухне в общей комнате чаще устраиваются торжественные трапезы, прием гостей. Кроме того, это может быть местом разнообразных любительских занятий, настольных игр и т. д. Стол отделяется от зоны отдыха высоким шкафом-перегородкой. Доходящий до потолка шкаф обращен многочисленными емкостями и нишами на все четыре стороны, что оправдывает его центральное положение в интерьере. Такая конструкция, чтобы не затеснять помещение, должна быть зрительно легкой, для чего основные ее емкости открыты «на просвет» и создают дополнительные визуальные связи между зонами общей комнаты.

В нишах и емкостях перегородки размещается посуда, книги, бытовая радиоаппаратура, декоративное озеленение. Глубина шкафа-перегородки — 35—40 см, ширина соответствует ширине стола. Продолжением шкафа служит открытая плоскость, ограничивающая зону отдыха. Плоскость на высоте обеденного стола может быть сервировочной или рабочей, если обеспечить ее удобным местным освещением. Расположенная здесь лампа осветит часть зоны отдыха — уютный уголок для чтения, рукоделия и т. п. Описываемый прием организации интерьера общей комнаты обеспечивает также визуальную изоляцию зоны отдыха и спальни, открытой в общую комнату.

В планировке трехкомнатной квартиры ясно читается деление на две зоны. Вокруг прихожей группируется общая комната и кухня. Небольшой коридор- тамбур изолирует входы в спальни и санузел. Особенность планировочного решения — в наличии дополнительной связи общей комнаты с одной из спален.

Этот функционально оправданный прием может объединять их интерьер. Удачна планировка прихожей, когда слева от входа вместительные встроенные шкафы занимают всю стену, а в нише между ними — вход в кухню. Над дверью располагаются антресольные секции.

Дверцы шкафов, таким образом, полностью закрывают одну из стен прихожей. Этот, довольно часто встречающийся прием, имеющий несомненные преимущества, может быть использован в интерьере по-разному. Дверцы шкафов могут быть гладкими или филенчатыми. Желательно, чтобы отделка лицевой поверхности шкафов и двери в кухню была одинаковой. Филенки дверей отделываются шпоном, затягиваются тканью, оклеиваются обоями или пленкой.

Это зрительно уменьшит размеры прихожей, но придаст цельность интерьеру. На противоположной встроенным шкафам стене можно разместить зеркало с местным подсветом, туалетный столик, кресло с телефоном. Двухстворчатые двери в общую комнату лучше застеклить.