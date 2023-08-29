Рецепт: Кабачки жареные, закусочные — С сыром и чесноком.

Ингредиенты:
кабачки — 1 шт.;
масло растительное — 2 ст.л.;
чеснок — несколько зубчиков;
зелень — по вкусу;
колбасный сыр — 100 г;
майонез — 3 ст.л.;
соль — по вкусу;
перец молотый красный — по вкусу
Способ приготовления: Ну вот и наступил сезон кабачков. Правда, у меня в этом году не жирно. Но тем не менее я один кабачок уже приготовила. Молоденький кабачок можно употреблять в пищу вместе со шкуркой. Для начала порезала его на кружочки.
Разогрела сковороду с растительным маслом и обжарила кабачки.
Порезала зелень. У меня в холодильнике нашлись руккола и укроп.
Почистила несколько долек чеснока.
Измельчила его в чеснодавилке и добавила к зелени.
Сыр у меня был только колбасный, лучше, конечно, твёрдый купить.
Сыр натёрла на тёрке.
Добавила его к зелени и чесноку. Посолила и поперчила по вкусу. Добавила майонез.
Всё тщательно перемешала.
Теперь выкладываю на тарелку поджаренные кабачки.
На каждый кружочек кабачка выкладываю ложкой смесь из сыра, зелени, чеснока и майонеза.
Сверху можно украсить зеленью или кусочком сладкого перца, будет красиво. Но я ничем не украшала, так как готовила обыденное блюдо, просто поесть.
Время приготовления: 30 мин.