Рецепт: Кабачки жареные, закусочные — С сыром и чесноком.

Ингредиенты:

кабачки — 1 шт.;

масло растительное — 2 ст.л.;

чеснок — несколько зубчиков;

зелень — по вкусу;

колбасный сыр — 100 г;

майонез — 3 ст.л.;

соль — по вкусу;

перец молотый красный — по вкусу

Способ приготовления: Ну вот и наступил сезон кабачков. Правда, у меня в этом году не жирно. Но тем не менее я один кабачок уже приготовила. Молоденький кабачок можно употреблять в пищу вместе со шкуркой. Для начала порезала его на кружочки.

Разогрела сковороду с растительным маслом и обжарила кабачки.

Порезала зелень. У меня в холодильнике нашлись руккола и укроп.

Почистила несколько долек чеснока.

Измельчила его в чеснодавилке и добавила к зелени.

Сыр у меня был только колбасный, лучше, конечно, твёрдый купить.

Сыр натёрла на тёрке.

Добавила его к зелени и чесноку. Посолила и поперчила по вкусу. Добавила майонез.

Всё тщательно перемешала.

Теперь выкладываю на тарелку поджаренные кабачки.

На каждый кружочек кабачка выкладываю ложкой смесь из сыра, зелени, чеснока и майонеза.

Сверху можно украсить зеленью или кусочком сладкого перца, будет красиво. Но я ничем не украшала, так как готовила обыденное блюдо, просто поесть.

Время приготовления: 30 мин.