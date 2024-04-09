Описание приготовления:

Для заготовки спаржевой фасоли на зиму выбирайте молодые стручки ярко-зеленого цвета, без повреждений, не вялые. Готовую замороженную фасоль можно хранить до 1 года в морозилке. Фасоль можно добавлять в супы, горячие блюда и подавать, как гарнир. По качеству замороженная в домашних условиях фасоль всегда будет превосходить покупную.

Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль / Спаржевая фасоль Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Спаржевая фасоль 1 Килограмм

Количество порций 10

Калорийность

39 ккал

Калорийность

0 г

Белки

2 г

Жиры

6 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Спаржевая фасоль заморозка на зиму»

Подготовьте спаржевую фасоль.

Промойте фасоль и отрежьте кончики. Порежьте на кусочки 3-4 см., но по желанию можно оставить стручки целыми.

Отварите фасоль в кипящей воде 1-2 минуты.

После слейте воду, откиньте на сито и переложите в миску с холодной водой. Можно кинуть туда несколько кубиков льда, чтобы зеленый цвет фасоли лучше сохранился.

С помощью бумажных полотенец обсушите спаржевую фасоль.

Затем разложите по пищевым контейнерам или пакетикам. Уберите в морозилку на хранение.

Замороженная спаржевая фасоль на зиму готова.