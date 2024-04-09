Описание приготовления:
Для заготовки спаржевой фасоли на зиму выбирайте молодые стручки ярко-зеленого цвета, без повреждений, не вялые. Готовую замороженную фасоль можно хранить до 1 года в морозилке. Фасоль можно добавлять в супы, горячие блюда и подавать, как гарнир. По качеству замороженная в домашних условиях фасоль всегда будет превосходить покупную.
Основной ингредиент: Овощи / Бобовые / Фасоль / Спаржевая фасоль Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Спаржевая фасоль 1 Килограмм
Количество порций 10
Калорийность
39 ккал
Калорийность
0 г
Белки
2 г
Жиры
6 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Спаржевая фасоль заморозка на зиму»
Подготовьте спаржевую фасоль.
Промойте фасоль и отрежьте кончики. Порежьте на кусочки 3-4 см., но по желанию можно оставить стручки целыми.
Отварите фасоль в кипящей воде 1-2 минуты.
После слейте воду, откиньте на сито и переложите в миску с холодной водой. Можно кинуть туда несколько кубиков льда, чтобы зеленый цвет фасоли лучше сохранился.
С помощью бумажных полотенец обсушите спаржевую фасоль.
Затем разложите по пищевым контейнерам или пакетикам. Уберите в морозилку на хранение.
Замороженная спаржевая фасоль на зиму готова.