Мыльные пузыри. Как сделать в домашних условиях?

Найдите правильные настройки

По своей природе снимки крупным планом имеют узкую глубину резкости . Это означает, что только часть изображения будет в фокусе, а остальная часть размыта.

Чтобы ваши пузырьковые изображения были четкими, используйте маленькую диафрагму между f/11 и f/16. Глубокий фокус, который производят эти узкие апертуры , позволяет фотографировать всю окружность мыльного пузыря.

Между тем, настройки скорости затвора в основном зависят от силы вашего источника света. Если вы используете стробоскопы или мощную вспышку, не стесняйтесь увеличивать выдержку до 1/250. Если нет, то 1/60 будет достаточно для создания приличного изображения.

Конечно, вы также можете выбрать более медленную настройку. Но помните, что время имеет решающее значение при стрельбе по пузырям. Если вы будете делать это слишком медленно, мыльных пузырей может не быть даже к тому времени, когда вы закончите экспозицию.

Что касается ISO , лучше всего придерживаться значений от 100 до 800. Если ваш источник света достаточно яркий, используйте значение 100, чтобы избежать шума на изображении. Однако, если ваш свет не такой мощный, вам придется компенсировать это, используя более высокое значение. Просто постарайтесь не выходить за пределы 800, чтобы ваша фотография была без шума.

Начните пускать пузыри

Как только все будет готово, вы можете официально начать свой проект по фотографии пузырей.

Сначала налейте раствор в неглубокую миску или даже в крышку от небольшой бутылки (в зависимости от того, насколько большой вы хотите получить пузырь). Затем поместите его в центр вашей настольной студии. Как только ваша камера будет настроена, начинайте выдувать пузыри с помощью соломинки и делайте фотографии.

Чтобы создать мыльные сферы, размешайте раствор соломинкой. Затем поместите его прямо в середину чаши и подуйте. Это займет несколько попыток, но в конечном итоге вы создадите идеальный пузырь. Если вы видите образование крошечных пузырьков, проткните их булавкой или снова перемешайте раствор. В противном случае они зацепятся за основной пузырь и лопнут его.

Некоторые пузыри длятся всего несколько секунд, а другие могут длиться чуть больше минуты. Поскольку вы не знаете, сколько времени пройдет, прежде чем они лопнут, сразу делайте фотографии.