Овощной салат на зиму: рецепт универсальной заготовки

Этот рецепт обязательно понравится тем, кто любит овощи в любом виде.

Сезон консервации – в самом разгаре, и сейчас хозяйки вовсю фасуют по банкам под крышечку овощи. Благо, в огурцах и помидорах недостатка нет. Среди множества рецептов салатов и лечо сложно выбрать сразу «свой», однако есть такие рецепты, которые с первого раза становятся любимыми. Один из таких – рецепт овощного салата из кулинарного блога «Домашняя консервация».

Овощной салат на зиму

Ингредиенты:

огурцы — 1 кг;

помидоры — 1 кг;

капуста — 400 гр;

перец — 250 гр;

лук — 250 гр;

пучок петрушки;

масло растительное — 150 мл;

соль — 1,5 ст. л;

уксус 9% — 2-3 ст. л;

сахар — 4 ст. л.

Способ приготовления:

Сначала необходимо подготовить овощи. Капусту нашинковать, огурцы нарезать кружочками, а помидоры дольками. Лук почистить и порезать полукольцами, перец – соломкой, петрушку порубить.

Все овощи смешать в большой миске, добавить растительное масло, соль, сахар и уксус. Перемешать и оставить на полтора-два часа, чтобы овощи пустили сок. Периодически снова перемешивать.

После этого овощи разложить по банкам. Прикрыть крышками и поставить стерилизоваться. Пол литровые банки стерилизовать 10-12 минут после закипания воды. Затем крышки плотно закрыть. Банки перевернуть вверх дном, укутать и оставить до полного остывания. Хранить салат в темном и прохладном месте.

Ранее Фокус писал, как приготовить салат «Овощной король».