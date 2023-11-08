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Китайский повар научил: больше никакого хлеба. Рецепт вкусных домашних котлет

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Китайский повар научил: больше никакого хлеба. Рецепт вкусных домашних котлет

Котлеты готовит почти каждая домохозяйка. Это блюдо довольно простое в приготовлении, при этом оно нравится множеству мужчин. Сытость и вкус котлет делают их популярными спустя века.

Однако, со временем правильные рецепты котлет стали уходить на второй план. С чем связан этот феномен — не особо понятно. Вероятно, дело в желании сэкономить. По этой причине сейчас в котлеты нередко добавляют много хлеба, лука, яиц и риса. При этом доля фарша значительно сокращается.

Стоит помнить, что хорошие котлеты делаются именно с большей долей фарша в составе.

Расскажем, как сделать вкусные котлеты без хлеба.

Ингредиенты для котлет:

  • фарш из филе бедра курицы — кг;
  • лук — 2 шт.;
  • чеснок — зубчик;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • манная крупа — 3 ст. л.;
  • желток — шт.;
  • сливочное масло — 50 г;
  • соль — ч. л.;
  • перец чёрный молотый — 13 ч. л.

Приготовление котлет:

Пропускаем через мясорубку репчатый лук и чеснок, избавляемся от лишней жидкости в полученной массе. Выкладываем луковую массу в фарш вместе с желтком, высыпаем манную крупу.

Добавляем к фаршу сметану, высыпаем черный молотый перец и соль. Тщательно перемешиваем все компоненты до однородности. Выкладываем в фарш размягченное сливочное масло, продолжаем смешивать.

Оставляем фарш на 20-30 минут, чтобы манка внутри набухла. Смазываем руки растительным маслом, формируем котлеты.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем котлеты и обжариваем с каждой стороны до румяной корочки.

Вливаем к котлетам в сковороду около 150 мл воды, тушим на среднем огне под крышкой 10 минут.

Китайский повар научил: больше никакого хлеба. Рецепт вкусных домашних котлет

Данные котлеты будет отлично употреблять с картофельным пюре или макаронами.

Китайский повар научил: больше никакого хлеба. Рецепт вкусных домашних котлет

Они получаются мягкими нежными и ароматными.

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