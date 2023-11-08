Китайский повар научил: больше никакого хлеба. Рецепт вкусных домашних котлет

Котлеты готовит почти каждая домохозяйка. Это блюдо довольно простое в приготовлении, при этом оно нравится множеству мужчин. Сытость и вкус котлет делают их популярными спустя века.

Однако, со временем правильные рецепты котлет стали уходить на второй план. С чем связан этот феномен — не особо понятно. Вероятно, дело в желании сэкономить. По этой причине сейчас в котлеты нередко добавляют много хлеба, лука, яиц и риса. При этом доля фарша значительно сокращается.

Стоит помнить, что хорошие котлеты делаются именно с большей долей фарша в составе.

Расскажем, как сделать вкусные котлеты без хлеба.

Ингредиенты для котлет:

фарш из филе бедра курицы — кг;

лук — 2 шт.;

чеснок — зубчик;

сметана — 2 ст. л.;

манная крупа — 3 ст. л.;

желток — шт.;

сливочное масло — 50 г;

соль — ч. л.;

перец чёрный молотый — 13 ч. л.

Приготовление котлет:

Пропускаем через мясорубку репчатый лук и чеснок, избавляемся от лишней жидкости в полученной массе. Выкладываем луковую массу в фарш вместе с желтком, высыпаем манную крупу.

Добавляем к фаршу сметану, высыпаем черный молотый перец и соль. Тщательно перемешиваем все компоненты до однородности. Выкладываем в фарш размягченное сливочное масло, продолжаем смешивать.

Оставляем фарш на 20-30 минут, чтобы манка внутри набухла. Смазываем руки растительным маслом, формируем котлеты.

В сковороде разогреваем растительное масло, выкладываем котлеты и обжариваем с каждой стороны до румяной корочки.

Вливаем к котлетам в сковороду около 150 мл воды, тушим на среднем огне под крышкой 10 минут.

Данные котлеты будет отлично употреблять с картофельным пюре или макаронами.

Они получаются мягкими нежными и ароматными.