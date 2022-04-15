Надежные и качественные металлоискатели Garrett для энтузиастов

Узел датчика металлоискателя состоит из одной или нескольких катушек, обычно двух. Генератор выдает переменный ток, который проходит через передающую катушку, создавая флуктуирующее магнитное поле, которое проникает в землю или другой слой, непрозрачный для видимого света.

Флуктуирующее магнитное поле вызывает вихревые токи в любом проводящем материале, который находится в пределах диапазона. Эти вихревые токи, в свою очередь, создают другое магнитное поле, которое вызывает ток в приемной катушке. Индуцированный ток может быть усилен и направлен на наушники или измерительный прибор, и оператор может интерпретировать дисплей, чтобы определить размер, глубину и характер материала. Надежные и качественные металлоискатели Garrett приобрести вы можете на сайте https://garrett-md.com.ua.

Металлодетекторы используются для поиска ценных монет, утерянных предметов, археологических артефактов, пуль и других металлических предметов у раненых пациентов, скрытых пушек и бомб в общественных местах доступа, подземных залежах полезных ископаемых, подземных трубах и электрических кабелях, арматуры, встроенной в бетон и другие токопроводящие элементы. объекты интереса.

Часть восточного побережья Флориды состоит из песчаных пляжей, известных как Берег Сокровищ. Это в нескольких милях к югу от космического центра Кеннеди. В 1715 году одиннадцать испанских кораблей погибли в результате сильного урагана у берега Веро Бич, штат Флорида. Они отправились семь дней назад из Гаваны, Куба, и направлялись в Испанию с огромным количеством серебряных и золотых монет. Некоторые из них, наряду с другими артефактами, непрерывно выбрасываются на берег 300 лет спустя. Многие из них остаются под тонким слоем песка.

Во время отлива, особенно после сильного шторма, можно заметить, что энтузиасты обнаружения металлов пробираются вдоль пляжей побережья Сокровищ, пытаясь найти и восстановить испанские дублоны и другие ценные объекты. Они нередко берут золотую монету или кусок серебра, хотя зачастую тяжелая работа за день не поощряется. Одной из проблем является наличие «бродячих» металлических предметов. Это железные и алюминиевые мусорные предметы, такие как вкладки для пивных банок, которые не имеют никакой ценности. Металлоискатели премиум-класса способны различать различные классы объектов, например, отбраковывать железо.